Am 20. Juli 2023 startet der Barbie-Film in den deutschen Kinos. Der Werberummel um den neuen Film von Regisseurin Greta Gerwig ist gewaltig und nun haben auch die Kritiker ihr Urteil gefällt. Erwartet Fans ein echtes Meisterwerk? Wir fassen euch die wichtigsten Pressestimmen zusammen.

Barbie ist überall und verdammt beliebt

Rosa ist das neue Schwarz oder so ähnlich. Die Werbekampagne für den Barbie-Film fährt eine klare Linie und ist fast schon allgegenwärtig. An Bahnhöfen hängen riesige Plakate von Hauptdarstellerin Margot Robbie, in den USA gibt es einen pinken Hamburger und wer auf Google nach „Barbie“ sucht, der wird eine rosafarbene Überraschung erleben.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Barbie anschauen:

Aber eine pompöse Werbekampagne macht natürlich noch keinen guten Film aus. Allerdings können Barbie-Fans an dieser Stelle erleichtert aufatmen, denn der neueste Film von Regisseurin Greta Gerwig (Little Women) ist ein echter Kritikerliebling.

Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes steht Barbie aktuell bei frischen 90 Prozent und ist damit einer der bestbewerteten Filme des Jahres. Zusammen mit solchen Blockbustern wie Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins.

Auf Metacritic fährt der Film ähnlich tolle Kritiken ein. Dort steht Barbie bei durchschnittlich 81 Prozent.

Das sagt die Presse zum Barbie-Film

„Alles, was mit Barbie zu tun hat, ist so massenattraktiv wie die Puppe selbst, und das Ergebnis ist ein Film, der zu gefallen weiß.“ (Quelle: Screen Rant)

„Barbie ist ein wahrhaft originelles Werk - einer der klügsten, lustigsten, süßesten, aufschlussreichsten und schlichtweg unterhaltsamsten Filme des Jahres.“ (Quelle: Chicago Sun-Times)

„Barbie ist ein liebevoll gestalteter Blockbuster, der viel zu bieten hat, ein Film, der sicherlich von wiederholtem Anschauen profitiert (es gibt so viel zu sehen, so viele Witze zu verstehen) und der auch bei einmaligem Anschauen noch super unterhaltsam ist.“ (Quelle: indieWire)

In Deutschland startet Barbie offiziell am 20. Juli 2023. Kurz darauf werden auch die ersten User-Scores feststehen. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden.

