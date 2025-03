Cyberpunk 2077: Cheats und Itemcodes für Geld und mehr

Bei so einem umfangreichen Spiel wie Cyberpunk 2077 kann es sein, dass euch aufgrund von Quest-Entscheidungen oder sonstigen Spielereien das eine oder andere coole Item entgeht. Oder seid ihr nach eurer letzten Shopping-Spree knapp bei Kasse? All das ist kein Problem, denn glücklicherweise gibt es in Cyberpunk Cheats. Wir zeigen euch in diesem Guide, wie ihr sie aktiviert und listen alle Itemcodes auf, damit euer Inventar schon bald aus allen Nähten platzt.

Konsole aufrufen und Cheats aktivieren (Cyberpunk 2077)

Cheats könnt ihr nur in der PC-Version von Cyberpunk 2077 nutzen, indem ihr euch die Mod „Cyberconsole“ installiert. Diese könnt ihr euch stets in der aktuellsten Version von der Seite Nexus Mods herunterladen. Über den folgenden Button landet ihr direkt auf der Download-Seite:

Entpackt die Zip-Datei nach dem Download und kopiert alle .dll-Dateien in euer Installationsverzeichnis vom Spiel (Cyberpunk 2077/bin/x64). Bestätigt dabei das Überschreiben der Dateien. Benennt zudem im bin-Ordner die Datei „redlexer_native.dll“ in „orig_redlexer_native.dll“ um.

Wichtiger Hinweis: Erstellt euch unbedingt vorher ein Backup eures Spiels und eurer Spielstände, bevor ihr die Mod installiert. Vor allem in der frühen Release-Phase gibt es noch viele Bugs und Probleme im Spiel. Eure Spielstände werden sonst eventuell unbrauchbar, wenn ihr Pech habt und es zu Kompatibiltätsproblemen kommt.

Ist die Mod installiert, müsst ihr in den Spieloptionen einstellen, dass ihr im Fenstermodus oder im Fenstermodus ohne Rand spielen wollt. Nur dann funktioniert die Mod ohne Probleme. Drückt dann bei laufendem Spiel die ^-Taste (Zirkumflex-Taste), um die Konsole aufzurufen, mit der ihr Cheats eingeben und aktivieren könnt. Haltet euch für die Eingabe an die verschiedenen Code-Listen weiter unten.

Um die Cheat-Mod zu deinstallieren, löscht die Dateien „cyberplugin_CyberConsole.dll“ und „redlexer_native.dll“ aus dem Installationsverzeichnis und benennt die Datei „orig_redlexer_native.dll“ in „redlexer_native.dll“ um.

Gibt es für Cyberpunk 2077 PS4-Cheats oder Xbox-Cheats?

Wie eingangs erwähnt, funktioniert die Cheat-Eingabe nur über die Mod in der PC-Version. Spielt ihr auf der PS4 oder Xbox One könnt ihr leider keine Cheat-Codes aktivieren. Auch in den kommenden Versionen für die PS5 und Xbox Series S/X wird dies wohl kaum möglich sein. Sollte sich hier etwas ändern, erfahrt ihr es natürlich an dieser Stelle.

Autos könnt ihr euch in Cyberpunk 2077 leider nicht ercheaten. Dafür zeigen wir euch im Video, wo ihr das schnellste und beste Auto ganz umsonst bekommt:

Cyberpunk 2077: So findet ihr das schnellste Auto "Rayfield Caliburn" früh im Spiel! Abonniere uns

auf YouTube

Geld-Cheat für unendlich viele Eddies (Cyberpunk 2077)

Um euch Geld zu ercheaten, müsst ihr folgende Eingabe nutzen:

player.inventory.addItem(Items.money,10000)

Diese Eingabe würde beispielsweise 10.000 Eurodollar eurem Inventar hinzufügen. Wollt ihr noch mehr, könnt ihr auch eine höhere Zahl eingeben. In der PS4- und Xbox-Version gibt es übrigens einen Geld-Glitch, der euch unendlich viel Geld beschert.

Cheats für alle Waffen (Cyberpunk 2077)

Der Waffen-Cheat wird mit dem Konsolenbefehl „player.inventory.addItem“ ausgeführt. Wollt ihr beispielsweise die berühmte Dildo-Waffe im Spiel herbeizaubern, nutzt ihr den Eingabebefehl:

layer.inventory.additem(Items.Preset_Dildo_Stout)

Nutzt die folgenden Item-Codes entsprechend:

