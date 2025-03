Fantasy-RPG nimmt sich The Elder Scrolls zum Vorbild – und schafft, was ich nie für möglich gehalten hätte

Es sollte viel mehr Fantasy-RPGs geben, die sich von The Elder Scrolls inspirieren lassen. Um ehrlich zu sein, auch schamlose Kopien der Gameplay-Systeme wären mir recht – aber stattdessen warte ich auf Remakes, warte ich auf TES6, warte ich. Aber vielleicht müssen ihr und ich nicht mehr lange warten.



Ein Kommentar von Marina Hänsel

Ihr habt wahrscheinlich noch nie von Ardenfall gehört, aber deswegen schreibe ich das ja

Im stillen Kämmerlein arbeitet Entwickler Spellcast Studios schon 8 Jahren am Fantasy-RPG Ardenfall (auf Steam ansehen), das auch ich leider erst in der letzten Woche entdeckt habe. Wie das Team in einem Entwickler-Video erklärt, existiert ihr Traum-RPG nicht – und deswegen haben sie es entwickelt (Quelle: YouTube). Nun, mein Traum-RPG existiert, aber ich habe es bereits gespielt und ich will mehr – ich will mehr von The Elder Scrolls und Ardenfall scheint ein neuer Stern am Himmel zu sein, dem ich nur allzu gern ins Unbekannte folge.

Warum Ardenfall und nicht irgendein anderes Indie-RPG? Was The Elder Scrolls wirklich von anderen Rollenspielen – wie etwa The Witcher 3: Wild Hunt – unterscheidet, ist die beinahe Sandbox-artige Freiheit im Spiel: Seid, wer ihr wollt. Erkundet, was ihr wollt. Interagiert mit nahezu jedem Gegenstand. Geht Probleme auf unterschiedlichste, kreative Weisen an. Lebt in der Welt – egal, ob ihr an der Hauptquest interessiert seid oder nicht.

Ardenfall will genau das sein – und dazu gibt es eine Morrowind-ähnliche High-Fantasy-Welt, die nicht einfach nur Mittelalter-Fantasy-Tropes reproduziert.

Schaut in den Trailer zu Ardenfall, um euch zu überzeugen:

Ardenfall: Early-Access-Trailer

Ardenfall trägt die Idee von Morrowind in unsere Zeit

Ardenfall ist ein Open-World-RPG, in dem ihr eine geheimnisvolle High-Fantasy-Insel erkundet. Verschiedene Dörfer auf der Insel beherbergen etliche NPCs, die ihren eigenen Routinen folgen und Fraktionen angehören, denen auch ihr beitreten könnt. Es gibt Dungeons voller Monster und uralter Geheimnisse sowie Ruinen, die es zu erkunden gilt.

Ihr erstellt euren Charakter völlig frei und sollt im Spiel nicht nur Entscheidungen treffen können, welche die gesamte Insel verändern, sondern auch jede Situation auf eure eigene Weise angehen können. Das Kampfsystem soll einer Sandbox ähneln – ihr könnt unterschiedlichste Waffen nutzen, Zaubersprüche einsetzen oder Tränke werfen, die verschiedene Effekte auf NPCs, Feinde oder die Umgebung haben.

Ihr könnt jeden NPC in Ardenfall töten. Ihr könnt jeden NPC bestehlen oder verzaubern – eurer Kreativität sollen so wenige Grenzen wie möglich gesetzt werden, und das ist genau jenes Spielgefühl, das ich mir von einem The-Elder-Scrolls-ähnlichen RPG erwarte. (Quelle: Homepage von Ardenfall).

Natürlich ist das jede Menge, was Ardenfall da verspricht. Vielleicht sehen Spiele deshalb davon ab, sich von The Elder Scrolls inspirieren zu lassen – weil es einfach sehr komplexe RPGs sind. Sollte Ardenfall es jedoch schaffen, all die Versprechen einzuhalten und trotzdem noch eine wenigstens solide High-Fantasy-Story zu erzählen, dann bin ich sowas von dabei.

Es gibt allerdings noch ein Manko: Ardenfall erscheint Ende 2025 erst einmal im Early Access, und es ist noch nicht klar, wie fertig es zu dem Zeitpunkt sein wird. Trotzdem könnt ihr das Spiel schon auf Steam in die Wunschliste aufnehmen, und eine kostenlose Demo gibt’s auch.

