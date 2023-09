Xbox-Debakel: Microsoft leistet sich gigantischen Patzer

Ein riesiger Leak an internen Microsoft-Informationen hat die Pläne des Xbox-Herstellers für die nächsten Jahre verraten. Doch wie sich jetzt herausstellt, ist das Unternehmen wohl selbst schuld daran.

Die Gaming-Branche ist in Aufruhr: Ein riesiger Leak hat wichtige Pläne zur Zukunft von Xbox verraten. Zum Beispiel, dass schon 2024 eine aufgefrischte Version der Xbox Series auf den Plan treten soll und dass Microsoft sogar schon an einem Konsolen-Nachfolger der nächsten Generation bastelt. Ein involviertes Gericht stellt jetzt klar, dass Microsoft für den gigantischen Patzer verantwortlich ist.

Riesiger Xbox-Leak stammt von Microsoft selbst?

Microsoft befindet sich noch immer in Verhandlungen mit der amerikanischen FTC (Federal Trade Comission), um die Übernahme von Activision Blizzard über die Bühne zu bringen. Die verantwortliche Richterin des Falls hat dafür interne Microsoft-Dokumente angefragt, um diese als Beweise für eine Urteilsfindung einzusehen.

Microsoft sollte einen sicheren Cloud-Link zur Verfügung stellen, damit die Informationen anschließend auf den Gerichtsserver hochgeladen werden können. Was auch geschah, wie wir alle durch den Leak wissen.

Offenbar hat der Xbox-Hersteller aber versäumt, geheime Unternehmensinformationen zu schwärzen – wie es bei solchen Vorgehen eigentlich üblich ist. Nachdem Microsoft darum gebeten hatte, die pikanten Informationen wieder herunter zu nehmen – weil sie eben nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren – war der Schaden schon passiert. (Quelle: The Verge)

Auch die FTC hat auf X klargestellt, dass sie nicht für den Leak verantwortlich ist. Das beweist die gepostete Anordnung der Richterin zur versehentlichen Veröffentlichung der Dokumente. Es handelt sich also um ein riesiges Missgeschick seitens Microsoft.

Die geteilten Informationen sind laut Xbox-Chef veraltet

Auf X hat sich auch Phil Spencer zum Leak geäußert und spielt die Sache etwas runter. Es sei hart zu sehen, wie die Arbeit des Teams so verbreitet wird – gerade, weil die Informationen veraltet sein sollen. Laut Spencers Aussage, werde Xbox die wahren Pläne teilen, wenn es soweit ist. (Quelle: X)

Es ist also gut möglich, dass die geplanten Konsolen-Modelle doch nicht so erscheinen, wie im Leak angegeben. Spätestens die Zukunft wird zeigen, ob dem so ist.

