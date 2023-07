Vier Jahre nach dem Release von Remnant: From the Ashes steht der Nachfolger Remnant 2 auf Steam in den Startlöchern. Die Vorfreude ist so groß, dass es das langersehnte Fantasy-RPG nun sogar bereits vor dem Release in die Bestseller-Charts schafft.

Steam Facts

Das Endzeit-RPG Remnant von Entwickler Gunfire Games konnte seit seinem Release 2019 viele Gamer auf Steam für sich gewinnen. Nun erscheint am 25. Juli 2023 die Fortsetzung: Remnant 2 – und die Vorfreude der Fans katapultiert das düstere Soulslike-RPG bereits vor dem Release in die Topseller.

Remnant 2: Fans freuen sich auf Sequel zu Shooter-RPG

In Remnant: From the Ashes wurde die Menschheit von bösartigen Kreaturen aus einer anderen Dimension überrannt – doch durch die Reisen in alternative Welten konntet ihr wichtige Ressourcen sammeln, um euer Überleben zu sichern. Jetzt stürzt euch Remnant 2 zurück in diese düsteren Parallelwelten. Ihr müsst euch durch verschiedene Biome und Dungeons kämpfen, um zu verhindern, dass die Realität von dunklen Mächten zerstört wird.

Auf euch warten knallharte Gefechte mit albtraumhaften Wesen und gottähnlichen Endbossen, denen ihr mit verschiedenen Nah- und Fernkampfwaffen sowie erlernbaren Skills in der 3rd-Person-Shooter-Perspektive zu Leibe rückt.

Schaut euch hier den Enthüllungstrailer zu Remnant 2 an:

Remnant 2: Enthüllungstrailer

Auf Steam könnt ihr euch den Soulslike-RPG-Kracher nun für 49,99 Euro vorbestellen und euch dabei als Bonus die Vorabfreischaltung des Archetypen „Revolverheld“ sichern.

Remnant II Gunfire Games

Steam-Charts: Fantasy-RPG rückt nach vorne

In den Steam-Charts kann sich Remnant 2 jetzt bereits in Schlagdistanz zur Top 10 bringen und landet derzeit auf Rang 12 – zum Release dürfte es für die langersehnte Fortsetzung dann sicherlich noch einmal ein paar Plätze weiter nach oben gehen. Möglicherweise kommt es dann in die Nähe von Baldur’s Gate 3 – das rundenbasierte Fantasy-RPG von Larian Studios hat sich ebenfalls bereits vor dem offiziellen Release in den Steam-Charts etabliert.

Auf Steam gibt es jede Menge fantastischer Games – doch einige Spiele sind ihr Geld auf der PC-Plattform garantiert nicht wert:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.