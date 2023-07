Mit „TikTok Music“ bietet Bytedance einen eigenen Musik-Streamingdienst an, der sich irgendwo zwischen Spotify und Soundcloud positioniert. Noch gibt es die App hierzulande nicht – wo der Dienst verfügbar ist und was die Abos kosten, erfahrt ihr hier.

Was ist TikTok Music?

TikTok ist schon seit Beginn der App eine Platform, um Musik zu entdecken und hat seitdem schon mehrfach neue Lieder und Künstler in die internationalen Charts gebracht. Die App arbeitet dabei schon lange mit den großen Musik-Labels dieser Welt zusammen, was liegt also näher, als auch einen eigenen Musik-Streamingdienst anzubieten?

So kann man wie bei Spoify, Apple Music, Deezer & Co. unter anderem auf TikTok Music die Künstler und Bands unter der Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Merlin and Beggars Group und weiteren hören – ebenso soll es aber eine Musik-Community mit Kommentaren und selbstersteller Musik ähnlich Soundcloud werden. Aktuell bietet TikTok Music dafür aber noch keine eigene Upload-Funktion an, sondern bedient sich ebenfalls nur externer Musik-Aggregatoren.

Wo ist TikTok Music erhältlich?

Aktuell ist TikTok Music noch nicht in Europa erhältlich. Gestartet ist der Dienst Anfang Juli 2023 in Brasilien und Indonesien. Zwei Wochen später folgte der Start in Australien, Mexiko und Singapur. Wann genau der Dienst auch hierzulande erhätlich ist, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

TikTok Music ist aktuell in folgenden Ländern verfügbar (Stand 31.7.2023):

Australien

Brasilien

Indonesien

Mexiko

Singapur

Download TikTok Music

Kosten & Features der TikTok-Music-Abos

Bisher bietet Bytedance in allen Ländern 3 unterschiedliche Abos für TikTok Music an. Wir nutzen hier die australischen Preise des Dienstes, da diese der beste Vergleichswert für einen Europastart sind. Die Kosten und Features der verschiedenen Abos haben wir euch in folgender Tabelle zusammengefasst:

TikTok Music Kosten pro Monat Individuell: 11,99 AU$ (ca. 7,27 €)

11,99 AU$ (ca. 7,27 €) Student: 5,99 AU$ (ca. 3,64 €)

5,99 AU$ (ca. 3,64 €) Familie: 18,99 AU$ (ca. 11,52 €) Features Werbefrei

Musik offline hören

Uneingeschränkte Wiedergabe

Nur Familien-Abo: bis zu 6 Accounts

Wie hörst du Musik?