Normale Waffen

Items.mq001_scorpions_knife

Items.mq007_skippy

Items.mq008_golden_knuckledusters

Items.mq011_wilson_gun

Items.mq025_buck_gun

Items.Preset_Achilles_Default

Items.Preset_Achilles_Military

Items.Preset_Achilles_Nash

Items.Preset_Achilles_Neon

Items.Preset_Achilles_Pimp

Items.Preset_Achilles_Tiny_Mike

Items.Preset_Ajax_Default

Items.Preset_Ajax_Military

Items.Preset_Ajax_Moron

Items.Preset_Ajax_Neon

Items.Preset_Ajax_Pimp

Items.Preset_Ajax_Training

Items.Preset_Ashura_Default

Items.Preset_Ashura_Military

Items.Preset_Ashura_Neon

Items.Preset_Ashura_Pimp

Items.Preset_Base_Copperhead

Items.Preset_Base_Lexington

Items.Preset_Base_Masamune

Items.Preset_Baseball_Bat_Default

Items.Preset_Baseball_Bat_Denny

Items.Preset_Baton_Alpha

Items.Preset_Baton_Beta

Items.Preset_Baton_Gamma

Items.Preset_Baton_Tinker_Bell

Items.Preset_Burya_Comrade

Items.Preset_Burya_Default

Items.Preset_Burya_Military

Items.Preset_Burya_Neon

Items.Preset_Burya_Pimp

Items.Preset_Butchers_Knife_Default

Items.Preset_Cane_Fingers

Items.Preset_Carnage_Default

Items.Preset_Carnage_Military

Items.Preset_Carnage_Mox

Items.Preset_Carnage_Neon

Items.Preset_Carnage_Pimp

Items.Preset_Cattle_Prod_Tinker_Bell

Items.Preset_Chao_Default

Items.Preset_Chao_Military

Items.Preset_Chao_Neon

Items.Preset_Chao_Pimp

Items.Preset_Chefs_Knife_Default

Items.Preset_Copperhead_Default

Items.Preset_Copperhead_Genesis

Items.Preset_Copperhead_Military

Items.Preset_Copperhead_Neon

Items.Preset_Copperhead_Pimp

Items.Preset_Crowbar_Default

Items.Preset_Crusher_Default

Items.Preset_Crusher_Military

Items.Preset_Crusher_Neon

Items.Preset_Crusher_Pimp

Items.Preset_Defender_Default

Items.Preset_Defender_Military

Items.Preset_Defender_Neon

Items.Preset_Defender_Pimp

Items.Preset_Dian_Default

Items.Preset_Dian_Military

Items.Preset_Dian_Neon

Items.Preset_Dian_Pimp

Items.Preset_Dian_Trauma

Items.Preset_Dian_Yinglong

Items.Preset_Dildo_Stout

Items.Preset_Grad_Buck

Items.Preset_Grad_Default

Items.Preset_Grad_Military

Items.Preset_Grad_Neon

Items.Preset_Grad_Panam

Items.Preset_Grad_Pimp

Items.Preset_Hammer_Default

Items.Preset_Hammer_Sasquatch

Items.Preset_HMG_Default

Items.Preset_Igla_Default

Items.Preset_Igla_Military

Items.Preset_Igla_Neon

Items.Preset_Igla_Pimp

Items.Preset_Igla_Sovereign

Items.Preset_Iron_Pipe_Default

Items.Preset_Kanabo_Default

Items.Preset_Katana_Arasaka_2020

Items.Preset_Katana_Cocktail

Items.Preset_Katana_Default

Items.Preset_Katana_GoG

Items.Preset_Katana_Hiromi

Items.Preset_Katana_Military

Items.Preset_Katana_Neon

Items.Preset_Katana_Saburo

Items.Preset_Katana_Surgeon

Items.Preset_Katana_Takemura

Items.Preset_Katana_Training

Items.Preset_Kenshin_Default

Items.Preset_Kenshin_Frank

Items.Preset_Kenshin_Military

Items.Preset_Kenshin_MQ041

Items.Preset_Kenshin_Neon

Items.Preset_Kenshin_Pimp

Items.Preset_Kenshin_Royce

Items.Preset_Kenshin_Takemura

Items.Preset_Knife_Default

Items.Preset_Knife_Military

Items.Preset_Knife_Stinger

Items.Preset_Knuckles_Default

Items.Preset_Knuckles_Golden

Items.Preset_Knuckles_Military

Items.Preset_Knuckles_Pimp

Items.Preset_Kukri_Default

Items.Preset_Kukri_Voodoo

Items.Preset_Lexington_DEBUG

Items.Preset_Lexington_Default

Items.Preset_Lexington_Military

Items.Preset_Lexington_Neon

Items.Preset_Lexington_Pimp

Items.Preset_Lexington_Toygun

Items.Preset_Lexington_Wilson

Items.Preset_Liberty_Default

Items.Preset_Liberty_Dex

Items.Preset_Liberty_Rogue

Items.Preset_Liberty_Yorinobu

Items.Preset_Machete_Default

Items.Preset_Machete_Maelstrom

Items.Preset_Machete_Valentinos

Items.Preset_Masamune_Arasaka_2020

Items.Preset_Masamune_Default

Items.Preset_Masamune_Flashlight

Items.Preset_Masamune_Military

Items.Preset_Masamune_Neon

Items.Preset_Masamune_Pimp

Items.Preset_Masamune_Rogue

Items.Preset_Masamune_Scope

Items.Preset_Masamune_Trauma

Items.Preset_MQ008_Nova

Items.Preset_Nekomata_Breakthrough

Items.Preset_Nekomata_Default

Items.Preset_Nekomata_Military

Items.Preset_Nekomata_Neon

Items.Preset_Nekomata_Pimp

Items.Preset_Nova_Default

Items.Preset_Nova_Doom_Doom

Items.Preset_Nova_Military

Items.Preset_Nova_Neon

Items.Preset_Nova_Pimp

Items.Preset_Nova_Q000_Nomad

Items.Preset_Nue_Arasaka

Items.Preset_Nue_Arasaka_2020

Items.Preset_Nue_Default

Items.Preset_Nue_Jackie

Items.Preset_Nue_Maiko

Items.Preset_Nue_Military

Items.Preset_Nue_Neon

Items.Preset_Omaha_Default

Items.Preset_Omaha_Military

Items.Preset_Omaha_Neon

Items.Preset_Omaha_Pimp

Items.Preset_Omaha_Suzie

Items.Preset_Overture_Cassidy

Items.Preset_Overture_Default

Items.Preset_Overture_Default_E

Items.Preset_Overture_Default_L

Items.Preset_Overture_Default_R

Items.Preset_Overture_Default_U

Items.Preset_Overture_Kerry

Items.Preset_Overture_Legendary

Items.Preset_Overture_Military

Items.Preset_Overture_Neon

Items.Preset_Overture_Pimp

Items.Preset_Overture_River

Items.Preset_Palica_Default

Items.Preset_Palica_Military

Items.Preset_Palica_Neon

Items.Preset_Palica_Pimp

Items.Preset_Pipe_Wrench_Default

Items.Preset_Pulsar_Buzzsaw

Items.Preset_Pulsar_Default

Items.Preset_Pulsar_Military

Items.Preset_Pulsar_Neon

Items.Preset_Pulsar_Pimp

Items.Preset_Q001_Lexington

Items.Preset_Quasar_Default

Items.Preset_Quasar_Military

Items.Preset_Quasar_Neon

Items.Preset_Quasar_Pimp

Items.Preset_Saratoga_Arasaka_2020

Items.Preset_Saratoga_Default

Items.Preset_Saratoga_Maelstrom

Items.Preset_Saratoga_Military

Items.Preset_Saratoga_Neon

Items.Preset_Saratoga_Pimp

Items.Preset_Saratoga_Raffen

Items.Preset_Satara_Default

Items.Preset_Satara_Military

Items.Preset_Satara_Neon

Items.Preset_Satara_Pimp

Items.Preset_Shingen_Default

Items.Preset_Shingen_Military

Items.Preset_Shingen_Neon

Items.Preset_Shingen_Pimp

Items.Preset_Shingen_Prototype

Items.Preset_Shovel_Caretaker

Items.Preset_Sidewinder_Default

Items.Preset_Sidewinder_Divided

Items.Preset_Sidewinder_Military

Items.Preset_Sidewinder_Neon

Items.Preset_Sidewinder_Pimp

Items.Preset_Silverhand_3516

Items.Preset_Sor22_Default

Items.Preset_Sor22_Military

Items.Preset_Sor22_Neon

Items.Preset_Sor22_Pimp

Items.Preset_Tactician_Default

Items.Preset_Tactician_Headsman

Items.Preset_Tactician_Military

Items.Preset_Tactician_Neon

Items.Preset_Tactician_Pimp

Items.Preset_Tanto_Default

Items.Preset_Testera_Default

Items.Preset_Testera_Neon

Items.Preset_Testera_Pimp

Items.Preset_Tire_Iron_Default

Items.Preset_Tomahawk_Default

Items.Preset_Unity_Default

Items.Preset_Unity_Military

Items.Preset_Unity_Neon

Items.Preset_Unity_Pimp

Items.Preset_V_Unity

Items.Preset_V_Unity_Cutscene

Items.Preset_Yukimura_Default

Items.Preset_Yukimura_Kiji

Items.Preset_Yukimura_Military

Items.Preset_Yukimura_Neon

Items.Preset_Yukimura_Pimp

Items.Preset_Yukimura_Skippy

Items.Preset_Zhuo_Default

Items.Preset_Zhuo_Eight_Star

Items.Preset_Zhuo_Military

Items.Preset_Zhuo_Neon

Items.Preset_Zhuo_Pimp

Items.Preset_Zhuo_Trauma

Items.q114_cassidy_revolver

Items.q115_corpo_rifle

Items.q115_katana

Items.q115_pistol

Items.q115_revolver

Items.q115_rifle

Items.q115_shotgun

Items.sq021_peter_pan_baton

Items.sq029_rivers_gun

Items.sq030_old_gun

Besondere Waffen

Hierbei handelt es sich um die Item-Codes für die ikonischen und einmaligen Waffen in Cyberpunk 2077. Im verlinkten Guide geben wir euch mehr Infos zu diesen.

Hinweis: Die Spezialwaffen spawnen entsprechend eurem Level und sind eventuell schwächer als erwartet. Zudem können Quest-Waffen wie Skippy eventuell nicht mehr aus eurem Inventar entfernt werden.

Items.Preset_Achilles_Nash (WidowMaker)

Items.Preset_Ajax_Moron (Moron Labe)

Items.Preset_Baseball_Bat_Denny (Gold-Plated Baseball Bat)

Items.Preset_Baton_Tinker_Bell (Tinker Bell)

Items.Preset_Burya_Comrade (Comrades Hammer)

Items.Preset_Cane_Fingers (Cottonmouth)

Items.Preset_Carnage_Mox (Mox)

Items.Preset_Copperhead_Genesis (Psalm 11:6)

Items.Preset_Dian_Yinglong (Yinglong)

Items.Preset_Dildo_Stout (Sir John Phallustiff)

Items.Preset_Grad_Buck (O'five)

Items.Preset_Grad_Panam (Overwatch)

Items.Preset_Hammer_Sasquatch (Sasquatch)

Items.Preset_Katana_Cocktail (Cocktail Stick)

Items.Preset_Katana_Hiromi (Hiromi)

Items.Preset_Katana_Saburo (Satori)

Items.Preset_Katana_Surgeon (Scalpel)

Items.Preset_Katana_Takemura (Jinchu-Maru)

Items.Preset_Kenshin_Frank (Apparition)

Items.Preset_Kenshin_Royce (Chaos)

Items.Preset_Knife_Stinger (Stinger)

Items.Preset_Lexington_Wilson (Dying light)

Items.Preset_Knuckles_Golden (Divided We Stand (Fists))

Items.Preset_Liberty_Dex (Plan B)

Items.Preset_Liberty_Rogue (Pride)

Items.Preset_Liberty_Yorinobu (Kongou)

Items.Preset_Nekomata_Breakthrough (Breakthrough)

Items.Preset_Masamune_Rogue (Prejudice)

Items.Preset_Nova_Doom_Doom (Doom Doom)

Items.Preset_Nue_Jackie (La Chingona Dorado)

Items.Preset_Nue_Maiko (Death and Taxes)

Items.Preset_Omaha_Suzie (Lizzie)

Items.Preset_Overture_Cassidy (Amnesty) (Flagged as quest item)

Items.Preset_Overture_Kerry (Archangel)

Items.Preset_Overture_Legendary (Overture)

Items.Preset_Overture_River (Crash) (Quest Item)

Items.Preset_Pulsar_Buzzsaw (Buzzsaw)

Items.Preset_Saratoga_Raffen (Problem Solver)

Items.Preset_Saratoga_Maelstrom_Legendary (Fenrir)

Items.Preset_Shingen_Prototype (Prototype: Shingen Mark)

Items.Preset_Shovel_Caretaker (Caretakers Spade)

Items.Preset_Sidewinder_Divided (Divided We Stand)

Items.Preset_Silverhand_3516 (Malorian Arms 3156)

Items.Preset_Tactician_Headsman (Headsman)

Items.Preset_Yukimura_Kiji (Genjiroh)

Items.Preset_Yukimura_Skippy (Skippy) (Quest Item)

Items.Preset_Zhuo_Eight_Star (Ba Xing Chong)

Cheats für alle Granaten (Cyberpunk 2077)

Cheats für Granaten werden mit dem Konsolenbefehl „player.inventory.addItem“ ausgeführt. Ein beispielhafter Eingabebefehl sieht wie folgt aus:

player.inventory.additem(Items.GrenadeBiohazardHoming)

Nutzt die folgenden Item-Codes entsprechend:

Items.GrenadeBiohazardHoming

Items.GrenadeBiohazardRegular

Items.GrenadeCuttingRegular

Items.GrenadeEMPHoming

Items.GrenadeEMPRegular

Items.GrenadeEMPSticky

Items.GrenadeFlashHoming

Items.GrenadeFlashRegular

Items.GrenadeFragHoming

Items.GrenadeFragRegular

Items.GrenadeFragSticky

Items.GrenadeIncendiaryHoming

Items.GrenadeIncendiaryRegular

Items.GrenadeIncendiarySticky

Items.GrenadeReconRegular

Items.GrenadeReconSticky

Cheats für Vorteilssplitter (Cyberpunk 2077)

Cheats für Vorteilssplitter werden mit dem Konsolenbefehl „player.inventory.addItem“ ausgeführt. Ein beispielhafter Eingabebefehl sieht wie folgt aus:

player.inventory.additem(Items.AssaultSkillbook)

Nutzt die folgenden Item-Codes entsprechend:

Items.AssaultSkillbook

Items.AthleticsSkillbook

Items.BrawlingSkillbook

Items.ColdBloodSkillbook

Items.CombatHackingSkillbook

Items.CraftingSkillbook

Items.DemolitionSkillbook

Items.EngineeringSkillbook

Items.GunslingerSkillbook

Items.HackingSkillbook

Items.KenjutsuSkillbook

Items.PerkPointSkillbook

Items.StealthSkillbook

Cheats für Cyberware (Cyberpunk 2077)

Der Cyberware-Cheat wird mit dem Konsolenbefehl „player.inventory.addItem“ ausgeführt. Ein beispielhafter Eingabebefehl sieht wie folgt aus:

player.inventory.additem(Items.AnimalsStrongArmsBattery1)

Hinweis: Die Cyberware müsst ihr anschließend noch bei einem Ripperdoc einbauen lassen.

Nutzt die folgenden Item-Codes entsprechend:

