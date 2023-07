Eine Simulation auf Steam übertrifft alle Erwartungen der Fans: Spieler wie auch Kritiker loben das Spiel in höchsten Tönen, während der Entwickler immer mehr Updates implementiert.

Sun Haven sollten alle Stardew-Valley-Fans ausprobieren

Für viele Fans des Cozy-Game-Genres ist Sun Haven bereits ein Begriff: Die PixelArt-Farming-Sim hatte die Herzen der Spieler schon zum Release am 11. März erobert, und einige von ihnen spielten es bereits in der langen Early-Access-Phase davor. Bei all den Farming-Sims, die heutzutage aus dem Boden sprießen, ist mir Sun Haven erst vor Kurzem aufgefallen.

Ich war anfangs skeptisch: Irgendwie sah mir das Spiel zu kitschig aus und ohne Switch-Release würde ich es nicht einmal bequem auf der Couch spielen können. Tatsächlich wollte ich warten, bis Sun Haven auf der Switch erscheint – aber dann brachten mich die zahlreichen fantastischen Bewertungen doch ins Schwanken. Irgendwie scheint jeder beeindruckt von dem Spiel zu sein, also habe ich es mir eben doch geholt.

Und was soll ich sagen? Sun Haven ist das erste Stardew-Valley-Like, das mich wieder so richtig in den Bann gezogen hat.

Sun Haven ist überwältigend, riesig und bietet so viel mehr als Stardew Valley

Sun Haven bietet derart viel, dass ich anfangs regelrecht überwältigt war. Ihr kreiert euren Charakter von Grund auf, wobei ihr die Auswahl zwischen etlichen Fantasy-Wesen, Frisuren, Augenfarben, Hautfarben, Berufen und sogar Katzenschwanz-Arten habt (um nur ein paar Möglichkeiten zu nennen). Beginnt ihr das Spiel erst einmal, wird schnell klar, wie viel in der Sim steckt: Ihr startet wie gewohnt auf einem heruntergekommen Bauernhof, doch neben allen möglichen Farming-Mechaniken gibt es auch einen detaillierten Skill-Baum, ein Kampf- wie auch Magiesystem, ein Freundschafts- und Romanzen-System sowie einen Multiplayer-Modus mit bis zu 8 Spielern.

Ihr könnt euer Haus mit der Zeit upgraden und völlig individuell einrichten, ihr könnt heiraten und euch scheiden lassen, ihr könnt Haustiere und Reittiere besitzen, ihr könnt euch in der Mine verausgaben, Metall schmelzen, Zaubertränke brauen, Kampfmagie wirken, Honig oder Marmelade herstellen, angeln, kochen, Nutztiere halten – und wenn euch das alles nicht genug ist? Dann besucht einfach die zwei anderen Städte außerhalb von Sun Haven, denn dort gibt es noch mehr Charaktere und Stories, die ihr kennenlernen und erleben könnt.

Übrigens wird Sun Haven weiterhin mit kostenlosen Inhalts-Updates versehen: Auf der offiziellen Sun-Haven-Roadmap plant Entwickler Pixel Sprout Studios etwa den Release neuer Romanzen sowie von Kindern, die ihr mit euren ingame-Partnern bekommen könnt. Nicht, dass Sun Haven nicht schon groß genug wäre.