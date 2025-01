Echtzeit-Strategie wie vor 30 Jahren: Dieses Steam-Spiel versetzt mich zurück in meine Jugend

Ein kommendes Strategie-Spiel auf Steam erinnert mich an die guten alten Zeiten, die ich mit Command & Conquer verbracht habe. Tempest Rising hat sich ganz klar von meiner Lieblingsstrategiereihe inspirieren lassen – und landet damit auf meiner Wunschliste. Den Trailer findet ihr über diesem Artikel.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Neuer Strategie-Hit auf Steam weckt Erinnerungen

Die Erkenntnis, dass das erste Command & Conquer 1995 und damit vor satten 30 Jahren erschienen ist, tut mir in meiner dementsprechend schon biblisch-alten Seele weh. Aber immerhin gibt es dieses Jahr ein Spiel, das mich die guten alten Zeiten, als ich noch jung war, wieder neu erleben lassen könnte.

Anzeige

Mit Tempest Rising stellt sich auf Steam ein brandneues Echtzeit-Strategie-Spiel vor, das mich sowohl auf den ersten als auch auf den zweiten und dritten Blick an die glorreiche Command-&-Conquer-Ära erinnert.

Mit seiner Sci-Fi-Welt, den Einheiten und Fraktionen sowie dem actiongeladenen Gameplay fühlt sich Tempest Rising wie ein spiritueller Nachfolger zum Tiberiumkonflikt an und auch die Filmsequenzen mit animierten Kriegsgenerälen sind eindeutig an C & C angelehnt.

Anzeige

Wenn ihr das Strategie-Spiel ausprobieren wollt, könnt ihr euch auf Steam eine kostenlose Demo herunterladen (auf Steam ansehen).

Tempest Rising Slipgate Ironworks™

Dieses Echtzeit-Strategie-Spiel lässt auf Großes hoffen. (© 3D Realms)

Anzeige

Tempest Rising landet auf meiner Steam-Wunschliste

Tempest Rising bietet drei unterschiedliche Fraktionen, die ihre eigenen Stärken und Schwächen im Basis-Bau, Ressourcen-Management und bei den Angriffs- und Verteidigungseinheiten haben. So wie es sich gehört, gibt es jeweils eigene Kampagnen – zum Release sollen zunächst zwei der drei Fraktionen spielbar sein.

Das Echtzeit-Strategie-Spiel soll am 24. April 2025 auf Steam erscheinen – auf meiner Wunschliste hat es jetzt schon einen Ehrenplatz inne. Weil mir das aber immer noch zu viel Warten ist, hab ich mir in der Zwischenzeit noch einmal Command & Conquer: Generals auf die Festplatte gespielt.

Mein Lieblingsspiel der Reihe hat mittlerweile auch schon 22 Jahre auf dem Buckel, kann mich aber immer noch mit seinen intensiven Gefechten überzeugen. Wenn Tempest Rising auch nur annähernd an diese Tradition anknüpfen kann, könnte es dieses Jahr eins meiner Lieblingsspiele werden.

Anzeige

Im Februar erscheint übrigens noch ein Spiel, das ich unbedingt zocken muss:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.