Items.AnimalsStrongArmsBattery1

Items.AnimalsStrongArmsKnuckles1

Items.ArasakaEpicMKIII

Items.ArasakaLegendaryMKIV

Items.BioConductorsEpic

Items.BioConductorsLegendary

Items.BioConductorsRare

Items.BioDyneRareMKII

Items.BioDyneUncommonMKI

Items.BiotechEpicMKIII

Items.BiotechRareMKII

Items.BiotechUncommonMKI

Items.BloodPumpCommon

Items.BloodPumpEpic

Items.BloodPumpRare

Items.BloodPumpUncommon

Items.BonesMcCoy70V0

Items.BonesMcCoy70V1

Items.BonesMcCoy70V2

Items.BoostedTendonsRare

Items.BrainCapacityBoosterEpic

Items.BrainCapacityBoosterLegendary

Items.BrainCapacityBoosterRare

Items.CarryCapacityBooster

Items.ChemicalDamageCable

Items.ChemicalDamageEdge

Items.ChemicalDamageKnuckles

Items.ChemicalDamageRound

Items.CyberdeckSplinter

Items.CyberRotorsCommon

Items.CyberRotorsEpic

Items.CyberRotorsLegendary

Items.CyberRotorsRare

Items.CyberRotorsUncommon

Items.DenseMarrowEpic

Items.DenseMarrowRare

Items.DenseMarrowUncommon

Items.DischargeConnectorEpic

Items.DischargeConnectorLegendary

Items.DischargeConnectorRare

Items.ElectricDamageCable

Items.ElectricDamageEdge

Items.ElectricDamageKnuckles

Items.ElectricDamageRound

Items.ElectroshockMechanismCommon

Items.ElectroshockMechanismEpic

Items.ElectroshockMechanismLegendary

Items.ElectroshockMechanismUncommon

Items.EndoskeletonCommon

Items.EndoskeletonEpic

Items.EndoskeletonLegendary

Items.EndoskeletonRare

Items.EndoskeletonUncommon

Items.EnhancedBloodVesselsCommon

Items.EnhancedBloodVesselsEpic

Items.EnhancedBloodVesselsLegendary

Items.EnhancedBloodVesselsRare

Items.EnhancedBloodVesselsUncommon

Items.EnhancedTissueCommon

Items.EnhancedTissueEpic

Items.EnhancedTissueLegendary

Items.EnhancedTissueRare

Items.EnhancedTissueUncommon

Items.ExplosiveDamageRound

Items.FastAccessMemoryCommon

Items.FastAccessMemoryRare

Items.FastAccessMemoryUncommon

Items.FastRotor

Items.FuyutsuiCommonMKI

Items.FuyutsuiTinkererLegendaryMKIII

Items.GroundingPlating

Items.HealOnKillCommon

Items.HealOnKillEpic

Items.HealOnKillLegendary

Items.HealOnKillUncommon

Items.HealthMonitorCommon

Items.HealthMonitorEpic

Items.HealthMonitorLegendary

Items.HealthMonitorRare

Items.HealthMonitorUncommon

Items.HeatUsingBooster

Items.HighChargedBattery

Items.HighChargedWiresBattery

Items.ImprovedPerceptionCommon

Items.ImprovedPerceptionEpic

Items.ImprovedPerceptionLegendary

Items.ImprovedPerceptionUncommon

Items.ImprovedReactionEpic

Items.ImprovedReactionRare

Items.ImprovedReactionUncommon

Items.IronLungsCommon

Items.IronLungsEpic

Items.IronLungsLegendary

Items.IronLungsRare

Items.IronLungsUncommon

Items.KerenzikovCommon

Items.KerenzikovEpic

Items.KerenzikovLegendary

Items.KerenzikovRare

Items.KerenzikovUncommon

Items.KiroshiOpticsEpic

Items.KiroshiOpticsRare

Items.LimbicSystemEnhancementCommon

Items.LimbicSystemEnhancementLegendary

Items.LimbicSystemEnhancementRare

Items.LowChargedBattery

Items.LowChargedWiresBattery

Items.MantisBladesEpic

Items.MantisBladesLegendary

Items.MediumChargedBattery

Items.MediumChargedWiresBattery

Items.MemoryBoostCommon

Items.MemoryBoostEpic

Items.MemoryBoostRare

Items.MemoryBoostUncommon

Items.MemoryReplenishmentEpic

Items.MemoryReplenishmentLegendary

Items.MetalCoveredSkin

Items.MetalPlating

Items.MicroGeneratorCommon

Items.MicroGeneratorEpic

Items.MicroGeneratorLegendary

Items.MicroGeneratorRare

Items.MicroGeneratorUncommon

Items.MicroVibrationsGeneratorEpic

Items.MicroVibrationsGeneratorRare

Items.MicroVibrationsGeneratorUncommon

Items.MilitechParaline

Items.MilitechProjectileLauncherRound1

Items.NanoWiresLegendary

Items.NeoFiberCommon

Items.NeoFiberEpic

Items.NeoFiberLegendary

Items.NeoFiberRare

Items.NeoFiberUncommon

Items.NeoplasticPlating

Items.NervousSystemDischarge

Items.NetwatchNetdriverLegendaryMKV

Items.OpticalCamoEpic

Items.OpticalCamoLegendary

Items.OpticalCamoRare

Items.PhysicalDamageCable

Items.PhysicalDamageEdge

Items.PhysicalDamageKnuckles

Items.PowerGripLegendary

Items.ProjectileLauncher

Items.ProjectileLauncherEpic

Items.ProjectileLauncherLegendary

Items.RavenEpicMKIII

Items.RavenLegendaryMKIV

Items.ReflexRecorderCommon

Items.ReflexRecorderLegendary

Items.ReflexRecorderRare

Items.ReflexRecorderUncommon

Items.ReinforcedMusclesEpic

Items.ReinforcedMusclesRare

Items.ResistancesBoosterCommon

Items.ResistancesBoosterEpic

Items.ResistancesBoosterLegendary

Items.ResistancesBoosterUncommon

Items.ReverseMetabolicEnhancer

Items.ReversePowerInductor

Items.RoboticCoreCommon

Items.RoboticCoreEpic

Items.RoboticCoreLegendary

Items.RoboticCoreRare

Items.RoboticCoreUncommon

Items.SandevistanC1MK1

Items.SandevistanC1MK2

Items.SandevistanC1MK3

Items.SandevistanC2MK1

Items.SandevistanC2MK2

Items.SandevistanC2MK3

Items.SandevistanC2MK4

Items.SandevistanC3MK4

Items.SandevistanC3MK5

Items.SandevistanC4MK5

Items.SeachoRareMKII

Items.SeachoUncommonMKI

Items.SecondHeart

Items.SlowRotor

Items.SmartLinkLegendary

Items.StaminaRegenBoosterCommon

Items.StaminaRegenBoosterEpic

Items.StaminaRegenBoosterLegendary

Items.StaminaRegenBoosterRare

Items.StaminaRegenBoosterUncommon

Items.StephensonEpicMKIII

Items.StephensonLegendaryMKIV

Items.StephensonRareMKII

Items.StrongArmsEpic

Items.StrongArmsLegendary

Items.SubdermalArmorCommon

Items.SubdermalArmorEpic

Items.SubdermalArmorLegendary

Items.SubdermalArmorRare

Items.SubdermalArmorUncommon

Items.SynapticAcceleratorCommon

Items.SynapticAcceleratorEpic

Items.SynapticAcceleratorLegendary

Items.SynapticAcceleratorRare

Items.SynapticAcceleratorUncommon

Items.TetratronicEpicMKIII

Items.TetratronicRareMKII

Items.TetratronicRipplerLegendaryMKIV

Items.TetratronicUncommonMKI

Items.ThermalDamageCable

Items.ThermalDamageEdge

Items.ThermalDamageKnuckles

Items.ThermalDamageRound

Items.TitaniumInfusedBonesCommon

Items.TitaniumInfusedBonesRare

Items.TitaniumInfusedBonesUncommon

Items.TitaniumPlating

Items.TranquilizerRound

Items.TygerClawsMantisBladesRotor1

Items.TygerClawsStrongArmsBattery1

Items.TyrosineInjector

Cheats für Kleidung (Cyberpunk 2077)

Cheats für Kleidung werden mit dem Konsolenbefehl „player.inventory.addItem“ ausgeführt. Ein beispielhafter Eingabebefehl sieht wie folgt aus:

player.inventory.additem(Items.Adidas_Shoes)

Nutzt die folgenden Item-Codes entsprechend:

