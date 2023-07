Für härtere Horrorfilme ist Deutschland ein schweres Pflaster. Bestes Beispiel ist der Splatter-Film Feast. Der Horrorfilm hat zwar schon 18 Jahre auf dem Buckel, erscheint aber erst jetzt in seiner ungekürzten Fassung in der Bundesrepublik. Wir stellen euch den blutigen Monster-Streifen vor.

Feast ist eine saftige Splatter-Komödie

Wer in den frühen 2000er-Jahren bereits fleißig Horrorfilme geschaut hat, der hat vermutlich schon mal von Feast gehört. Der brutale Streifen erschien ursprünglich 2005 in den USA und 2008 in Deutschland. Die hier veröffentlichte Version war zwar schon recht deftig, aber dennoch fehlten ein paar blutige Einstellungen.

Das ändert sich nun, denn CMS Laservision bringt die ungekürzte Unrated-Version von Feast endlich auch auf den deutschen Markt. Ganz konkret handelt es sich um zwei Mediabook-Varianten, die am 29. September 2023 bei diversen Händlern erscheinen.

Feast - Limitiertes Mediabook - Cover A - Uncut (Blu-ray+DVD) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.07.2023 16:29 Uhr

Die beiden Mediabooks enthalten die Blu-ray und die DVD des Films. Darüber hinaus können sich Fans von Feast auf Bonusmaterial freuen. Darunter ein Making of und Outtakes vom Dreh.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Feast ansehen:

Feast | Trailer

Das müsst ihr über Feast wissen

Feast handelt von einer Gruppe Menschen, die mitten in einer abgeschiedenen Bar von einem Rudel blutrünstiger Monster angegriffen werden. Was dann folgt ist ein wildes Gemetzel bei dem der rote Saft in Strömen fließt. Besonders wichtig: Feast nimmt sich nicht zu 100 Prozent ernst und versteht sich als launige Splatter-Komödie.

Das Konzept kam seinerzeit gut an und es wurden zwei Fortsetzungen produziert: Feast II – Sloopy Seconds und Feast III – The Happy Finish. Wirklich brauchbar davon ist aber nur erste Teil. Wer also Lust auf viel Blut und Gekröse hat, der sollte sich die Neuveröffentlichung im Kalender markieren.

Alternativ könnt ihr euch den Film auch über Amazon Prime ansehen. Hierbei handelt es sich aber nur um die gekürzte Version von 2008:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.