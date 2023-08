Der August beginnt direkt mit einem Highlight auf Netflix, das zum Wohlfühlen und Entspannen einlädt. Noch dazu wird die gesamte zweite Staffel der gehypten Serie mit einem Schlag erscheinen: Bingen ist also möglich!

Großer Tipp auf Netflix: Heartstopper geht in die zweite Staffel

Die YA-Romanze Heartstopper wird die Herzen der Fans mit der zweiten Staffel weiter entzücken, die bereits am 3. August 2023 erscheint – also in sehr wenigen Tagen. Es erscheinen gleich alle Folgen der Staffel, sodass ihr die Folgen direkt bingen könnt. Natürlich ist auch die erste Staffel noch auf Netflix verfügbar, falls ihr zum ersten Mal hineinschaut (Tipp!).

Heartstopper basiert auf dem gehypten und gleichnamigen Comic von Alice Oseman, in dem es um eine unschuldige Romanze zwischen zwei Jungen geht. Es gibt kaum einen Buchladen, der den Comic nicht auf Lager hat – und auf Netflix konnte die Heartstopper-Serie auch jede Menge Fans sammeln.

Schaut in den neuesten Trailer zur 2. Staffel von Heartstopper:

Heartstopper: Staffel 2 – Offizieller Netflix-Trailer

Darum geht es in Heartstopper

Heartstopper ist eine Wohlfühl-Romanze, in der sich zwei Jungen auf der Highschool ineinander verlieben: Charlie (Joe Locke) ist bereit unfreiwillig geoutet worden, während Nick (Kit Connor) sich zum ersten Mal mit seiner Sexualität auseinandersetzt. In der ersten Staffel begleitet ihr die beiden dabei, wie sie zueinander finden, doch in Season 2 fehlt es deshalb noch lange nicht an Problemen: Nick muss herausfinden, ob und wann er sich outen will; außerdem warten noch weitere Hürden auf das Paar und ihre Freunde.

Der Comic zur Serie lohnt sich!

Falls ihr Interesse an den Heartstopper-Comics habt, könnte euch interessieren, dass der fünfte Band bereits im Dezember 2023 erscheinen wird. Demnach sind bisher 4 Comic-Bände erschienen, welche auch die Geschichte in Staffel 2 erzählen. Entgegen einiger Vermutungen wird der fünfte Band noch nicht das Ende der YA-Liebesgeschichte sein. Wahrscheinlich ist also auch die 2. Staffel von Heartstopper auf Netflix nicht das Ende der Serie.