Items.Adidas_Shoes

Items.AnimalsJewellery1

Items.AnimalsJewellery2

Items.AnimalsJewellery3

Items.Balaclava_01_basic_01

Items.Balaclava_01_basic_02

Items.Balaclava_01_old_01

Items.Balaclava_01_old_02

Items.Balaclava_01_rich_01

Items.Balaclava_01_rich_02

Items.Boots_01_basic_01

Items.Boots_01_old_01

Items.Boots_01_rich_01

Items.Boots_02_basic_01

Items.Boots_02_basic_02

Items.Boots_02_old_01

Items.Boots_02_old_02

Items.Boots_02_rich_001

Items.Boots_02_rich_02

Items.Boots_03_basic_01

Items.Boots_03_basic_02

Items.Boots_03_old_01

Items.Boots_03_old_02

Items.Boots_03_rich_01

Items.Boots_03_rich_02

Items.Boots_04_basic_01

Items.Boots_04_basic_02

Items.Boots_04_basic_03

Items.Boots_04_old_01

Items.Boots_04_old_02

Items.Boots_04_old_03

Items.Boots_05_basic_01

Items.Boots_05_basic_02

Items.Boots_05_basic_03

Items.Boots_05_old_01

Items.Boots_05_old_02

Items.Boots_05_old_03

Items.Boots_05_rich_01

Items.Boots_06_basic_01

Items.Boots_06_basic_02

Items.Boots_06_old_01

Items.Boots_06_old_02

Items.Boots_06_rich_01

Items.Boots_06_rich_02

Items.Boots_07_basic_01

Items.Boots_07_basic_02

Items.Boots_07_old_01

Items.Boots_07_old_02

Items.Boots_07_old_03

Items.Boots_07_rich_01

Items.Boots_07_rich_02

Items.Boots_08_basic_01

Items.Boots_08_basic_02

Items.Boots_08_old_01

Items.Boots_08_old_02

Items.Boots_08_rich_01

Items.Boots_09_basic_01

Items.Boots_09_basic_02

Items.Boots_09_old_01

Items.Boots_09_old_02

Items.Boots_09_rich_01

Items.Boots_09_rich_02

Items.Boots_09_rich_03

Items.Boots_10_basic_01

Items.Boots_10_basic_02

Items.Boots_10_old_01

Items.Boots_10_old_02

Items.Boots_10_rich_01

Items.Boots_10_rich_02

Items.Boots_11_basic_01

Items.Boots_11_basic_02

Items.Boots_11_old_01

Items.Boots_11_old_02

Items.Boots_11_rich_01

Items.Boots_11_rich_02

Items.Cap_01_basic_01

Items.Cap_01_basic_02

Items.Cap_01_basic_03

Items.Cap_01_old_01

Items.Cap_01_old_02

Items.Cap_01_old_03

Items.Cap_01_rich_01

Items.Cap_01_rich_02

Items.Cap_01_rich_03

Items.Cap_02_basic_01

Items.Cap_02_basic_02

Items.Cap_02_basic_03

Items.Cap_02_old_01

Items.Cap_02_old_02

Items.Cap_02_old_03

Items.Cap_03_basic_01

Items.Cap_03_basic_02

Items.Cap_03_old_01

Items.Cap_03_old_02

Items.Cap_03_rich_01

Items.Cap_03_rich_02

Items.Cap_04_basic_01

Items.Cap_04_basic_02

Items.Cap_04_old_01

Items.Cap_04_old_02

Items.Cap_04_rich_01

Items.Cap_05_basic_01

Items.Cap_05_basic_02

Items.Cap_05_basic_03

Items.Cap_05_old_01

Items.Cap_05_old_02

Items.Cap_06_basic_01

Items.Cap_06_basic_02

Items.Cap_06_old_01

Items.Cap_06_old_02

Items.Cap_06_rich_01

Items.Cap_06_rich_02

Items.CasualShoes_01_basic_01

Items.CasualShoes_01_basic_02

Items.CasualShoes_01_basic_03

Items.CasualShoes_01_basic_04

Items.CasualShoes_01_basic_05

Items.CasualShoes_01_old_01

Items.CasualShoes_01_old_02

Items.CasualShoes_02_basic_01

Items.CasualShoes_02_basic_02

Items.CasualShoes_02_old_01

Items.CasualShoes_02_old_02

Items.CasualShoes_04_basic_01

Items.CasualShoes_04_basic_02

Items.CasualShoes_04_old_01

Items.CasualShoes_04_old_02

Items.CasualShoes_05_basic_01

Items.CasualShoes_05_basic_02

Items.CasualShoes_05_basic_03

Items.CasualShoes_05_old_01

Items.CasualShoes_05_old_02

Items.CasualShoes_05_old_03

Items.CasualShoes_05_rich_01

Items.CasualShoes_05_rich_02

Items.CasualShoes_05_rich_03

Items.CasualShoes_06_basic_01

Items.CasualShoes_06_basic_02

Items.CasualShoes_06_old_01

Items.CasualShoes_06_old_02

Items.CasualShoes_06_rich_01

Items.CasualShoes_06_rich_02

Items.CasualShoes_07_basic_01

Items.CasualShoes_07_basic_02

Items.CasualShoes_07_basic_03

Items.CasualShoes_07_basic_04

Items.CasualShoes_07_old_01

Items.CasualShoes_07_old_02

Items.CasualShoes_07_old_03

Items.CasualShoes_07_rich_01

Items.CasualShoes_07_rich_02

Items.CasualShoes_07_rich_03

Items.Coat_01_basic_01

Items.Coat_01_basic_02

Items.Coat_01_basic_03

Items.Coat_01_old_01

Items.Coat_01_old_02

Items.Coat_01_old_03

Items.Coat_01_rich_01

Items.Coat_01_rich_02

Items.Coat_01_rich_03

Items.Coat_02_basic_01

Items.Coat_02_basic_02

Items.Coat_02_old_01

Items.Coat_02_old_02

Items.Coat_02_old_03

Items.Coat_02_old_04

Items.Coat_03_basic_01

Items.Coat_03_basic_02

Items.Coat_03_old_01

Items.Coat_03_old_02

Items.Coat_03_old_03

Items.Coat_03_rich_01

Items.Coat_03_rich_02

Items.Coat_04_basic_01

Items.Coat_04_basic_02

Items.Coat_04_basic_03

Items.Coat_04_old_01

Items.Coat_04_old_02

Items.Coat_04_rich_01

Items.Coat_04_rich_02

Items.Dress_01_basic_01

Items.Dress_01_basic_02

Items.Dress_01_basic_03

Items.Dress_01_rich_01

Items.Dress_01_rich_02

Items.Dress_01_rich_03

Items.Dress_02_basic_01

Items.Dress_02_basic_02

Items.Dress_02_basic_03

Items.Dress_02_rich_01

Items.Dress_02_rich_02

Items.Dress_02_rich_03

Items.FormalJacket_01_basic_01

Items.FormalJacket_01_basic_02

Items.FormalJacket_01_old_01

Items.FormalJacket_01_old_02

Items.FormalJacket_01_rich_01

Items.FormalJacket_01_rich_02

Items.FormalJacket_02_basic_01

Items.FormalJacket_02_basic_02

Items.FormalJacket_02_basic_03

Items.FormalJacket_02_rich_01

Items.FormalJacket_02_rich_02

Items.FormalJacket_02_rich_03

Items.FormalJacket_03_basic_01

Items.FormalJacket_03_basic_02

Items.FormalJacket_03_basic_03

Items.FormalJacket_03_rich_01

Items.FormalJacket_03_rich_02

Items.FormalJacket_03_rich_03

Items.FormalJacket_04_basic_01

Items.FormalJacket_04_basic_02

Items.FormalJacket_04_basic_03

Items.FormalJacket_04_rich_01

Items.FormalJacket_04_rich_02

Items.FormalJacket_04_rich_03

Items.FormalJacket_05_basic_01

Items.FormalJacket_05_basic_02

Items.FormalJacket_05_basic_03

Items.FormalJacket_05_rich_01

Items.FormalJacket_05_rich_02

Items.FormalJacket_05_rich_03

Items.FormalPants_01_basic_02

Items.FormalPants_01_basic_03

Items.FormalPants_01_old_01

Items.FormalPants_01_old_02

Items.FormalPants_02_basic_01

Items.FormalPants_02_basic_02

Items.FormalPants_02_basic_03

Items.FormalPants_02_rich_01

Items.FormalPants_02_rich_02

Items.FormalPants_02_rich_03

Items.FormalPants_03_basic_01

Items.FormalPants_03_old_01

Items.FormalPants_03_old_02

Items.FormalPants_03_rich_01

Items.FormalPants_03_rich_02

Items.FormalShirt_01_basic_01

Items.FormalShirt_01_basic_02

Items.FormalShirt_01_basic_03

Items.FormalShirt_01_old_01

Items.FormalShirt_01_old_02

Items.FormalShirt_01_old_03

Items.FormalShirt_01_rich_01

Items.FormalShirt_01_rich_02

Items.FormalShirt_01_rich_03

Items.FormalShirt_01_rich_04

Items.FormalShirt_01_rich_05

Items.FormalShirt_01_rich_06

Items.FormalShirt_02_basic_01

Items.FormalShirt_02_basic_02

Items.FormalShirt_02_basic_03

Items.FormalShirt_02_basic_04

Items.FormalShirt_02_old_01

Items.FormalShirt_02_old_02

Items.FormalShirt_02_old_03

Items.FormalShirt_02_rich_01

Items.FormalShirt_02_rich_02

Items.FormalShirt_02_rich_03

Items.FormalShoes_01_basic_01

Items.FormalShoes_01_basic_02

Items.FormalShoes_01_basic_03

Items.FormalShoes_01_rich_01

Items.FormalShoes_01_rich_02

Items.FormalShoes_02_basic_01

Items.FormalShoes_02_basic_02

Items.FormalShoes_02_basic_03

Items.FormalShoes_02_rich_01

Items.FormalShoes_02_rich_02

Items.FormalShoes_02_rich_03

Items.FormalShoes_03_basic_01

Items.FormalShoes_03_basic_02

Items.FormalShoes_03_rich_01

Items.FormalShoes_03_rich_02

Items.FormalSkirt_01_basic_01

Items.FormalSkirt_01_basic_02

Items.FormalSkirt_01_basic_03

Items.FormalSkirt_01_basic_04

Items.FormalSkirt_01_rich_01

Items.FormalSkirt_01_rich_02

Items.FormalSkirt_01_rich_03

Items.FormalSkirt_02_basic_01

Items.FormalSkirt_02_basic_02

Items.FormalSkirt_02_basic_03

Items.FormalSkirt_02_rich_01

Items.FormalSkirt_02_rich_02

Items.FormalSkirt_02_rich_03

Items.Glasses_01_basic_01

Items.Glasses_01_basic_02

Items.Glasses_01_basic_03

Items.Glasses_01_basic_04

Items.Glasses_01_basic_05

Items.Glasses_02_basic_01

Items.Glasses_02_basic_02

Items.Glasses_02_basic_03

Items.Glasses_02_basic_04

Items.Glasses_03_basic_01

Items.Glasses_03_basic_02

Items.Glasses_03_basic_03

Items.Glasses_03_basic_04

Items.Glasses_03_basic_05

Items.Glasses_03_basic_06

Items.Glasses_03_basic_07

Items.Glasses_03_basic_08

Items.Glasses_03_basic_09

Items.Glasses_03_basic_10

Items.Glasses_05_basic_01

Items.Glasses_05_basic_02

Items.Glasses_05_basic_03

Items.Glasses_05_basic_04

Items.Glasses_05_old_01

Items.Glasses_05_old_02

Items.GOG_DLC_Jacket

Items.GOG_DLC_TShirt

Items.GOG_Galaxy_TShirt

Items.Hat_01_basic_01

Items.Hat_01_basic_02

Items.Hat_01_old_01

Items.Hat_01_old_02

Items.Hat_01_rich_01

Items.Hat_01_rich_02

Items.Hat_02_basic_01

Items.Hat_02_basic_02

Items.Hat_02_old_01

Items.Hat_02_old_02

Items.Hat_02_rich_01

Items.Hat_02_rich_02

Items.Hat_03_basic_01

Items.Hat_03_basic_02

Items.Hat_03_old_01

Items.Hat_03_old_02

Items.Hat_03_rich_01

Items.Hat_04_basic_01

Items.Hat_04_basic_02

Items.Hat_04_old_01

Items.Helmet_01_basic_01

Items.Helmet_01_basic_02

Items.Helmet_01_basic_03

Items.Helmet_01_old_01

Items.Helmet_01_rich_01

Items.Helmet_01_rich_02

Items.Helmet_02_basic_01

Items.Helmet_02_basic_02

Items.Helmet_02_basic_03

Items.Helmet_02_basic_04

Items.Helmet_02_old_01

Items.Helmet_02_old_02

Items.Helmet_02_old_03

Items.Helmet_02_old_04

