Bisher wurde von der Netflix-Serie zu The Witcher knapp alle zwei Jahre eine neue Staffel veröffentlicht. Bis zur vierten Staffel sollten Fans sich ursprünglich nicht so lange gedulden müssen, doch nun gerät die Produktion ins Stocken.

The Witcher: Warum erscheint Staffel 4 frühestens 2025?

Die erste Staffel zu The Witcher war im Jahr 2019 ein Riesenerfolg. In Henry Cavill hatte die Community scheinbar ihren idealen Hexer gefunden. Was daraufhin folgte, waren Staffel 2 im Jahr 2021 und Staffel 3 im Sommer 2023. Nun kommt es jedoch zu Verzögerungen, durch die Fans dieses Mal wahrscheinlich wieder knapp zwei Jahre auf neue Folgen warten müssen.

Seit Herbst 2022 arbeite man bereits an der vierten Staffel, doch die Drehtermine wurden nun um einige Monate verschoben. Ursprünglich sollten die Dreharbeiten bereits im September diesen Jahres beginnen und bis ungefähr Mai 2024 laufen. Nun sollen sie erst 2024 anfangen.

Somit muss die Community ihre Hoffnungen auf eine Veröffentlichung im Jahr 2024 vermutlich begraben. Ein Release im Jahr 2025 wirkt wahrscheinlicher.

Genaue Gründe für die Verzögerung werden nicht genannt. Es liegt aber nahe, dass der fortlaufende Hollywood-Streik mitverantwortlich sein könnte. Seit mehreren Wochen legen Autoren und Schauspieler nämlich ihre Arbeit nieder und verlangen gerechtere Löhne. Auch Netflix ist davon betroffen.

Witcher-Fans müssen aktuell generell stark sein. Immerhin ist es noch gar nicht allzu lange her, dass bekannt wurde, dass Henry Cavill seine Rolle als Geralt hinter sich lässt. Die vierte Staffel wird zum ersten Mal seinen Ersatz als der Witcher zeigen: Liam Hemsworth. Es bleibt abzuwarten, wie die Community den Wechsel auf- und annehmen wird.

