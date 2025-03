JWE 2: Welche Dinos vertragen sich? Liste zur Kohabitation

In Jurassic World Evolution 2 ist es wesentlich einfacher herauszufinden, welche Dinos mit welchen zusammenleben können, als noch im Vorgänger. Dafür muss man sie allerdings zunächst freischalten. Unsere Liste versorgt euch mit den notwendigen Informationen zur Kohabitation aller 122 Dinosaurier im Spiel.

Welche Dinos können zusammen in ein Gehege

Die Information darüber, zu welcher Familie ein Tier gehört, seht ihr in der allgemeinen Datenbank der Dinosaurier im Spiel. Dort tauchen die Tiere aber erst auf, nachdem ihr sie ausgebrütet habt. Dann sind sie auch im Sandkasten-Modus verfügbar.

Um euch die Planung zu erleichtern und unnötiges Verkaufen von Dinos zu verhindern, haben wir für euch die folgende Tabelle erstellt. Hier findet ihr alle notwendigen Informationen zur Kohabitation und Verträglichkeit der Dinosaurier nach Alphabet sortiert.

Dinosaurier Verträgt sich mit (mag) ... Acrocanthosaurus Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Alamosaurus Ankylodocus, Ankylosaurus, Archaeornithomimus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Dracorex, Dryosaurus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Homalocephale, Huayangosaurus, Iguanodon, Kentrosaurus, Maiasaura, Microceratus, Minmi, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachycephalosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Struthiomimus, Stygimoloch, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus, Wuerhosaurus Albertosaurus Carnotaurus, Coelophysis, Compsognathus, Moros, Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Allosaurus Ceratosaurus, Coelophysis, Compsognathus, Metriacanthosaurus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Amargasaurus Ankylodocus, Ankylosaurus, Archaeornithomimus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Dracorex, Dryosaurus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Homalocephale, HuayangosaurusIguanodon, Kentrosaurus, Maiasaura, Microceratus, Minmi, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachycephalosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Struthiomimus, Stygimoloch, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus, Wuerhosaurus Ankylodocus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylosaurus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Coelophysis, Compsognathus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dracorex, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Homalocephale, HuayangosaurusIguanodon, Kentrosaurus, Maiasaura, Mamenchisaurus, Microceratus, Minmi, Moros Intrepidus, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nigersaurus, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Oviraptor, Pachycephalosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Segisaurus, Sinoceratops, Sinosauropteryx, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Struthiomimus, Stygimoloch, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus, Wuerhosaurus Ankylosaurus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Coelophysis, Compsognathus, Corythosaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dracorex, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Gallimimus, Gigantoraptor, Homalocephale, Iguanodon, Maiasaura, Mamenchisaurus, Microceratus, Moros Intrepidus, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nigersaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Oviraptor, Pachycephalosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Segisaurus, Sinoceratops, Sinosauropteryx, Spinoceratops, Struthiomimus, Stygimoloch, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus Apatosaurus Ankylodocus, Ankylosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Dracorex, Dryosaurus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Homalocephale, Huayangosaurus, Iguanodon, Kentrosaurus, Maiasaura, Microceratus, Minmi, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachycephalosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Struthiomimus, Stygimoloch, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus, Wuerhosaurus Archaeornithomimus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Ankylosaurus, Apatosaurus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Diplodocus, Dreadnoughtus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gigantspinosaurus, Huayangosaurus, Iguanodon, Kentrosaurus, Maiasaura, Mamenchisaurus, Microceratus, Minmi, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nigersaurus, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus, Wuerhosaurus Archelon Attenborosaurus, Dunkleosteus, Elasmosaurus, Ichthyosaurus, Liopleurodon, Plesiosaurus, Styxosaurus Atrociraptor Keine Attenborosaurus Dunkleosteus, Elasmosaurus, Ichthyosaurus, Liopleurodon, Plesiosaurus, Styxosaurus Australovenator Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Barbaridactylus Quetzalcoatlus Baryonyx Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx, Suchomimus Brachiosaurus Ankylodocus, Ankylosaurus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Dracorex, Dryosaurus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Homalocephale, Huayangosaurus, Iguanodon, Kentrosaurus, Maiasaura, Microceratus, Minmi, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nodosaurus, Olorotitan, OuranosaurusPachycephalosaurusPachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Struthiomimus, Stygimoloch, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus, Wuerhosaurus Camarasaurus