Items.Helmet_02_rich_01

Items.Helmet_02_rich_02

Items.Helmet_02_rich_03

Items.Helmet_02_rich_04

Items.Helmet_03_basic_01

Items.Helmet_03_basic_02

Items.Helmet_03_old_01

Items.Helmet_03_old_02

Items.Helmet_03_rich_01

Items.Helmet_04_basic_01

Items.Helmet_04_basic_02

Items.Helmet_04_old_01

Items.Helmet_04_old_02

Items.Helmet_04_rich_01

Items.Helmet_04_rich_02

Items.HighQualityJewellery1

Items.HighQualityJewellery2

Items.HighQualityJewellery3

Items.HighQualityJewellery4

Items.HighQualityJewellery5

Items.Jacket_01_basic_01

Items.Jacket_01_basic_02

Items.Jacket_01_old_01

Items.Jacket_01_old_02

Items.Jacket_01_rich_01

Items.Jacket_01_rich_02

Items.Jacket_02_basic_01

Items.Jacket_02_basic_02

Items.Jacket_02_old_01

Items.Jacket_02_old_02

Items.Jacket_02_old_03

Items.Jacket_02_rich_01

Items.Jacket_02_rich_02

Items.Jacket_02_rich_03

Items.Jacket_03_basic_01

Items.Jacket_03_basic_02

Items.Jacket_03_basic_03

Items.Jacket_03_basic_04

Items.Jacket_03_old_01

Items.Jacket_03_old_02

Items.Jacket_03_old_03

Items.Jacket_03_old_04

Items.Jacket_03_rich_01

Items.Jacket_03_rich_02

Items.Jacket_03_rich_03

Items.Jacket_04_basic_01

Items.Jacket_04_basic_02

Items.Jacket_04_basic_03

Items.Jacket_04_old_01

Items.Jacket_04_old_02

Items.Jacket_04_old_03

Items.Jacket_04_rich_01

Items.Jacket_04_rich_02

Items.Jacket_04_rich_03

Items.Jacket_05_basic_01

Items.Jacket_05_basic_02

Items.Jacket_05_old_01

Items.Jacket_05_old_02

Items.Jacket_05_rich_01

Items.Jacket_05_rich_02

Items.Jacket_06_basic_01

Items.Jacket_06_basic_02

Items.Jacket_06_old_01

Items.Jacket_06_old_02

Items.Jacket_06_rich_01

Items.Jacket_06_rich_02

Items.Jacket_07_basic_01

Items.Jacket_07_basic_02

Items.Jacket_07_old_01

Items.Jacket_07_old_02

Items.Jacket_07_rich_01

Items.Jacket_07_rich_02

Items.Jacket_08_basic_01

Items.Jacket_08_basic_02

Items.Jacket_08_old_01

Items.Jacket_08_old_02

Items.Jacket_09_basic_01

Items.Jacket_09_basic_02

Items.Jacket_09_old_01

Items.Jacket_09_old_02

Items.Jacket_09_rich_01

Items.Jacket_09_rich_02

Items.Jacket_10_basic_01

Items.Jacket_10_basic_02

Items.Jacket_10_old_01

Items.Jacket_10_old_02

Items.Jacket_10_rich_01

Items.Jacket_10_rich_02

Items.Jacket_11_basic_01

Items.Jacket_11_basic_02

Items.Jacket_11_old_01

Items.Jacket_11_old_02

Items.Jacket_11_rich_01

Items.Jacket_11_rich_02

Items.Jacket_12_basic_01

Items.Jacket_12_basic_02

Items.Jacket_12_old_01

Items.Jacket_12_old_02

Items.Jacket_12_rich_01

Items.Jacket_12_rich_02

Items.Jacket_13_basic_01

Items.Jacket_13_basic_02

Items.Jacket_13_basic_03

Items.Jacket_13_old_01

Items.Jacket_13_old_02

Items.Jacket_13_old_03

Items.Jacket_13_rich_01

Items.Jacket_13_rich_02

Items.Jacket_13_rich_03

Items.Jacket_14_basic_01

Items.Jacket_14_basic_02

Items.Jacket_14_old_01

Items.Jacket_14_rich_01

Items.Jacket_14_rich_02

Items.Jacket_15_basic_01

Items.Jacket_15_basic_02

Items.Jacket_15_old_01

Items.Jacket_15_rich_01

Items.Jacket_16_basic_01

Items.Jacket_16_basic_02

Items.Jacket_16_old_01

Items.Jacket_16_old_02

Items.Jacket_16_rich_01

Items.Jacket_17_basic_01

Items.Jacket_17_basic_02

Items.Jacket_17_basic_03

Items.Jacket_17_basic_04

Items.Jacket_17_old_01

Items.Jacket_17_old_02

Items.Jacket_17_old_03

Items.Jacket_17_rich_01

Items.Jacket_17_rich_02

Items.Jacket_17_rich_03

Items.Jacket_17_rich_04

Items.Jacket_17_rich_05

Items.Jacket_17_rich_06

Items.Jumpsuit_01_basic_01

Items.Jumpsuit_01_basic_02

Items.Jumpsuit_01_basic_03

Items.Jumpsuit_01_old_01

Items.Jumpsuit_01_old_02

Items.Jumpsuit_01_old_03

Items.Jumpsuit_01_rich_01

Items.Jumpsuit_01_rich_02

Items.Jumpsuit_02_basic_01

Items.Jumpsuit_02_basic_02

Items.Jumpsuit_02_old_01

Items.Jumpsuit_02_old_02

Items.Jumpsuit_02_rich_01

Items.Jumpsuit_02_rich_02

Items.Jumpsuit_02_rich_03

Items.Jumpsuit_03_old_01

Items.Jumpsuit_03_old_02

Items.Jumpsuit_03_old_03

Items.LooseShirt_01_basic_01

Items.LooseShirt_01_basic_02

Items.LooseShirt_01_old_01

Items.LooseShirt_01_old_02

Items.LooseShirt_01_rich_01

Items.LooseShirt_01_rich_02

Items.LooseShirt_02_basic_01

Items.LooseShirt_02_basic_02

Items.LooseShirt_02_old_01

Items.LooseShirt_02_old_02

Items.LooseShirt_02_rich_01

Items.LooseShirt_02_rich_02

Items.LowQualityJewellery1

Items.LowQualityJewellery2

Items.LowQualityJewellery3

Items.LowQualityJewellery4

Items.LowQualityJewellery5

Items.Mask_02_basic_01

Items.Mask_02_basic_02

Items.Mask_02_old_01

Items.Mask_02_old_02

Items.Mask_02_old_03

Items.Mask_02_rich_01

Items.Mask_02_rich_02

Items.Mask_03_basic_01

Items.Mask_03_basic_02

Items.Mask_03_old_01

Items.Mask_03_old_02

Items.Mask_03_rich_01

Items.Mask_03_rich_02

Items.MediumQualityJewellery1

Items.MediumQualityJewellery2

Items.MediumQualityJewellery3

Items.MediumQualityJewellery4

Items.MediumQualityJewellery5

Items.MQ017_Samerai_Jacket

Items.mq017_SameraiJacket

Items.Pants_01_basic_01

Items.Pants_01_basic_02

Items.Pants_01_basic_03

Items.Pants_01_old_01

Items.Pants_01_old_02

Items.Pants_01_old_03

Items.Pants_01_rich_01

Items.Pants_01_rich_02

Items.Pants_01_rich_03

Items.Pants_02_basic_01

Items.Pants_02_basic_02

Items.Pants_02_basic_03

Items.Pants_02_old_01

Items.Pants_02_old_02

Items.Pants_02_old_03

Items.Pants_02_rich_01

Items.Pants_02_rich_02

Items.Pants_02_rich_03

Items.Pants_03_basic_01

Items.Pants_03_basic_02

Items.Pants_03_basic_03

Items.Pants_03_old_01

Items.Pants_03_old_02

Items.Pants_03_old_03

Items.Pants_03_rich_01

Items.Pants_03_rich_02

Items.Pants_03_rich_03

Items.Pants_04_basic_01

Items.Pants_04_basic_02

Items.Pants_04_basic_03

Items.Pants_04_basic_04

Items.Pants_04_old_01

Items.Pants_04_old_02

Items.Pants_04_old_03

Items.Pants_04_rich_01

Items.Pants_04_rich_02

Items.Pants_04_rich_03

Items.Pants_05_basic_01

Items.Pants_05_basic_02

Items.Pants_05_old_01

Items.Pants_05_old_02

Items.Pants_05_rich_01

Items.Pants_05_rich_02

Items.Pants_06_basic_01

Items.Pants_06_basic_02

Items.Pants_06_old_01

Items.Pants_06_old_02

Items.Pants_06_old_03

Items.Pants_06_rich_01

Items.Pants_06_rich_02

Items.Pants_07_basic_01

Items.Pants_07_basic_02

Items.Pants_07_basic_03

Items.Pants_07_old_01

Items.Pants_07_old_02

Items.Pants_07_old_03

Items.Pants_07_rich_01

Items.Pants_07_rich_02

Items.Pants_07_rich_03

Items.Pants_08_basic_01

Items.Pants_08_basic_02

Items.Pants_08_basic_03

Items.Pants_08_old_01

Items.Pants_08_old_02

Items.Pants_08_old_03

Items.Pants_08_rich_01

Items.Pants_08_rich_02

Items.Pants_08_rich_03

Items.Pants_09_basic_01

Items.Pants_09_basic_02

Items.Pants_09_old_01

Items.Pants_09_old_02

Items.Pants_09_old_03

Items.Pants_09_rich_01

Items.Pants_09_rich_02

Items.Pants_10_basic_01

Items.Pants_10_basic_02

Items.Pants_10_old_01

Items.Pants_10_old_02

Items.Pants_10_rich_01

Items.Pants_10_rich_02

Items.Pants_11_basic_01

Items.Pants_11_basic_02

Items.Pants_11_basic_03

Items.Pants_11_old_01

Items.Pants_11_old_02

Items.Pants_11_old_03

Items.Pants_11_rich_01

Items.Pants_11_rich_02

Items.Pants_11_rich_03

Items.Pants_12_basic_01

Items.Pants_12_basic_02

Items.Pants_12_basic_03

Items.Pants_12_old_01

Items.Pants_12_old_02

Items.Pants_12_old_03

Items.Pants_12_rich_01

Items.Pants_12_rich_02

Items.Pants_12_rich_03

Items.Pants_13_basic_01

Items.Pants_13_basic_02

Items.Pants_13_basic_03

Items.Pants_13_old_01

Items.Pants_13_old_02

Items.Pants_13_old_03

Items.Pants_13_rich_01

Items.Pants_13_rich_02

Items.Pants_14_basic_01

Items.Pants_14_basic_02

Items.Pants_14_old_01

Items.Pants_14_old_02

Items.Pants_14_rich_01

Items.Pants_14_rich_02

Items.Pants_15_basic_01

Items.Pants_15_basic_02

Items.Pants_15_old_01

Items.Pants_15_rich_01

Items.Q000_Corpo

Items.Q000_Corpo_FormalJacket

Items.Q000_Corpo_FormalPants

Items.Q000_Corpo_FormalShoes

Items.Q000_half_Corpo

Items.Q000_half_Nomad

Items.Q000_half_StreetKid

Items.Q000_Nomad

Items.Q000_Nomad_Boots

Items.Q000_Nomad_noPatch

Items.Q000_Nomad_noPatch_Vest

Items.Q000_Nomad_Pants

Items.Q000_Nomad_TShirt

Items.Q000_Nomad_Vest

Items.Q000_StreetKid

Items.Q000_StreetKid_Pants

Items.Q000_StreetKid_Shoes

Items.Q000_StreetKid_TShirt

Items.Q001_Pants

Items.Q001_Shoes

Items.q001_temp_jacket

Items.Q001_TShirt

Items.q004_slippers

Items.Q005_Johnny_Glasses

Items.Q005_Johnny_Pants

Items.Q005_Johnny_Shirt

Items.Q005_Johnny_Shoes

Items.q005_militech_blazer

Items.q005_militech_pants

Items.q005_militech_shoes

Items.Q005_Militech_Suit

Items.Q005_Militech_Suit_Dirty

Items.Q005_Militech_Suit_Filthy

Items.Q005_Steel_Dragons_Coat

Items.Q005_Yorinobu_FormalPants

Items.Q005_Yorinobu_FormalShirt

Items.Q101_Recovery_Bandage_Outfit

Items.Q101_Tracksuit_Jacket

Items.Q101_Tracksuit_Pants

Items.Q114_Aldecaldo_Jacket

Items.Q114_Cyberspace_Jumpsuit

Items.Q115_Afterlife_Netrunner

Items.q115_armor

Items.Q115_Custom_Predator_Armor

Items.Q115_Custom_Predator_Boots

Items.q115_thrusters

Items.q115_thrusters_rogue

Items.q115_thrusters_weyland

Items.Q201_SpaceHospitalPants

Items.Q201_SpaceHospitalShirt

Items.Q202_Epilogue_Boots

Items.Q202_Epilogue_TShirt

Items.Q203_Epilogue_Boots

Items.Q203_Epilogue_Glasses

Items.Q203_Epilogue_Pants

Items.Q203_Epilogue_TShirt

Items.Q203_folded_jacket

Items.q203_pants

Items.q203_samurai_jacket

Items.Q203_Spacesuit_Helmet

Items.Q203_Spacesuit_Outfit_NoHelmet

Items.Q203_Spacesuit_Outfit_WithHelmet

Items.Q204_Epilogue_Boots

Items.Q204_Epilogue_Pants

Items.Q204_Epilogue_TShirt

Items.q204_samurai_jacket

Items.SamuraiWorldTour_TShirt

Items.Scarf_01_basic_01

Items.Scarf_01_basic_02

Items.Scarf_01_basic_03

Items.Scarf_01_old_01

Items.Scarf_01_old_02

Items.Scarf_01_old_03

Items.Scarf_01_rich_01

Items.Scarf_01_rich_02

Items.Scarf_01_rich_03

Items.Scarf_02_basic_01

Items.Scarf_02_basic_02

Items.Scarf_02_old_01

Items.Scarf_02_old_02

Items.Scarf_02_rich_01

Items.Scarf_03_basic_01

Items.Scarf_03_basic_02

Items.Scarf_03_basic_03

Items.Scarf_03_old_01

Items.Scarf_03_old_02

Items.Scarf_03_old_03

Items.Scarf_03_rich_01

Items.Scarf_03_rich_02

Items.Scarf_03_rich_03

Items.Shirt_01_basic_01

Items.Shirt_01_basic_02

Items.Shirt_01_old_01

Items.Shirt_01_old_02

Items.Shirt_01_rich_01

Items.Shirt_01_rich_02

Items.Shirt_02_basic_01

Items.Shirt_02_basic_02

Items.Shirt_02_basic_03

Items.Shirt_02_basic_04

Items.Shirt_02_old_01

Items.Shirt_02_old_02

Items.Shirt_02_old_03

Items.Shirt_02_rich_01

Items.Shirt_02_rich_02

Items.Shirt_02_rich_03

Items.Shirt_03_basic_01

Items.Shirt_03_basic_02

Items.Shirt_03_basic_03

Items.Shirt_03_old_01

Items.Shirt_03_old_02

Items.Shirt_03_old_03

Items.Shirt_03_rich_01

Items.Shirt_03_rich_02

Items.Shirt_03_rich_03

Items.Shorts_01_basic_01

Items.Shorts_01_old_01

Items.Shorts_01_old_02

Items.Shorts_01_old_03

Items.Shorts_01_rich_01

Items.Shorts_02_basic_01

Items.Shorts_02_basic_02

Items.Shorts_02_old_01

Items.Shorts_02_old_02

Items.Shorts_02_rich_01

Items.Shorts_02_rich_02

Items.Shorts_03_basic_01

Items.Shorts_03_basic_02

Items.Shorts_03_basic_03

Items.Shorts_03_old_01

Items.Shorts_03_rich_01

Items.Shorts_04_old_01

Items.Shorts_04_old_02

Items.Shorts_04_old_04

Items.Shorts_05_old_01

Items.Shorts_05_old_02

Items.Shorts_05_old_03

Items.Shorts_05_old_04

Items.Shorts_05_old_05

Items.SQ004_RaffenShiv_Mask

Items.SQ012_Shirt_VoteForPeralez

Items.SQ021_Lab_Costume

Items.sq021_lab_costume_folded

Items.SQ021_Wraiths_Vest

Items.sq021_wraiths_vest_folded

Items.SQ023_Joshua_Prisonwear

Items.sq023_prisonwear_folded

Items.sq023_switchblade_folded

Items.SQ023_Switchblade_Pants

Items.SQ023_Switchblade_Shirt

Items.SQ029_Police_Suit

Items.SQ029_River_Romance_Shirt

Items.SQ030_Diving_Suit

Items.sq030_diving_suit_female

Items.sq030_diving_suit_male

Items.SQ030_Diving_Suit_NoShoes

Items.SQ030_MaxTac_Chest

Items.SQ030_MaxTac_Helmet

Items.SQ030_MaxTac_Pants

Items.SQ031_Samurai_Jacket

Items.sq032_dogtags

Items.Tech_01_basic_01

Items.Tech_01_basic_02

Items.Tech_01_old_01

Items.Tech_01_rich_01

Items.Tech_01_rich_02

Items.Tech_02_basic_01

Items.Tech_02_basic_02

Items.Tech_02_old_01

Items.Tech_02_rich_01

Items.Tech_02_rich_02

Items.TightJumpsuit_01_basic_01

Items.TightJumpsuit_01_basic_02

Items.TightJumpsuit_01_old_01

Items.TightJumpsuit_01_old_02

Items.TightJumpsuit_01_rich_01

Items.TightJumpsuit_01_rich_02

Items.TShirt_01_basic_01

Items.TShirt_01_basic_02

Items.TShirt_01_basic_03

Items.TShirt_01_old_01

Items.TShirt_01_old_02

Items.TShirt_01_old_03

Items.TShirt_01_rich_01

Items.TShirt_01_rich_02

Items.TShirt_01_rich_03

Items.TShirt_02_basic_01

Items.TShirt_02_basic_02

Items.TShirt_02_basic_03

Items.TShirt_02_basic_04

Items.TShirt_02_basic_05

Items.TShirt_02_old_01

Items.TShirt_02_old_02

Items.TShirt_02_old_03

Items.TShirt_02_old_04

Items.TShirt_02_rich_01

Items.TShirt_02_rich_02

Items.TShirt_02_rich_03

Items.TShirt_02_rich_04

Items.TShirt_03_basic_01

Items.TShirt_03_basic_02

Items.TShirt_03_basic_03

Items.TShirt_03_old_01

Items.TShirt_03_old_02

Items.TShirt_03_old_03

Items.TShirt_03_rich_01

Items.TShirt_03_rich_02

Items.TShirt_03_rich_03

Items.TShirt_04_old_01

Items.TShirt_04_old_02

Items.TShirt_04_old_03

Items.TShirt_04_old_04

Items.TShirt_04_old_05

Items.TShirt_04_old_06

Items.TShirt_05_old_01

Items.TShirt_05_old_02

Items.TShirt_05_old_03

Items.TShirt_05_old_04

Items.TShirt_05_old_05

Items.TShirt_05_old_06

Items.TShirt_06_basic_01

Items.TShirt_06_basic_02

Items.TShirt_06_old_01

Items.TShirt_06_old_02

Items.TShirt_06_rich_01

Items.TShirt_06_rich_02

Items.TShirt_07_basic_01

Items.TShirt_07_basic_02

Items.TShirt_07_old_01

Items.TShirt_07_old_02

Items.TShirt_07_rich_01

Items.TShirt_07_rich_02

Items.TShirt_08_basic_01

Items.TShirt_08_basic_02

Items.TShirt_08_old_01

Items.TShirt_08_old_02

Items.TShirt_08_rich_01

Items.TShirt_08_rich_02

Items.TShirt_09_basic_01

Items.TShirt_09_basic_02

Items.TShirt_09_old_01

Items.TShirt_09_old_02

Items.TShirt_10_basic_01

Items.TShirt_10_old_01

Items.TShirt_10_rich_01

Items.TShirt_11_basic_01

Items.TShirt_11_old_01

Items.TShirt_11_rich_01

Items.TygerClawsJewellery1

Items.TygerClawsJewellery2

Items.TygerClawsJewellery3

Items.Undershirt_01_basic_01

Items.Undershirt_01_basic_02

Items.Undershirt_01_old_01

Items.Undershirt_01_old_02

Items.Undershirt_02_basic_01

Items.Undershirt_02_basic_02

Items.Undershirt_02_rich_01

Items.Undershirt_02_rich_02

Items.Undershirt_03_basic_01

Items.Undershirt_03_basic_02

Items.Undershirt_03_basic_03

Items.Undershirt_03_basic_04

Items.Undershirt_03_rich_01

Items.Undershirt_03_rich_02

Items.Underwear_Basic_01_Bottom

Items.Underwear_Basic_01_Bottom

Items.Underwear_Basic_01_Bottom

Items.Underwear_Basic_01_Bottom

Items.Underwear_Basic_01_Bottom

Items.Underwear_Basic_01_Bottom

Items.Underwear_Basic_01_Bottom

Items.Underwear_Basic_01_Bottom

Items.ValentinosJewellery1

Items.ValentinosJewellery2

Items.ValentinosJewellery3

Items.ValentinosJewellery4

Items.Vest_01_basic_01

Items.Vest_01_basic_02

Items.Vest_01_old_01

Items.Vest_01_old_02

Items.Vest_01_rich_01

Items.Vest_01_rich_02

Items.Vest_02_basic_01

Items.Vest_02_basic_02

Items.Vest_02_old_01

Items.Vest_02_old_02

Items.Vest_02_rich_01

Items.Vest_02_rich_02

Items.Vest_03_basic_01

Items.Vest_03_basic_02

Items.Vest_03_old_01

Items.Vest_03_old_02

Items.Vest_03_rich_01

Items.Vest_03_rich_02

Items.Vest_04_basic_01

Items.Vest_04_basic_02

Items.Vest_04_old_01

Items.Vest_04_old_02

Items.Vest_04_rich_01

Items.Vest_04_rich_02

Items.Vest_06_basic_01

Items.Vest_06_basic_02

Items.Vest_06_old_01

Items.Vest_06_old_02

Items.Vest_06_rich_01

Items.Vest_06_rich_02

Items.Vest_06_rich_03

Items.Vest_06_rich_04

Items.Vest_07_basic_01

Items.Vest_07_basic_02

Items.Vest_07_basic_03

Items.Vest_07_old_01

Items.Vest_07_old_02

Items.Vest_07_old_03

Items.Vest_07_rich_01

Items.Vest_07_rich_02

Items.Vest_07_rich_03

Items.Vest_08_basic_01

Items.Vest_08_basic_02

Items.Vest_08_old_01

Items.Vest_08_old_02

Items.Vest_08_rich_01

Items.Vest_08_rich_02

Items.Vest_10_basic_01

Items.Vest_10_basic_02

Items.Vest_10_old_01

Items.Vest_10_old_02

Items.Vest_10_rich_01

Items.Vest_10_rich_02

Items.Vest_11_basic_01

Items.Vest_11_basic_02

Items.Vest_11_old_01

Items.Vest_11_old_02

Items.Vest_11_rich_01

Items.Vest_11_rich_02

Items.Vest_12_basic_01

Items.Vest_12_basic_02

Items.Vest_12_old_01

Items.Vest_12_old_02

Items.Vest_12_rich_01

Items.Vest_12_rich_02

Items.Vest_13_basic_01

Items.Vest_13_basic_02

Items.Vest_13_rich_01

Items.Vest_13_rich_02

Items.Vest_13_rich_03

Items.Vest_13_rich_04

Items.Vest_14_basic_01

Items.Vest_14_basic_02

Items.Vest_14_old_01

Items.Vest_14_old_02

Items.Vest_14_rich_01

Items.Vest_14_rich_02

Items.Vest_15_basic_01

Items.Vest_15_basic_02

Items.Vest_15_basic_03

Items.Vest_15_old_01

Items.Vest_15_old_02

Items.Vest_15_old_03

Items.Vest_16_basic_01

Items.Vest_16_old_01

Items.Vest_16_old_02

Items.Vest_16_rich_01

Items.Vest_16_rich_02

Items.Vest_17_basic_01

Items.Vest_17_basic_02

Items.Vest_17_rich_01

Items.Vest_17_rich_02

Items.Vest_18_basic_01

Items.Vest_18_basic_02

Items.Vest_18_old_01

Items.Vest_18_rich_01

Items.Vest_18_rich_02

Items.Vest_19_basic_01

Items.Vest_19_basic_02

Items.Vest_19_old_01

Items.Vest_19_rich_01

Items.Vest_19_rich_02

Items.Vest_20_basic_01

Items.Vest_20_basic_02

Items.Vest_20_old_01

Items.Vest_20_old_02

Items.Vest_20_rich_01

Items.Vest_20_rich_02

Items.Visor_01_basic_01

Items.Visor_01_basic_02

Items.Visor_01_basic_03

Items.Visor_01_basic_04

Items.Visor_01_basic_05

Items.Visor_02_basic_01

Items.Visor_02_basic_02

Items.Visor_02_basic_03

Items.Visor_02_old_01

Items.Visor_02_old_02

Items.Visor_02_rich_01

Items.Visor_02_rich_02

Items.Visor_02_rich_03

Cheats für Heilgegenstände (Cyberpunk 2077)

Cheats für Heilgegenstände werden mit dem Konsolenbefehl „player.inventory.addItem“ ausgeführt. Ein beispielhafter Eingabebefehl sieht wie folgt aus:

player.inventory.additem(Items.FirstAidWhiffV0)

Nutzt die folgenden Item-Codes entsprechend:

Items.FirstAidWhiffV0

Items.FirstAidWhiffV1

Items.FirstAidWhiffV2

Items.StaminaBooster

Cheats für Aufsätze und Mods (Cyberpunk 2077)

Cheats für Aufsätze und Mods werden mit dem Konsolenbefehl „player.inventory.addItem“ ausgeführt. Ein beispielhafter Eingabebefehl sieht wie folgt aus:

player.inventory.additem(Items.PowerfulFabricEnhancer01)

Nutzt die folgenden Item-Codes entsprechend:

Items.PowerfulFabricEnhancer01

Items.PowerfulFabricEnhancer02

Items.PowerfulFabricEnhancer03

Items.PowerfulFabricEnhancer04

Items.PowerfulFabricEnhancer05

Items.PowerfulFabricEnhancer06

Items.PowerfulFabricEnhancer07

Items.PowerfulFabricEnhancer08

Items.SimpleFabricEnhancer01

Items.SimpleFabricEnhancer02

Items.SimpleFabricEnhancer03

Items.SimpleFabricEnhancer04

Items.SimpleFabricEnhancer05

Items.SimpleFabricEnhancer06

Items.SimpleFabricEnhancer07

Items.SimpleFabricEnhancer09

Items.SimpleFabricEnhancer10

Items.SimpleFabricEnhancer11

Items.SimpleFabricEnhancer12

Items.SimpleFabricEnhancer13

Items.SimpleFabricEnhancer14

Items.SimpleWeaponMod01

Items.SimpleWeaponMod02

Items.SimpleWeaponMod03

Items.SimpleWeaponMod04

Items.SimpleWeaponMod11

Items.SimpleWeaponMod12

Items.SimpleWeaponMod13

Items.SimpleWeaponMod16

Items.SimpleWeaponMod17

Items.TygerMeleeWeaponMod

Items.TygerRangedWeaponMod

Items.ValentinosMeleeWeaponMod

Items.ValentinosRangedWeaponMod

Items.w_att_scope_long_01

Items.w_att_scope_long_02

Items.w_att_scope_long_03

Items.w_att_scope_long_04

Items.w_att_scope_short_01

Items.w_att_scope_short_02

Items.w_att_scope_short_03

Items.w_att_scope_short_04

Items.w_att_scope_short_05

Items.w_att_scope_sniper_01

Items.w_att_scope_sniper_02

Items.w_silencer_01

Items.w_silencer_02

Items.w_silencer_03

Items.w_silencer_04

Items.WraithsMeleeWeaponMod

Items.WraithsRangedWeaponMod

Cheats für Item-Komponenten (Cyberpunk 2077)

Cheats für Item-Komponenten werden mit dem Konsolenbefehl „player.inventory.addItem“ ausgeführt. Ein beispielhafter Eingabebefehl sieht wie folgt aus:

player.inventory.additem(Items.LegendaryMaterial1)

Nutzt die folgenden Item-Codes entsprechend:

Items.CommonMaterial1

Items.UncommonMaterial1

Items.EpicMaterial1

Items.LegendaryMaterial1

Items.LegendaryMaterial2

Items.QuickHackCommonMaterial1

Items.QuickHackEpicMaterial1

Items.QuickHackLegendaryMaterial1

Items.QuickHackRareMaterial1

Items.QuickHackUncommonMaterial1

Cheats für Rezepte (Cyberpunk 2077)

Cheats für Rezepte werden mit dem Konsolenbefehl „player.inventory.addItem“ ausgeführt. Ein beispielhafter Eingabebefehl sieht wie folgt aus:

player.inventory.additem(Items.EpicBatRecipe)

Nutzt die folgenden Item-Codes entsprechend:

Items.EpicBatRecipe

Items.EpicCarnageRecipe

Items.EpicChaoRecipe

Items.EpicGradRecipe

Items.EpicKenshinRecipe

Items.EpicMasamuneRecipe

Items.EpicOvertureRecipe

Items.EpicPalicaRecipe

Items.EpicPulsarRecipe

Items.EpicSidewinderRecipe

Items.EpicSor22Recipe

Items.EpicTacticianRecipe

Items.EpicYukimuraRecipe

Items.LegendaryAchillesRecipe

Items.LegendaryAshuraRecipe

Items.LegendaryBatRecipe

Items.LegendaryDianRecipe

Items.LegendaryIglaRecipe

Items.LegendaryNekomataRecipe

Items.LegendaryNovaRecipe

Items.LegendaryQuasarRecipe

Items.LegendaryTacticianRecipe

Items.LegendaryYukimuraRecipe

Items.LegendaryZhuoRecipe

Items.RareAjaxRecipe

Items.RareBuryaRecipe

Items.RareCopperheadRecipe

Items.RareCrusherRecipe

Items.RareGradRecipe

Items.RareKnifeRecipe

Items.RareLexingtonRecipe

Items.RareNekomataRecipe

Items.RareNovaRecipe

Items.RareNueRecipe

Items.RareOmahaRecipe

Items.RarePulsarRecipe

Items.RareQuasarRecipe

Items.RareSaratogaRecipe

Items.RareSataraRecipe

Items.RareShingenRecipe

Items.RareSor22Recipe

Items.RareTesteraRecipe

Items.RareUnityRecipe

Items.Recipe_Baton_Alpha

Items.Recipe_Baton_Beta

Items.Recipe_BlindProgram

Items.Recipe_Butchers_Knife

Items.Recipe_Chefs_Knife

Items.Recipe_ChemicalDamageCable

Items.Recipe_ChemicalDamageEdge

Items.Recipe_ChemicalDamageKnuckles

Items.Recipe_ChemicalDamageRound

Items.Recipe_CommsCallInProgram

Items.Recipe_CommsCallOutProgram

Items.Recipe_CommsNoiseProgram

Items.Recipe_Crowbar_Common

Items.Recipe_DataMinerProgram

Items.Recipe_DisableCyberwareProgram

Items.Recipe_ElectricDamageCable

Items.Recipe_ElectricDamageEdge

Items.Recipe_ElectricDamageKnuckles

Items.Recipe_ElectricDamageRound

Items.Recipe_EMPOverloadProgram

Items.Recipe_ExplosiveDamageRound

Items.Recipe_FastRotor

Items.Recipe_GrenadeExplodeLvl3Program

Items.Recipe_HighChargedBattery

Items.Recipe_HighChargedWiresBattery

Items.Recipe_Kanabo_Common

Items.Recipe_Katana_1

Items.Recipe_Katana_2

Items.Recipe_Katana_3

Items.Recipe_Katana_4

Items.Recipe_Kukri_Common

Items.Recipe_LocomotionMalfunctionProgram

Items.Recipe_LowChargedBattery

Items.Recipe_LowChargedWiresBattery

Items.Recipe_Machete_Common

Items.Recipe_MadnessLvl3Program

Items.Recipe_MalfunctionProgram

Items.Recipe_MediumChargedBattery

Items.Recipe_MediumChargedWiresBattery

Items.Recipe_MetalPlating

Items.Recipe_NeoplasticPlating

Items.Recipe_OverheatProgram

Items.Recipe_OverloadProgram

Items.Recipe_OverrideAttitudeProgram

Items.Recipe_PhysicalDamageCable

Items.Recipe_PhysicalDamageEdge

Items.Recipe_PhysicalDamageKnuckles

Items.Recipe_PowerfulFabricEnhancer01

Items.Recipe_PowerfulFabricEnhancer02

Items.Recipe_PowerfulFabricEnhancer03

Items.Recipe_PowerfulFabricEnhancer04

Items.Recipe_PowerfulFabricEnhancer05

Items.Recipe_PowerfulFabricEnhancer06

Items.Recipe_PowerfulFabricEnhancer07

Items.Recipe_PowerfulFabricEnhancer08

Items.Recipe_PowerWeaponMod01

Items.Recipe_PowerWeaponMod02

Items.Recipe_PowerWeaponMod03

Items.Recipe_PowerWeaponMod04

Items.Recipe_PowerWeaponMod05

Items.Recipe_PowerWeaponMod06

Items.Recipe_Preset_Achilles_Default

Items.Recipe_Preset_Ajax_Default

Items.Recipe_Preset_Ajax_Moron

Items.Recipe_Preset_Base_Copperhead

Items.Recipe_Preset_Base_Lexington

Items.Recipe_Preset_Base_Masamune

Items.Recipe_Preset_Baseball_Bat_Default

Items.Recipe_Preset_Burya_Comrade

Items.Recipe_Preset_Burya_Default

Items.Recipe_Preset_Carnage_Default

Items.Recipe_Preset_Copperhead_Genesis

Items.Recipe_Preset_Crusher_Default

Items.Recipe_Preset_Defender_Default

Items.Recipe_Preset_Dian_Yinglong

Items.Recipe_Preset_Grad_Default

Items.Recipe_Preset_HMG_Default

Items.Recipe_Preset_Igla_Default

Items.Recipe_Preset_Igla_Sovereign

Items.Recipe_Preset_Kenshin_Default

Items.Recipe_Preset_Nekomata_Breakthrough

Items.Recipe_Preset_Nekomata_Default

Items.Recipe_Preset_Nova_Default

Items.Recipe_Preset_Nue_Default

Items.Recipe_Preset_Omaha_Default

Items.Recipe_Preset_Overture_Default

Items.Recipe_Preset_Pulsar_Buzzsaw

Items.Recipe_Preset_Pulsar_Default

Items.Recipe_Preset_Quasar_Default

Items.Recipe_Preset_Saratoga_Default

Items.Recipe_Preset_Satara_Default

Items.Recipe_Preset_Sidewinder_Divided

Items.Recipe_Preset_Sor22_Default

Items.Recipe_Preset_Tactician_Headsman

Items.Recipe_Preset_Testera_Default

Items.Recipe_Preset_Tire_Iron_Default

Items.Recipe_Preset_Unity_Default

Items.Recipe_Preset_Zhuo_Eight_Star

Items.Recipe_SimpleFabricEnhancer01

Items.Recipe_SimpleFabricEnhancer02

Items.Recipe_SimpleFabricEnhancer03

Items.Recipe_SimpleFabricEnhancer04

Items.Recipe_SimpleFabricEnhancer05

Items.Recipe_SimpleWeaponMod01

Items.Recipe_SimpleWeaponMod02

Items.Recipe_SimpleWeaponMod03

Items.Recipe_SimpleWeaponMod04

Items.Recipe_SimpleWeaponMod05

Items.Recipe_SimpleWeaponMod06

Items.Recipe_SlowRotor

Items.Recipe_SuicideLvl3Program

Items.Recipe_SystemCollapseLvl3Program

Items.Recipe_TakeControlProgram

Items.Recipe_TechWeaponMod01

Items.Recipe_TechWeaponMod02

Items.Recipe_TechWeaponMod04

Items.Recipe_ThermalDamageCable

Items.Recipe_ThermalDamageEdge

Items.Recipe_ThermalDamageKnuckles

Items.Recipe_ThermalDamageRound

Items.Recipe_TitaniumPlating

Items.Recipe_ToggleStateProgram

Items.Recipe_Tomahawk_Common

Items.Recipe_w_att_scope_long_01

Items.Recipe_w_att_scope_long_02

Items.Recipe_w_att_scope_long_03

Items.Recipe_w_att_scope_short_01

Items.Recipe_w_att_scope_short_02

Items.Recipe_w_att_scope_short_03

Items.Recipe_w_att_scope_short_04

Items.Recipe_w_att_scope_sniper_01

Items.Recipe_w_att_scope_sniper_02

Items.Recipe_w_melee_hammer2h

Items.Recipe_w_silencer_01

Items.Recipe_WeaponMalfunctionProgram

Items.RecipeBonesMcCoy70V0

Items.RecipeBonesMcCoy70V1

Items.RecipeBonesMcCoy70V2

Items.RecipeFirstAidWhiffV0

Items.RecipeFirstAidWhiffV1

Items.RecipeFirstAidWhiffV2

Items.RecipeGrenadeFlashHoming

Items.RecipeGrenadeFlashRegular

Items.RecipeGrenadeFragHoming

Items.RecipeGrenadeFragRegular

Items.RecipeGrenadeFragSticky

Items.UncommonBatonRecipe

Items.UncommonCopperheadRecipe

Items.UncommonNueRecipe

Items.UncommonSataraRecipe

Cheats für Alkohol und Getränke (Cyberpunk 2077)

Cheats für Alkohol und Getränke werden mit dem Konsolenbefehl „player.inventory.addItem“ ausgeführt. Ein beispielhafter Eingabebefehl sieht wie folgt aus:

player.inventory.additem(Items.GoodQualityAlcohol1)

Nutzt die folgenden Item-Codes entsprechend:

