Der Nintendo GameCube war zwar kein kommerzieller Erfolg, genießt heute aber Kultstatus unter Videospielfans. Kein Wunder also, dass eine besonders seltene Variante des berühmten Kastens für ordentlich Aufmerksamkeit im Internet sorgt.

GameCube: Vom Flop zur Kult-Konsole

Mit der Switch hat Nintendo einen unglaublichen Erfolg gelandet. Mehr als 123 Millionen Mal hat sich die Hybrid-Konsole inzwischen verkauft (Quelle: Statista). Von solchen Verkaufszahlen kann der Nintendo GameCube nur träumen.

Der lilafarbene Würfel kam 2001 auf den Markt und konnte sich im Laufe seines Lebens nur bescheidene 21,7 Millionen Mal verkaufen. Und das obwohl der GameCube mit Super Mario Sunshine, Super Smash Bros. Melee oder auch The Legend of Zelda: The Wind Waker einige beliebte Spiele im Angebot hatte.

20 Jahre später genießt der GameCube allerdings ein hohes Ansehen unter Fans und auch allgemein in der Gaming-Community. Die Begeisterung für die Konsole zeigt sich unter anderem auch an diesem Tweet, der ein äußerst seltenes Exemplar des GameCubes zeigt:

Auf den ersten Blick sieht dieser GameCube ganz normal aus, aber der Schein trügt. Denn diese Konsole kann gar keine Games abspielen. Es handelt sich hierbei nämlich um einen Prototypen, der lediglich dafür genutzt wurde, um das Design der Konsole auf der Spaceworld-Messe im Jahr 2000 erstmals der Öffentlichkeit vorzustellen.

Extrem selten, aber unverkäuflich

Nintendo ließ fünf dieser Dummys anfertigen. Jeden mit einer spezifischen Farbe: Indigo, Schwarz, Gold, Silber und Pink. Der historische Wert dieser fünf GameCubes ist also enorm. Zumindest in der Theorie. Denn der hier gezeigte GameCube steht nicht zum Verkauf, sondern ist nun Eigentum von Consolevariations. Die Webseite erfasst und analysiert alle möglichen Konsolen.

Einen detaillierten Bericht mit diversen Bildern zum Spaceworld-GameCube findet ihr übrigens hier: Link zu Consolevariations