Ankylodocus, Ankylosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Dracorex, Dryosaurus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Homalocephale, Huayangosaurus, Iguanodon, Kentrosaurus, Maiasaura, Microceratus, Minmi, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachycephalosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Struthiomimus, Stygimoloch, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus, Wuerhosaurus Carcharodontosaurus Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Carnotaurus Albertosaurus, Coelophysis, Compsognathus, Majungasaurus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Cearadactylus Quetzalcoatlus Ceratosaurus Allosaurus, Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Chasmosaurus Ankylosaurus, Archaeornithomimus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Iguanodon, Maiasaura, Microceratus, Minmi, Muttaburrasaurus, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Struthiomimus, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus Chungkingosaurus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Corythosaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dracorex, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Homalocephale, Iguanodon, Maiasaura, Mamenchisaurus, Muttaburrasaurus, Nigersaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachycephalosaurus, Parasaurolophus, Struthiomimus, Stygimoloch, Tsintaosaurus Coelophysis Hier ist es einfacher zu sagen, was der Dino nicht mag: Indominus rex, Indoraptor, Scorpios rex Compsognathus Hier ist es einfacher zu sagen, was der Dino nicht mag: Indominus rex, Indoraptor, Scorpios rex Concavenator Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Corythosaurus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Ankylosaurus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Huayangosaurus, Kentrosaurus, Mamenchisaurus, Microceratus, Minmi, Nasutoceratops, Nigersaurus, Nodosaurus, Pachyrhinosaurus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Struthiomimus, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Wuerhosaurus Crichtonsaurus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Corythosaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dracorex, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Gallimimus, Gigantoraptor, Homalocephale, Iguanodon, Maiasaura, Mamenchisaurus, Microceratus, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nigersaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachycephalosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Sinoceratops, Spinoceratops, Struthiomimus, Stygimoloch, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus Cryolophosaurus Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Deinocheirus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Apatosaurus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Corythosaurus, Diplodocus, Dreadnoughtus, Edmontosaurus, Iguanodon, Maiasaura, Mamenchisaurus, Muttaburrasaurus, Nigersaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Parasaurolophus, Tsintaosaurus Deinonychus Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Dilophosaurus Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Dimetrodon Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Dimorphodon Quetzalcoatlus Diplodocus Ankylodocus, Ankylosaurus, Archaeornithomimus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Dracorex, Dryosaurus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Homalocephale, Huayangosaurus, Iguanodon, Kentrosaurus, Maiasaura, Microceratus, Minmi, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachycephalosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Struthiomimus, Stygimoloch, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus, Wuerhosaurus Dracorex Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Ankylosaurus, Apatosaurus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chungkingosaurus, Crichtonsaurus, Diplodocus, Dreadnoughtus, Euoplocephalus, Gigantspinosaurus, Huayangosaurus, Kentrosaurus, Mamenchisaurus, Minmi, Nigersaurus, Nodosaurus, Polacanthus, Sauropelta, Stegoceratops, Stegosaurus, Wuerhosaurus Dreadnoughtus Ankylodocus, Ankylosaurus, Archaeornithomimus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Dracorex, Dryosaurus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Homalocephale, Huayangosaurus, Iguanodon, Kentrosaurus, Maiasaura, Microceratus, Minmi, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachycephalosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Struthiomimus, Stygimoloch, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus, Wuerhosaurus Dryosaurus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Ankylosaurus, Apatosaurus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Diplodocus, Dreadnoughtus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gigantspinosaurus, Huayangosaurus, Iguanodon, Kentrosaurus, Maiasaura, Mamenchisaurus, Microceratus, Minmi, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nigersaurus, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus, Wuerhosaurus Dsungaripterus Keine Dunkleosteus Keine Edmontosaurus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Ankylosaurus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Huayangosaurus, Kentrosaurus, Mamenchisaurus, Microceratus, Minmi, Nasutoceratops, Nigersaurus, Nodosaurus, Pachyrhinosaurus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Struthiomimus, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Wuerhosaurus Elasmosaurus Attenborosaurus, Dunkleosteus, Ichthyosaurus, Liopleurodon, Plesiosaurus, Styxosaurus Euoplocephalus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Corythosaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dracorex, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Gallimimus, Gigantoraptor, Homalocephale, Iguanodon, Maiasaura, Mamenchisaurus, Microceratus, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nigersaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachycephalosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Sinoceratops, Spinoceratops, Struthiomimus, Stygimoloch, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus Gallimimus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Ankylosaurus, Apatosaurus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Diplodocus, Dreadnoughtus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gigantspinosaurus, Huayangosaurus, Iguanodon, Kentrosaurus, Maiasaura, Mamenchisaurus, Microceratus, Minmi, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nigersaurus, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus, Wuerhosaurus Geosternbergia Pteranodon, Tropeognathus Giganotosaurus Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Gigantoraptor Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Gigantspinosaurus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chungkingosaurus, Corythosaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dracorex, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Gallimimus, Gigantoraptor, Homalocephale, Huayangosaurus, Iguanodon, Maiasaura, Mamenchisaurus, Muttaburrasaurus, Nigersaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachycephalosaurus, Parasaurolophus, Struthiomimus, Stygimoloch, Tsintaosaurus Herrerasaurus Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Homalocephale Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Ankylosaurus, Apatosaurus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chungkingosaurus, Crichtonsaurus, Diplodocus, Dreadnoughtus, Euoplocephalus, Gigantspinosaurus, Huayangosaurus, Kentrosaurus, Mamenchisaurus, Minmi, Nigersaurus, Nodosaurus, Polacanthus, Sauropelta, Stegoceratops, Stegosaurus, Wuerhosaurus Huayangosaurus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Corythosaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dracorex, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Homalocephale, Iguanodon, Maiasaura, Mamenchisaurus, Muttaburrasaurus, Nigersaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachycephalosaurus, Parasaurolophus, Struthiomimus, Stygimoloch, Tsintaosaurus Ichthyosaurus Keine Iguanodon Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Ankylosaurus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Coelophysis, Compsognathus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Huayangosaurus, Kentrosaurus, Mamenchisaurus, Microceratus, Minmi, Moros Intrepidus, Nasutoceratops, Nigersaurus, Nodosaurus, Oviraptor, Pachyrhinosaurus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Segisaurus, Sinoceratops, Sinosauropteryx, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Struthiomimus, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Wuerhosaurus Indominus rex Velociraptor Indoraptor Keine Jeholopterus Keine Kentrosaurus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Corythosaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dracorex, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Gallimimus, Gigantoraptor, Homalocephale, Iguanodon, Maiasaura, Mamenchisaurus, Muttaburrasaurus, Nigersaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachycephalosaurus, Parasaurolophus, Struthiomimus, Stygimoloch, Tsintaosaurus Kronosaurus Keine Liopleurodon Keine Lystrosaurus Microceratus Maaradactylus Keine Maiasaura Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Ankylosaurus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Huayangosaurus, Kentrosaurus, Mamenchisaurus, Microceratus, Minmi, Nasutoceratops, Nigersaurus, Nodosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Struthiomimus, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Wuerhosaurus Majungasaurus Carnotaurus, Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Qianzhousaurus, Segisaurus, Sinosauropteryx Mamenchisaurus Ankylodocus, Ankylosaurus, Archaeornithomimus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Dracorex, Dryosaurus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Homalocephale, Huayangosaurus, Iguanodon, Kentrosaurus, Maiasaura, Microceratus, Minmi, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachycephalosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Struthiomimus, Stygimoloch, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus, Wuerhosaurus Megalodon Keine Megalosaurus Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Metriacanthosaurus Allosaurus, Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Microceratus Chasmosaurus, Lystrosaurus, Nasutoceratops, Pachyrhinosaurus, Pentaceratops, Sinoceratops, Spinoceratops, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops Minmi Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Corythosaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dracorex, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Gallimimus, Gigantoraptor, Homalocephale, Iguanodon, Maiasaura, Mamenchisaurus, Microceratus, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nigersaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachycephalosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Sinoceratops, Spinoceratops, Struthiomimus, Stygimoloch, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus Monolophosaurus Keine Moros Intrepidus Hier ist es einfacher zu sagen, was der Dino nicht mag: Indominus rex, Indoraptor, Scorpios rex, Therizinosaurus Mosasaurus Keine Muttaburrasaurus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Ankylosaurus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Huayangosaurus, Kentrosaurus, Mamenchisaurus, Microceratus, Minmi, Nasutoceratops, Nigersaurus, Nodosaurus, Pachyrhinosaurus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Struthiomimus, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Wuerhosaurus Nasutoceratops