Fallout Reihenfolge: Alle Teile der Spiele-Reihe im Überblick

Die Fallout-Reihe hat einen sehr großen Stellenwert in der Gaming-Welt. Wir verraten, in welcher Reihenfolge ihr euch am besten durch die Teile zocken solltet.

In der Welt von Fallout befindet ihr euch in einem postapokalyptischen Szenario, nachdem die Erde durch einen Atomkrieg weitestgehend zerstört wurde. Die Reihe geht bis in die 90-iger zurück und hat einige Teile hervorgebracht. In 2024 wurde das Franchise außerdem um eine Prime-Video-Serie mit dem Titel „Fallout“ erweitert. In welcher Reihenfolge ihr euch am besten durch die Endzeit-Spiele kämpfen solltet, erfahrt ihr hier.

Besser als sein Ruf? Die fünf größten Irrtümer über Fallout 76 klären wir für euch im Video:

Fallout 76: Die 5 größten Irrtümer aufgeklärt

auf YouTube

Fallout: Die chronologische Reihenfolge

Bei den Fallout-Spielen muss man zwischen der Hauptreihe und den Spin-offs unterscheiden. Im Folgenden haben wir für euch beide Reihen in der chronologischen Reihenfolge aufgelistet.

Hauptreihe:

Fallout (1997): Nachdem ein Chip für die Wasseraufbereitung ausgefallen ist, muss der Spielcharakter das erste Mal nach dem Atomkrieg den Bunker verlassen, um Ersatz zu finden. Fallout 2 (1998): Ihr spielt den Nachfahren der Figur aus dem ersten Teil und müsst die Bewohner von Vault 13 vor den Folgen einer Dürre retten. Fallout 3 (2008): Der Spieler versucht, seinen Vater zu finden und wird dadurch immer weiter in einen Konflikt hineingesogen. Fallout: New Vegas (2010): Im ehemaligen Las Vegas herrscht Krieg um die Vorherrschaft über den Hoover-Staudamm. Ihr arbeitet als Kurier und werdet in den Konflikt verwickelt. Fallout 4 (2015): In diesem Teil erleben wir die Vorgeschichte, nämlich den ersten Tag des Atomkrieges. 210 Jahre später verlässt ihr den Vault, um euren Sohn zu finden.

Spin-off-Reihe:

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel (2001): Ein Taktik-Rollenspiel, in dem ihr einen Truppenführer spielt. Fallout: Brotherhood of Steel (2004): Ein geradliniges Action-RPG, in dem ihr euch durch große Gegnergruppen kämpfen müsst.

Fallout Shelter (2015): In dieser Simulation müsst ihr einen Vault aufbauen und eure Bewohner managen. Fallout 76 (2018): Das erste Online-Multiplayer-Spiel der Reihe.

Wie hängt die Fallout-Serie mit den Spielen zusammen?

Die Serie greift viele Elemente aus den Spielen auf und stellt die Welt ihrer Vorlage getreu dar. Genau wie der erste Fallout-Teil spielt die Show im südlichen Kalifornien. Aufmerksame Fans werden sich bei der Reise der Heldin Lucy, deren Darstellerin einigen bekannt vorkam, wahrscheinlich an den Protagonisten in Fallout 3 erinnert fühlen. Und mit den Auftritten von Fraktionen wie der Brotherhood of Steel treffen wir auch in diesem Sinne auf alte Bekannte. Damit kam die Show bei Fans so gut an, dass sie schon sehnlich auf eine weitere Staffel warten. Wir verraten euch alles Weitere, was ihr über die Serie wissen solltet.

