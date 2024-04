Amazon hat es geschafft: Alle wollen jetzt diese Prime-Serie schauen

Amazon landet den nächsten Volltreffer. Mit der Fallout-Serie hat es der Konzern anscheinend nicht nur geschafft, Fans der Spielreihe zu begeistern. Die erste Staffel ist der aktuelle König der deutschen Serien-Streaming-Charts und lässt damit die Konkurrenz von Netflix und Disney+ hinter sich.

Amazon Prime Facts

Fallout-Serie erobert deutsche Streaming-Charts

Es gibt wieder Bewegung an der deutschen Streaming-Chart-Spitze. Nachdem in den vergangenen Wochen Netflix und Disney+ mit 3 Body Problem, Ripley und Shōgun die Pole-Position erobern konnten, hat es nun Amazon geschafft, sich auf den ersten Platz zu hieven. Grund dafür ist die neue Fallout-Serie. Die Serien-Umsetzung von Bethesda beliebter postapokalyptischer RPG-Franchise ist der neue Serien-Streaming-König in Deutschland – zumindest laut JustWatch.

Humor und Gewalt geben sich im Fallout-Universum die Klinke in die Hand – auch die Serie macht da keine Ausnahme. Glaubt ihr uns nicht? Dann werft doch einfach einen Blick in den Trailer und seht selbst:

Fallout – Trailer Deutsch

Normalerweise sind Film- und Serienumsetzungen bekannter Spielemarken keine sehenswerten Blockbuster, doch Fallout scheint in diesem Fall die Ausnahme von der Regel zu sein. Eine IMDb-Wertung von 8,7 Punkten und 4,6 von 5 möglichen Sternen auf Amazon belegen: Die Fallout-Serie ist nicht nur was für beinharte Fans der Spiele, sondern bietet schlichtweg eine äußerst solide Portion Unterhaltung.

Entsprechend ist es kaum verwunderlich, dass es Gerüchte gibt, die besagen, dass Amazon bereits eine zweite Staffel in Auftrag gegeben hat.

Gut zu wissen: Das beste Fallout kriegt ihr auf Steam gerade zum Super-Sparpreis:

Worum geht’s in der Fallout-Serie?

Nach einem atomaren Super-GAU liegen die einstigen USA in Schutt und Asche. Hunderte Jahre nach dem Vorfall ist das Ödland noch immer von Strahlung verseucht und wird von gefährlichen Kreaturen bewohnt. Trotzdem haben sich die Menschen auf diese neuen Lebensbedingungen eingestellt und versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen.

Das Setting orientiert sich stark an der Spielvorlage, auch wenn sich die Produzenten anscheinend ein paar erzählerische Freiheiten erlauben. Innerhalb der Serie verfolgen wir als Zuschauer die Schicksale dreier unterschiedlicher Charaktere, dessen Wege sich immer wieder kreuzen und die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Unser kurzes Fazit zu den ersten beiden Folgen der Fallout-Serie gibt’s hier im Video zu sehen:

