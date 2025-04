Mit Star Wars in die Grill-Saison starten: So macht ihr Fans am 4. Mai glücklich

Mit den zunehmenden Temperaturen kann die Grill-Saison langsam starten. Mit diesen Grill-Gadgets kommen „Star Wars“-Fans auf ihre Kosten.

Der 4. Mai als jährlicher „Star Wars“-Tag

Jedes Jahr am 4. Mai ist der sogenannte „Star Wars“-Tag, denn der Spruch „May the Force be with you“ klingt wie „May the Fourth be with you“. An diesem Tag können sich Fans der Weltraum-Saga über „Star Wars“-Produkte freuen, die alltagstauglich sind und sich auch perfekt als Geschenke zum Vatertag eignen.

Die warmen Temperaturen sorgen dafür, dass wir mehr Zeit draußen verbringen. Um für die Hitze und Outdoor-Aktivitäten gewappnet zu sein, stellen wir euch hier einige „Star Wars“-Produkte vor, die sich perfekt für den Start in die Grill-Saison eignen.

„Star Wars“-Produkte für die Grill-Saison

Grillschürzen mit lustigen Sprüchen

Um am Grill eine gute Figur zu machen, muss die passende Grillschürze her. Wie wäre es mit einer Grillschürze mit einem lustigen Wortspiel? Mit der „May the Forks be with you“-Schürze sorgt ihr garantiert für einige Lacher (auf Amazon ansehen). Alternativ gibt es eine Schürze mit „Ich bin dein Brater“ (auf Amazon ansehen), was eine Anspielung auf das Zitat „Ich bin dein Vater“ ist.

Edelstahlgabel mit Gravur

Passend zur „May the Forks be with you“-Schürze gibt es auch eine Gabel, die diesen Spruch eingraviert hat (auf Amazon ansehen). Sie macht nicht nur beim Grillen eine gute Figur, sondern auch im Alltag.

Kochutensilien aus gebranntem Holz

Zum Backen, Mischen oder Wenden werden die passenden Kochutensilien benötigt. Mit diesem Küchenhelfer-Set aus Bambus könnt ihr all eure Kochbedürfnisse erfüllen. Und das mit ganz viel Stil, denn in den Kochlöffel und Co. sind „Star Wars“-Motive eingraviert (auf Amazon ansehen). Von Darth Vader bis zu Yoda und Chewbacca ist alles dabei.

Unsere kino.de-Kollegen zeigen euch einige Filmfakten zur legendären Weltraum-Saga:

Filmfakten No. 13: „Star Wars“

Bierglas und Eiswürfelformen

Stylisch geht es auch mit Gläsern und Eiswürfeln weiter. Mit dem Helm eines Stormtroopers als Bierglas könnt ihr eure dunkle Seite in euch entdecken (auf Amazon ansehen). Für Eiswürfel oder auch Desserts gibt es die passenden Silikonförmchen in unterschiedlichen Charakter-Designs (auf Amazon ansehen).

Millennium Falcon-Schneidebrett

Was wäre Grillen ohne einen frischen Salat? Das Schneidebrett in Form des Millennium Falcons eignet sich perfekt fürs Schneiden von Salat, Obst, Gemüse oder auch Fleisch (auf Amazon ansehen). Das Brett besteht aus Bambus, zeichnet sich durch Langlebigkeit aus und kann beidseitig benutzt werden.

