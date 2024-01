Final Fantasy 7 Rebirth: Westliches Blockbuster-RPG hat als Inspiration gedient

Eigentlich gehört die Final-Fantasy-Reihe ja zu den besten RPGs – trotzdem ist der Entwickler ein großer Fan von einem westlichen Rollenspiel. Und diese Inspiration soll auch in die Entwicklung von Rebirth geflossen sein.

Final Fantasy VII Rebirth Facts

FF7 Rebirth will mit zu den besten Open-World-RPGs gehören

Es ist nichts falsch daran, sich an den besten Spielen auf dem Markt zu orientieren. Trotzdem ist es ein wenig überraschend, wenn gerade ein Schöpfer von Final Fantasy 7 Rebirth – einem der meisterwarteten JRPGs der letzten Jahre – erklärt, dass er The Witcher 3 bewundert. In einem Interview mit Game Informer nennt Game Director Naoki Hamaguchi The Witcher 3 sein Lieblingsrollenspiel und Motomu Toriyama, der Design Director, erklärt, warum sich das Team die berühmtesten Open-World-RPG angesehen hat:

„Wir haben intensive Nachforschungen bezüglich solcher (Open-World-)Spiele durchgeführt und sie als Basis genommen, sodass Rebirth ein Spiel werden sollte, das neben ihnen stehen kann und befriedigend für jene Spieler sein wird, die solche Spiele mögen.“ (Quelle: Game Informer)

Schaut in den Release-Termin-Trailer von FF7 Rebirth:

Final Fantasy VII Rebirth: Release Date Trailer

Es ist schon etwas länger bekannt, dass Final Fantasy 7 Rebirth eine offenere Welt als der Vorgänger bieten soll. Aber auch die Nebenquests sollen bedeutungsvoller sein, wie Toriyama einwendet:

„In Rebirth haben wir für eine ausgewählte Anzahl von Nebenaufgaben gesorgt, die wir wirklich bis in die Tiefe hinein ausgearbeitet haben. Das war wichtig für uns, damit die Spieler verschiedene Formen von Gameplay über den Inhalt dieser Quests erleben können.“ (Quelle: Game Informer)

The Witcher 3: Wild Hunt hat natürlich gerade wegen seiner spannenden Haupt- und Nebenquests so einen großen Anklang gefunden. Final Fantasy 7 Rebirth versucht demnach eine ähnliche Richtung einzuschlagen und Qualität statt Quantität zu bieten. Final Fantasy 7 Rebirth soll am 29. Februar 2024 für die PS5 erscheinen.

