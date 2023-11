Fortnite: OG-Skins, die euren Gegner das Fürchten lehren

Mit einem überraschenden Schritt rückwärts steigt Fortnite in die neue Season ein und bietet eine Map, die sich abtrünnige, aber auch aktuelle Spieler lange wünschten. Eine OG-Map mit Orten, wie wir sie aus Chapter 1 kennen. Das ruft natürlich den einen oder anderen Gamer zurück aufs Feld und damit auch einige OG-Skins.

Gehört ihr zu den Millionen von Abtrünnigen, die Fortnite schon lange nicht mehr gespielt haben und nur für den Oldschool-Spaß zurückkehren? Seid darauf vorbereitet, dass die Map gar nicht so OG ist, wie sie sein könnte. Es gibt zum Beispiel kein Moisty Mire. Dennoch macht Fortnite mir und meinem alten Squad wieder Spaß und unsere OG-Skins sorgen für Aufregung in den Lobbys.

Die folgenden OG-Skins gab es bisher bei Fortnite nur im Rahmen von Kapitel 1. In der Regel stammen sie aus Season 1 bis 3 und wurden seit dem auch nicht in allen Formen im Shop verkauft. Das bedeutet, dass ihr mit unserer Auswahl der OG-Skins zeigen könnt, dass ihr von Anfang an dabei wart.

Renegade Raider, auch bekannt als Miese Marodeurin

Wir fangen mit dem offensichtlichen an. Der Renegade Raider, der auf Deutsch auch als Miese Marodeurin bekannt ist, wurde in der ersten Season von Kapitel 1 eingeführt und seit dem nie wieder angeboten. Es handelt sich hierbei um einen der berühmtesten OG-Skins in Fortnite. Über 66.000 Spieler wünschen sich diesen Skin.

Bezugsquelle: Ihr musstet das Seasonlevel 20 erreichen, um diesen OG-Skin kaufen zu können. Einen Battle Pass gab es damals noch nicht.

Veröffentlichung: Kapitel 1, Season 1

Der bis heute begehrteste OG-Skin bei Fortnite und damit keine Ürerraschung: Der Renegade Raider. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ghoul Trooper, auch bekannt als Ghultrooperin

Den Ghoul Trooper konntet ihr in Season 1 von Fortnite kaufen und es war eine lange Zeit einer der seltensten und begehrtesten Skins der Community. Eines Tages wurde dieser OG-Skin wieder im Shop angeboten, doch um die ursprünglichen Käufer zu besänftigen, wurde eine pinke Version des Skins eingeführt. Diese kennzeichnet, dass ihr das Outfit gleich bei der ersten Gelegenheit gekauft habt. Der Ghoul Trooper hat es auf über 40.000 Wunschlisten geschafft.

Bezugsquelle: Shop

Veröffentlichung: Kapitel 1, Season 1

Der Ghoul Trooper wurde mittlerweile wieder im Shop von Fortnite angeboten. In Pink ist dieser Skin aber immer noch OG. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Skull Trooper, auch bekannt als Schädeltrooper

Ähnlich wie bei dem Ghoul Trooper war der Skull Trooper lange Zeit ein beliebter OG-Skin. Als es das Outfit wieder im Fortnite-Shop gab, wurden die ursprünglichen Käufer mit einer violetten Variante des Skins beschenkt. Diese kennzeichnet diejenigen Spieler, die den Skull Trooper von Anfang an hatten. Über 38.000 Gamer wünschen sich diesen Skin seit seinem Release.

Bezugsquelle: Shop

Veröffentlichung: Kapitel 1, Season 1

Der Skull Trooper wurde mittlerweile wieder im Shop von Fortnite angeboten. In Lila ist dieser Skin aber immer noch OG. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Black Knight, auch bekannt als Schwarzer Ritter

Der Black Knight ist bis heute bei Fortnite einer der seltensten Skins. Dieses Outfit konntet ihr nur im Battle Pass von Kapitel 1 freischalten. Über 35.000 Spieler wünschen sich den Schwarzen Ritter.