Ankylosaurus, Archaeornithomimus, Coelophysis, Compsognathus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Iguanodon, Maiasaura, Microceratus, Minmi, Moros Intrepidus, Muttaburrasaurus, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Oviraptor, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Polacanthus, Sauropelta, Segisaurus, Sinoceratops, Sinosauropteryx, Spinoceratops, Struthiomimus, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus Nigersaurus Ankylodocus, Ankylosaurus, Archaeornithomimus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Dracorex, Dryosaurus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Homalocephale, Huayangosaurus, Iguanodon, Kentrosaurus, Maiasaura, Microceratus, Minmi, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachycephalosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Struthiomimus, Stygimoloch, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus, Wuerhosaurus Nodosaurus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Corythosaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dracorex, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Gallimimus, Gigantoraptor, Homalocephale, Iguanodon, Maiasaura, Mamenchisaurus, Microceratus, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nigersaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachycephalosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Sinoceratops, Spinoceratops, Struthiomimus, Stygimoloch, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus Nothosaurus Keine Olorotitan Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Ankylosaurus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Huayangosaurus, Kentrosaurus, Mamenchisaurus, Microceratus, Minmi, Nasutoceratops, Nigersaurus, Nodosaurus, Pachyrhinosaurus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Struthiomimus, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Wuerhosaurus Ouranosaurus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Ankylosaurus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Huayangosaurus, Kentrosaurus, Mamenchisaurus, Microceratus, Minmi, Nasutoceratops, Nigersaurus, Nodosaurus, Pachyrhinosaurus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Struthiomimus, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Wuerhosaurus Oviraptor Hier ist es einfacher zu sagen, was der Dino nicht mag: Indominus rex, Indoraptor, Lystrosaurus, Scorpios rex, Therizinosaurus Pachycephalosaurus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Ankylosaurus, Apatosaurus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chungkingosaurus, Crichtonsaurus, Diplodocus, Dreadnoughtus, Euoplocephalus, Gigantspinosaurus, Huayangosaurus, Kentrosaurus, Mamenchisaurus, Minmi, Nigersaurus, Nodosaurus, Polacanthus, Sauropelta, Stegoceratops, Stegosaurus, Wuerhosaurus Pachyrhinosaurus Ankylosaurus, Archaeornithomimus, Chasmosaurus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Iguanodon, Maiasaura, Microceratus, Minmi, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Spinoceratops, Struthiomimus, Styracosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus Parasaurolophus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Gallimimus, Gigantoraptor, Maiasaura, Mamenchisaurus, Microceratus, Nasutoceratops, Nigersaurus, Pachyrhinosaurus, Pentaceratops, Sinoceratops, Spinoceratops, Struthiomimus, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops Pentaceratops Ankylosaurus, Archaeornithomimus, Coelophysis, Compsognathus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Iguanodon, Maiasaura, Microceratus, Minmi, Moros Intrepidus, Muttaburrasaurus, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Oviraptor, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Polacanthus, Sauropelta, Segisaurus, Sinoceratops, Sinosauropteryx, Struthiomimus, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus Plesiosaurus Keine Polacanthus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Corythosaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dracorex, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Gallimimus, Gigantoraptor, Homalocephale, Iguanodon, Maiasaura, Mamenchisaurus, Microceratus, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nigersaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachycephalosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Sinoceratops, Spinoceratops, Struthiomimus, Stygimoloch, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus Proceratosaurus Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Pteranodon Geosternbergia, Thanatosdrakon Pyroraptor Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Qianzhousaurus Coelophysis, Compsognathus, Majungasaurus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Quetzalcoatlus Barbaridactylus, Cearadactylus, Dimorphodon, Tapejara Sauropelta Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Corythosaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dracorex, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Gallimimus, Gigantoraptor, Homalocephale, Iguanodon, Maiasaura, Mamenchisaurus, Microceratus, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nigersaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachycephalosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Sinoceratops, Spinoceratops, Struthiomimus, Stygimoloch, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus Scorpios rex Keine Segisaurus Hier ist es einfacher zu sagen, was der Dino nicht mag: Indominus rex, Indoraptor, Scorpios rex, Therizinosaurus Shonisaurus Keine Sinoceratops Ankylosaurus, Archaeornithomimus, Chasmosaurus, Coelophysis, Compsognathus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Iguanodon, Maiasaura, Microceratus, Minmi, Moros