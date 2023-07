Pulp Fiction ist einer der absoluten Klassiker der Filmgeschichte. Das Werk des Kultregisseurs Quentin Tarantino ist auch heute noch ein Film, den man sich immer wieder gerne anschaut. Im Netz gibt es inzwischen zahlreiche Anbieter, die den Film online bereit stellen. Wo kann man Pulp Fiction im Stream online sehen?

Pulp Fiction kostenlos mit Amazon Prime Video ansehen

Die Lizenzen wechseln immer wieder und so ändern sich auch die Dienste, bei denen man Filme im Stream ansehen kann. In der Flatrate seht ihr Pulp Fiction aktuell im Stream mit einem Abonnement bei WOW, dem Streaming-Dienst von Sky ( Pulp Fiction im WOW-Abo ansehen ).

Pulp Fiction aus dem Jahr 1994 ist auch heute noch einer der beliebtesten Filme im reichhaltigen Film-Opus von Quentin Tarantino. Nicht ohne Grund: Die coolen Dialoge, teils aberwitzige Situationskomik und natürlich Tarantinos unnachahmliche Art, die einzelnen Episoden zu einem organischen Ganzen zu verweben, fesseln immer noch. Aufgrund seines Kultstatus darf Pulp Fiction natürlich auch nicht in den Programmen der großen Video-on-Demand-Anbieter fehlen. Dabei müsst ihr nicht auf zwielichtige Portale zugreifen, sondern könnt Pulp Fiction legal und preiswert im Online-Stream ansehen.

Pulp Fiction im Stream: Legal in HD online sehen

Die einfachste Möglichkeit Pulp Fiction im Stream zu sehen, läuft über ein Abo bei einem der der großen Streaming-Dienste in Deutschland. Damit erhaltet ihr für eine recht preiswerte monatliche Gebühr Zugriff auf eine Film-Flatrate und könnt euch neben Pulp Fiction zahlreiche andere Filme eurer Wahl per Stream am Fernseher, Computer oder Mobilgerät anschauen.

Amazon: Im Rahmen des Amazon-Prime-Abos gibt es den Film aktuell nicht. Im Video-Dienst könnt ihr Pulp Fiction nur gegen Kosten im Stream anschauen. Zum einen könnt ihr ihn leihen und innerhalb von 48 Stunden beliebig oft anschauen oder in der digitalen Form kaufen (Pulp Fiction bei Amazon ansehen). Der Film steht sowohl mit deutscher Synchronisation als auch mit englischer Sprachausgabe zur Verfügung. Wie so oft, zünden auch hier viele Witze im Original noch besser, probiert die OV deshalb auf jeden Fall mal aus.

Netflix: Der bekannte Streaming-Dienst für Filme und hochwertige Eigenproduktionen hat Pulp Fiction aktuell nicht im Programm.

WOW: Der Sky-Streaming-Dienst ist derzeit der einzige Anbieter, bei dem ihr den Film in der Flatrate schauen könnt.

Neben diesen drei Anbietern findet ihr den Kultfilm von Tarantino auch bei Google Play im Einzelkauf oder zum Leihen. Bei Googles Filmdienst könnt ihr den Film kaufen und euch auf eure herunterladen.

Pulp Fiction im Stream bei Kinox, Streamcloud und Co. - Vorsicht vor illegalen Angeboten!

Im Netz gibt es zudem viele zwielichtige Portale, bei denen man Pulp Fiction kostenlos streamen kann. Die Versuchung mag groß sein, allerdings solltet ihr illegale Angebote von einschlägig bekannten Portalen und Webseiten wie Kinox.to und Co. meiden. Zum einen ist die Qualität der hier angebotenen Streams zumeist miserabel, außerdem besteht die Gefahr, dass ihr euch Malware und Viren auf eurem Rechner einfangt oder per Mausklick in Abofallen tappt und euch am Ende des Monats über eine erhöhte Handyrechnung wundert. Ganz abgesehen davon ist es natürlich in höchstem Maß unfair, sich Filme einfach aus dem Netz zu ziehen, die mit viel Mühe und Energie produziert wurden. Haltet euch daher an einen der oben verlinkten legalen Pulp-Fiction-Streams.

Pulp Fiction - OV-Trailer

Als der Film 1994 in die Kinos kam, schlug Pulp Fiction wie eine Bombe ein. Die Dialoge gingen um die ganze Welt, fast jeder konnte einen Fetzen oder ganze Sätze nachsprechen. Auch modisch setze Pulp Fiction Maßstäbe und der legendäre Surf-inspirierte Soundtrack gehörte zum Pflichtprogramm jeder Party. Ganz abgesehen davon war Pulp Fiction natürlich auch finanziell ein Erfolg: Der zweite Film des Regisseurs spielte innerhalb kurzer Zeit über 100 Millionen Dollar ein wurde schnell zum Kultfilm. Außerdem half er dem Schauspieler John Travolta und machte den Mimen quasi über Nacht zum zweiten Mal zu einem international gefragten Weltstar.

Grund genug also, sich zum Streaming-Anbieter seiner Wahl zu begeben und sich noch einmal einen der coolsten Filme der Neunziger im Stream anzusehen. Wenn ihr den Kultfilm für die Ewigkeit haben möchtet, könnt ihr euch natürlich auch gleich das hochwertige Pulp-Fiction als Blu-ray bei Amazon bestellen.

Pulp Fiction [Blu-ray] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.07.2023 16:52 Uhr

5 Fun Facts zu „Pulp Fiction“

Die Produktionskosten betrugen 8,5 Millionen US-Dollar.

Alle Darsteller erhielten 20.000 US-Dollar pro Drehwoche.

Weltweit spielte „Pulp Fiction“ 214 Millionen US-Dollar ein. Die Hauptdarsteller wurden prozentual am Erlös beteiligt.

Im Film kommt das Wort „Fuck“ 265 Mal vor.

Robert Rodriguez nahm für die Szenen mit Jimmie Dimmick (Quentin Tarantino) auf dem Regiestuhl Platz.