Bezugsquelle: Battle Pass

Veröffentlichung: Kapitel 1, Season 2

Der Black Knight, einer der seltensten OG-Skins bei Fortnite. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

The Reaper, auch bekannt als Sensenmann

Bevor John Wick ein Skin bei Fortnite wurde, gab es den Reaper, der in der Zeit des aufkommenden Wick-Hypes entstanden ist. Die Ähnlichkeit ist kaum zu übersehen und der Sensenmann hat es bisher auf über 21.000 Wunschlisten geschafft. So leicht werdet ihr diesen OG-Skin aber nicht bekommen.

Bezugsquelle: Battle Pass

Veröffentlichung: Kapitel 1, Season 3

Könnte The Reaper nicht als der große Bruder von John Wick durchgehen? (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dark Voyager, auch bekannt als Dunkler Reisender

Es mag sein, dass er gar nicht so auffällig aussieht, dennoch ist der Dark Voyager einer der OG-Skins, die es bisher auf viele Wunschlisten geschafft haben. In diesem Fall sind es über 17.000 Wunschlisten. Da ihr ihn aber lediglich im Battle Pass bekommen konntet, wird er vermutlich auch ein Wunsch bleiben.

Bezugsquelle: Battle Pass

Veröffentlichung: Kapitel 1, Season 3

Auch der Dark Voyager wird vermutlich ein OG-Skin bleiben. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rust Lord, auch bekannt als Rostmeister

Lange Zeit konntet ihr um den Rust Lord große Haufen von Spielern versammelt sehen, die in der Lobby ihren Augen kaum trauen konnten – was für ein cooler Skin?! Doch dann wurde es still um den Rostmeister, der es immerhin auf über 17.000 Wunschlisten geschafft hat.

Bezugsquelle: Battle Pass

Veröffentlichung: Kapitel 1, Season 3

Wird der Rust Lord ein Revival bei Fortnite erleben? (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Blue Squire und Royale Knight

Der Royale Knight, auch bekannt als die Royale Ritterin, und der Blue Squire, auch bekannt als Blauer Knappe, gehören zu dem Fort-Knight-Set und sie sind die tapferen Krieger von Moisty Mire. Sie schaffen es auf über 16.000 (Royale Knight) und über 15.000 Wunschlisten der Spieler. Und wir wünschen uns Moisty Mire zurück.

Bezugsquelle: Battle Pass

Veröffentlichung: Kapitel 1, Season 2

Auf diese beiden OG-Skins in unserer Sammlung sind wir besonders stolz: Blue Squire und Royale Knight. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sparkle Specialist, auch bekannt als Funkelspezialistin

Es funkelt und glitzert, wenn ihr mit diesem OG-Skin und dessen gesamten Ausrüstungsset durch Fortnite rast. Doch auch die Funkelspezialistin wird vermutlich nur ein Wunsch bleiben. Immerhin befindet sie sich auf über 16.000 Wunschlisten.

Bezugsquelle: Battle Pass

Veröffentlichung: Kapitel 1, Season 2

Die Sparkle Specialist feierte eine Party in den Hallen von Loot Lake. Erinnert ihr euch? (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Blue Team Leader, auch bekannt als Team-Blau-Anführer

Natürlich darf der Blue Team Leader nicht in der Liste der OG-Skins fehlen. Bei diesem Outfit handelt es sich um ein Geschenk, das ausschließlich PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten haben. Ja, diese Anführerin werdet ihr nicht so einfach bekommen. Immerhin wünschen sich mehr als 14.000 Fortnite-Spieler diesen Skin.

Bezugsquelle: Geschenk für Abonnenten von PS-Plus

Veröffentlichung: Kapitel 1, Season 2

Blue Team Leader: Dieser Skin kennzeichnet euch nicht nur als OG, sondern auch als PlayStation-Spieler. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ewelina Walkenbach , Desk Lead Entertainment Evergreens sowie GIGA-Expertin für Horror und Action. Obwohl ich Fortnite für mich schon abgeschrieben hatte, habe ich es sofort wieder installiert, als ich von dem OG-Battle-Pass hörte. Es macht mir gerade wieder Spaß, aber eine Sache ist klar: Ich bleibe meinen alten Lieblingsoutfits treu.