Intrepidus, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Oviraptor, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Segisaurus, Sinosauropteryx, Spinoceratops, Struthiomimus, Tsintaosaurus Sinosauropteryx Hier ist es einfacher zu sagen, was der Dino nicht mag: Indominus rex, Indoraptor, Scorpios rex, Therizinosaurus Spinoceratops Ankylosaurus, Archaeornithomimus, Coelophysis, Compsognathus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Iguanodon, Maiasaura, Microceratus, Minmi, Moros Intrepidus, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Oviraptor, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Polacanthus, Sauropelta, Segisaurus, Sinoceratops, Sinosauropteryx, Struthiomimus, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus Spinoraptor Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx, Velociraptor Spinosaurus Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Stegoceratops Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Coelophysis, Compsognathus, Corythosaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dracorex, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Gallimimus, Gigantoraptor, Homalocephale, Iguanodon, Maiasaura, Mamenchisaurus, Microceratus, Moros Intrepidus, Muttaburrasaurus, Nigersaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Oviraptor, Pachycephalosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Segisaurus, Sinoceratops, Sinosauropteryx, Spinoceratops, Stegosaurus, Struthiomimus, Stygimoloch, Styracosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus Stegosaurus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Coelophysis, Compsognathus, Corythosaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dracorex, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Gallimimus, Gigantoraptor, Homalocephale, Iguanodon, Maiasaura, Mamenchisaurus, Moros Intrepidus, Muttaburrasaurus, Nigersaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Oviraptor, Pachycephalosaurus, Parasaurolophus, Segisaurus, Sinosauropteryx, Stegoceratops, Struthiomimus, Stygimoloch, Tsintaosaurus Struthiomimus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Ankylosaurus, Apatosaurus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Diplodocus, Dreadnoughtus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gigantspinosaurus, Huayangosaurus, Iguanodon, Kentrosaurus, Maiasaura, Mamenchisaurus, Microceratus, Minmi, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nigersaurus, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Tsintaosaurus, Wuerhosaurus Stygimoloch Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Ankylosaurus, Apatosaurus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chungkingosaurus, Crichtonsaurus, Diplodocus, Dreadnoughtus, Euoplocephalus, Gigantspinosaurus, Huayangosaurus, Kentrosaurus, Mamenchisaurus, Minmi, Nigersaurus, Nodosaurus, Polacanthus, Sauropelta, Stegoceratops, Stegosaurus, Wuerhosaurus Styracosaurus Ankylosaurus, Archaeornithomimus, Chasmosaurus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Iguanodon, Maiasaura, Microceratus, Minmi, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Spinoceratops, Struthiomimus, Tsintaosaurus Styxosaurus Ichthyosaurus, Plesiosaurus Suchomimus Baryonyx, Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Tapejara Quetzalcoatlus Tarbosaurus Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Thanatosdrakon Pteranodon Therizinosaurus Lystrosaurus Torosaurus Ankylosaurus, Archaeornithomimus, Chasmosaurus, Coelophysis, Compsognathus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Iguanodon, Maiasaura, Microceratus, Minmi, Moros Intrepidus, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Oviraptor, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Segisaurus, Sinosauropteryx, Spinoceratops, Struthiomimus, Tsintaosaurus Triceratops Ankylosaurus, Archaeornithomimus, Chasmosaurus, Coelophysis, Compsognathus, Corythosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Iguanodon, Maiasaura, Microceratus, Minmi, Moros Intrepidus, Muttaburrasaurus, Nasutoceratops, Nodosaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Oviraptor, Pachyrhinosaurus, Parasaurolophus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Segisaurus, Sinosauropteryx, Spinoceratops, Stegoceratops, Struthiomimus, Tsintaosaurus Troodon Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Tropeognathus Keine Tsintaosaurus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Ankylosaurus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Chasmosaurus, Chungkingosaurus, Crichtonsaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Euoplocephalus, Gallimimus, Gigantoraptor, Gigantspinosaurus, Huayangosaurus, Kentrosaurus, Mamenchisaurus, Microceratus, Minmi, Nasutoceratops, Nigersaurus, Nodosaurus, Pachyrhinosaurus, Pentaceratops, Polacanthus, Sauropelta, Sinoceratops, Spinoceratops, Stegoceratops, Stegosaurus, Struthiomimus, Styracosaurus, Torosaurus, Triceratops, Wuerhosaurus Tylosaurus Keine Tyrannosaurus Rex Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Utahraptor Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx Velociraptor Coelophysis, Compsognathus, Indominus rex, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx, Spinoraptor Wuerhosaurus Alamosaurus, Amargasaurus, Ankylodocus, Apatosaurus, Archaeornithomimus, Brachiosaurus, Camarasaurus, Coelophysis, Compsognathus, Corythosaurus, Deinocheirus, Diplodocus, Dracorex, Dreadnoughtus, Dryosaurus, Edmontosaurus, Gallimimus, Gigantoraptor, Homalocephale, Iguanodon, Maiasaura, Mamenchisaurus, Moros Intrepidus, Muttaburrasaurus, Nigersaurus, Olorotitan, Ouranosaurus, Oviraptor, Pachycephalosaurus, Parasaurolophus, Segisaurus, Sinosauropteryx, Struthiomimus, Stygimoloch, Tsintaosaurus Yutyrannus Coelophysis, Compsognathus, Moros Intrepidus, Oviraptor, Segisaurus, Sinosauropteryx

Wie finde ich selbst heraus, welche Dinosaurier sich vertragen?

Sobald ihr das Genom eines Dinosauriers über 50 % erforscht habt, könnt ihr das Tier ausbrüten. Wenn ihr allerdings schon wenige Prozente des Genoms extrahiert habt, könnt ihr bereits die Details zum Saurier im Brutkasten einsehen. Dort sind aber nicht die Namen der Dinos aufgelistet, die in einem Gehege zusammenleben können, sondern die Familie bzw. die Arten.

Die entsprechenden Angaben findet ihr im zweiten Reiter unter „Mag“ und „Mag nicht“ (siehe Bild unten). Daraus ist aber nicht gleich ersichtlich, welche Dinosaurier gemeint sind. Die eigentlichen Namen der Tiere weichen nämlich teilweise komplett von den Bezeichnungen der Arten ab.

Rechts im Bild seht ihr, an welcher Stelle ihr die Angaben zur Kohabitation findet. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Platziert ihr aber Dinos in ein Gehege, die sich untereinander nicht verstehen, kommt es zu Problemen bei der Kohabitation. Das kann mit Kämpfen der Dinos und ihren Ausbrüchen enden, da der Komfort fällt. Wenn ihr also Gehege plant, müsst ihr das Zusammenleben der Dinos überprüfen.

Woran erkenne ich Kohabitationsprobleme?

Habt ihr eure Saurier schon ausgebrütet, könnt ihr ganz einfach überprüfen, ob sie zusammen in einem Gehege leben können. Platziert sie zunächst zusammen, wählt anschließend einen davon aus und überprüft dann die Kohabitation in dem Reiter mit zwei Sprechblasen. Verstehen sich die Dinos nicht, dann wird es euch deutlich gezeigt, wie ihr es in dem folgenden Bild sehen könnt.

An der Anzeige „Geteilt mit“ erkennt ihr, mit welchen Dinos sich das ausgewählte Tier nicht versteht. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

