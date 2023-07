Der offizielle Release von Baldur’s Gate 3 rückt mit jedem Tag näher – auf Steam kann es die Community offenbar bereits nicht mehr erwarten und hievt das langersehnte RPG auf Platz 2 der Bestseller-Charts.

Baldur's Gate 3 Facts

Seit knapp drei Jahren ist Baldur’s Gate 3 auf Steam nun in seiner Early-Access-Version verfügbar – nun steht der offizielle Release endlich vor der Tür. Nach einem aufsehenerregenden Showcase am Wochenende hat es sich das Fantasy-RPG schon einmal vor seinem voraussichtlichen Erscheinungsdatum am 3. August 2023 in den Steam-Charts bequem gemacht.

Baldur’s Gate 3: Steam-Hit schon vor dem Release

Mit Baldur’s Gate 3 setzt Larian Studios die beliebte RPG-Reihe fort. Ihr könnt euch euren eigenen Charakter schaffen und in die Vergessenen Reiche eintauchen, um in der Fantasy-Welt von Dungeons & Dragons zahlreiche Abenteuer zu erleben. Euch erwartet eine spannende Geschichte, in der ihr euren eigenen Weg gehen könnt, intensive rundenbasierte Kämpfe austragt und Beziehungen mit zahlreichen NPCs anfangen könnt.

Schaut euch hier den Enthüllungs-Trailer zu Baldur’s Gate 3 an:

Baldur's Gate 3

Bereits die Early-Access-Version von Baldur’s Gate 3 kann die Steam-Community überzeugen – derzeit steht das Spiel bei über 57.400 abgegebenen Stimmen bei einer sehr positiven Wertung. Mit dem offiziellen Release im August dürften dann auch noch die letzten KJanten abgeschliffen worden sein, sodass euch ein erstes RPG-Highlight bevorsteht. Auf Steam könnt ihr euch den Fantasy-Blockbuster jetzt für 59,99 Euro schnappen.

Baldur's Gate 3 Larian Studios

Steam-Charts: Fantasy-RPG kämpft sich nach vorne

Die Vorfreude auf Baldur’s Gate 3 ist in der Steam-Community nach dem kürzlichen Panel-from-Hell-Showcase offensichtlich in die Höhe geschossen – in den Bestseller-Charts schnappt sich das Fantasy-RPG deswegen derzeit den zweiten Platz. Damit reiht es sich direkt hinter dem Dauerbrenner Counter-Strike: Global Offensive ein und überholt damit auch die Überraschungs-Hits Dave the Diver und BattleBit Remastered. (Quelle: Steam)

Die Steam-Community freut sich nicht nur auf Baldur’s Gate 3 – ein anderes Fantasy-RPG steht ebenfalls hoch im Kurs:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.