Alkohol

Items.GoodQualityAlcohol1

Items.GoodQualityAlcohol2

Items.GoodQualityAlcohol3

Items.GoodQualityAlcohol4

Items.GoodQualityAlcohol5

Items.GoodQualityAlcohol6

Items.LowQualityAlcohol1

Items.LowQualityAlcohol2

Items.LowQualityAlcohol3

Items.LowQualityAlcohol4

Items.LowQualityAlcohol5

Items.LowQualityAlcohol6

Items.LowQualityAlcohol7

Items.LowQualityAlcohol8

Items.LowQualityAlcohol9

Items.MediumQualityAlcohol1

Items.MediumQualityAlcohol2

Items.MediumQualityAlcohol3

Items.MediumQualityAlcohol4

Items.MediumQualityAlcohol5

Items.MediumQualityAlcohol6

Items.MediumQualityAlcohol7

Items.NomadsAlcohol1

Items.NomadsAlcohol2

Items.TopQualityAlcohol1

Items.TopQualityAlcohol2

Items.TopQualityAlcohol3

Items.TopQualityAlcohol4

Items.TopQualityAlcohol5

Items.TopQualityAlcohol6

Items.TopQualityAlcohol7

Getränke

Items.GoodQualityDrink1

Items.GoodQualityDrink10

Items.GoodQualityDrink11

Items.GoodQualityDrink2

Items.GoodQualityDrink3

Items.GoodQualityDrink4

Items.GoodQualityDrink5

Items.GoodQualityDrink6

Items.GoodQualityDrink7

Items.GoodQualityDrink8

Items.GoodQualityDrink9

Items.LowQualityDrink1

Items.LowQualityDrink10

Items.LowQualityDrink11

Items.LowQualityDrink12

Items.LowQualityDrink13

Items.LowQualityDrink2

Items.LowQualityDrink3

Items.LowQualityDrink4

Items.LowQualityDrink5

Items.LowQualityDrink6

Items.LowQualityDrink7

Items.LowQualityDrink8

Items.LowQualityDrink9

Items.MediumQualityDrink1

Items.MediumQualityDrink10

Items.MediumQualityDrink11

Items.MediumQualityDrink12

Items.MediumQualityDrink13

Items.MediumQualityDrink14

Items.MediumQualityDrink2

Items.MediumQualityDrink3

Items.MediumQualityDrink4

Items.MediumQualityDrink5

Items.MediumQualityDrink6

Items.MediumQualityDrink7

Items.MediumQualityDrink8

Items.MediumQualityDrink9

Items.NomadsDrink1

Items.NomadsDrink2

Cheats für Lebensmittel (Cyberpunk 2077)

Cheats für Lebensmittel werden mit dem Konsolenbefehl „player.inventory.addItem“ ausgeführt. Ein beispielhafter Eingabebefehl sieht wie folgt aus:

player.inventory.additem(Items.GoodQualityFood1)

Nutzt die folgenden Item-Codes entsprechend:

Items.GoodQualityFood1

Items.GoodQualityFood10

Items.GoodQualityFood11

Items.GoodQualityFood12

Items.GoodQualityFood13

Items.GoodQualityFood2

Items.GoodQualityFood3

Items.GoodQualityFood4

Items.GoodQualityFood5

Items.GoodQualityFood6

Items.GoodQualityFood7

Items.GoodQualityFood8

Items.GoodQualityFood9

Items.LowQualityFood1

Items.LowQualityFood10

Items.LowQualityFood11

Items.LowQualityFood12

Items.LowQualityFood13

Items.LowQualityFood14

Items.LowQualityFood15

Items.LowQualityFood16

Items.LowQualityFood17

Items.LowQualityFood18

Items.LowQualityFood19

Items.LowQualityFood20

Items.LowQualityFood21

Items.LowQualityFood22

Items.LowQualityFood23

Items.LowQualityFood24

Items.LowQualityFood25

Items.LowQualityFood26

Items.LowQualityFood27

Items.LowQualityFood28

Items.LowQualityFood3

Items.LowQualityFood5

Items.LowQualityFood6

Items.LowQualityFood7

Items.LowQualityFood8

Items.LowQualityFood9

Items.MediumQualityFood1

Items.MediumQualityFood10

Items.MediumQualityFood11

Items.MediumQualityFood12

Items.MediumQualityFood13

Items.MediumQualityFood14

Items.MediumQualityFood15

Items.MediumQualityFood16

Items.MediumQualityFood17

Items.MediumQualityFood18

Items.MediumQualityFood19

Items.MediumQualityFood2

Items.MediumQualityFood20

Items.MediumQualityFood3

Items.MediumQualityFood4

Items.MediumQualityFood5

Items.MediumQualityFood6

Items.MediumQualityFood7

Items.MediumQualityFood8

Items.MediumQualityFood9

Items.NomadsFood1

Items.NomadsFood2

Cheats für Junk-Gegenstände (Cyberpunk 2077)

Cheats für Junk-Gegenstände werden mit dem Konsolenbefehl „player.inventory.addItem“ ausgeführt. Ein beispielhafter Eingabebefehl sieht wie folgt aus:

player.inventory.additem(Items.AnimalsJunkItem2)

Nutzt die folgenden Item-Codes entsprechend:

Items.AnimalsJunkItem2

Items.AnimalsJunkItem3

Items.CasinoJunkItem1

Items.CasinoJunkItem2

Items.CasinoJunkItem3

Items.CasinoPoorJunkItem1

Items.CasinoPoorJunkItem2

Items.CasinoPoorJunkItem3

Items.CasinoRichJunkItem1

Items.CasinoRichJunkItem2

Items.CasinoRichJunkItem3

Items.GenericCorporationJunkItem1

Items.GenericCorporationJunkItem2

Items.GenericCorporationJunkItem3

Items.GenericCorporationJunkItem4

Items.GenericCorporationJunkItem5

Items.GenericGangJunkItem1

Items.GenericGangJunkItem2

Items.GenericGangJunkItem3

Items.GenericGangJunkItem4

Items.GenericGangJunkItem5

Items.GenericJunkItem1

Items.GenericJunkItem10

Items.GenericJunkItem11

Items.GenericJunkItem12

Items.GenericJunkItem13

Items.GenericJunkItem14

Items.GenericJunkItem15

Items.GenericJunkItem16

Items.GenericJunkItem17

Items.GenericJunkItem18

Items.GenericJunkItem19

Items.GenericJunkItem2

Items.GenericJunkItem20

Items.GenericJunkItem21

Items.GenericJunkItem22

Items.GenericJunkItem23

Items.GenericJunkItem24

Items.GenericJunkItem25

Items.GenericJunkItem26

Items.GenericJunkItem27

Items.GenericJunkItem28

Items.GenericJunkItem29

Items.GenericJunkItem3

Items.GenericJunkItem30

Items.GenericJunkItem4

Items.GenericJunkItem5

Items.GenericJunkItem6

Items.GenericJunkItem7

Items.GenericJunkItem8

Items.GenericJunkItem9

Items.GenericPoorJunkItem1

Items.GenericPoorJunkItem2

Items.GenericPoorJunkItem3

Items.GenericPoorJunkItem4

Items.GenericPoorJunkItem5

Items.GenericRichJunkItem1

Items.GenericRichJunkItem2

Items.GenericRichJunkItem3

Items.GenericRichJunkItem4

Items.GenericRichJunkItem5

Items.MaelstromJunkItem1

Items.MaelstromJunkItem2

Items.MaelstromJunkItem3

Items.MilitechJunkItem1

Items.MilitechJunkItem2

Items.MilitechJunkItem3

Items.MoxiesJunkItem1

Items.MoxiesJunkItem2

Items.MoxiesJunkItem3

Items.NomadsJunkItem1

Items.NomadsJunkItem2

Items.NomadsJunkItem3

Items.ScavengersJunkItem1

Items.ScavengersJunkItem2

Items.ScavengersJunkItem3

Items.SexToyJunkItem1

Items.SexToyJunkItem2

Items.SexToyJunkItem3

Items.SexToyJunkItem4

Items.SexToyJunkItem5

Items.SexToyJunkItem6

Items.SixthStreetJunkItem1

Items.SixthStreetJunkItem2

Items.SixthStreetJunkItem3

Items.SouvenirJunkItem1

Items.SouvenirJunkItem2

Items.SouvenirJunkItem3

Items.SouvenirJunkItem4

Items.TygerClawsJunkItem1

Items.TygerClawsJunkItem2

Items.TygerClawsJunkItem3

Items.ValentinosJunkItem1

Items.ValentinosJunkItem2

Items.ValentinosJunkItem3

Items.VoodooBoysJunkItem1

Items.VoodooBoysJunkItem2

Items.VoodooBoysJunkItem3

Items.WraithsJunkItem1

Items.WraithsJunkItem2

Items.WraithsJunkItem3

Cheats für Programme (Cyberpunk 2077)

Cheats für Programme werden mit dem Konsolenbefehl „player.inventory.addItem“ ausgeführt. Ein beispielhafter Eingabebefehl sieht wie folgt aus:

player.inventory.additem(Items.BlindLvl2Program)

Nutzt die folgenden Item-Codes entsprechend:

Items.BlindLvl2Program

Items.BlindLvl2Program

Items.BlindLvl3Program

Items.BlindLvl3Program

Items.BlindLvl4Program

Items.BlindLvl4Program

Items.BlindProgram

Items.BrainMeltLvl2Program

Items.BrainMeltLvl3Program

Items.BrainMeltLvl4Program

Items.CommsCallInLvl3Program

Items.CommsCallInLvl3Program

Items.CommsCallInProgram

Items.CommsCallInProgram

Items.CommsNoiseLvl2Program

Items.CommsNoiseLvl3Program

Items.CommsNoiseLvl4Program

Items.CommsNoiseProgram

Items.ContagionLvl2Program

Items.ContagionLvl3Program

Items.ContagionLvl4Program

Items.ContagionProgram

Items.DisableCyberwareLvl2Program

Items.DisableCyberwareLvl2Program

Items.DisableCyberwareLvl3Program

Items.DisableCyberwareLvl3Program

Items.DisableCyberwareLvl3Program

Items.DisableCyberwareProgram

Items.DisableCyberwareProgram

Items.EMPOverloadLvl2Program

Items.EMPOverloadLvl3Program

Items.EMPOverloadLvl4Program

Items.EMPOverloadProgram

Items.LocomotionMalfunctionLvl2Program

Items.LocomotionMalfunctionLvl2Program

Items.LocomotionMalfunctionLvl3Program

Items.LocomotionMalfunctionLvl3Program

Items.LocomotionMalfunctionLvl4Program

Items.LocomotionMalfunctionLvl4Program

Items.LocomotionMalfunctionProgram

Items.LocomotionMalfunctionProgram

Items.MadnessLvl4Program

Items.MemoryWipeLvl2Program

Items.OverheatLvl2Program

Items.OverheatLvl3Program

Items.OverheatLvl4Program

Items.OverheatProgram

Items.OverheatProgram

Items.WeaponMalfunctionLvl2Program

Items.WeaponMalfunctionLvl2Program

Items.WeaponMalfunctionLvl3Program

Items.WeaponMalfunctionLvl3Program

Items.WeaponMalfunctionLvl4Program

Items.WeaponMalfunctionLvl4Program

Items.WeaponMalfunctionProgram

Items.WeaponMalfunctionProgram

Items.WhistleLvl2Program

Items.WhistleLvl3Program

Items.WhistleProgram

Cheats für Quest-Gegenstände (Cyberpunk 2077)

Cheats für Quest-Gegenstände werden mit dem Konsolenbefehl „player.inventory.addItem“ ausgeführt. Ein beispielhafter Eingabebefehl sieht wie folgt aus:

player.inventory.additem(Items.AntiVirus)

Nutzt die folgenden Item-Codes entsprechend: