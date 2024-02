The Boys: Wann startet Staffel 4 im Stream?

Lange Zeit wurde bereits über den Release von „The Boys“ Staffel 4 gemunkelt – nun ist es offiziell. Wann die neuen Folgen erscheinen werden und welche neune (Anti-)Helden zum Cast von Staffel 4 dazustoßen, lest ihr hier.

Amazon Prime Facts

Anzeige

The Boys Staffel 4 – Release-Termin

Erneut müssen sich Boys-Fans zwei Jahre auf die neue Staffel gedulden. Wie Amazon nun bekannt gab, werden die neuen Folgen von The Boys ab dem 13. Juni 2024 bei Prime Video im Stream verfügbar sein. Wie bei den vorherigen Staffeln erwarten uns am Release-Tag drei Folgen, die weiteren fünf Folgen erscheinen dann einzeln im Wochenrhythmus.

Teaser-Trailer zu Season 4

The Boys: Staffel 4 - Teaser-Trailer Deutsch

Neue Charaktere

Auch in Staffel 4 werden wieder einige neue Gesichter zum Cast dazustoßen. Zu den neuen Supes gehören:

Sister Sage – Susan Heyward (Orange is the new Black; Powers)

– Susan Heyward (Orange is the new Black; Powers) Firecracker – Valorie Curry (The Following; Detroit: Become Human)

– Valorie Curry (The Following; Detroit: Become Human) Splinter – Rob Benedict (Supernatural; Felicity)

– Rob Benedict (Supernatural; Felicity) Laddio – Reid Miller (Joe Bell; Boo, Bitch)

– Reid Miller (Joe Bell; Boo, Bitch) Webweaver – Dan Mousseau (The Set Up; Sincerely, Yours, Truly - Für immer Dein)

Anzeige

Außerdem wird Derek Wilson (Preacher; Future Man) erneut die Rolle als Tek Knight aus der Spin-Off-Serie „Gen V“ in Staffel 4 der Hauptserie übernehmen. Rosemarie DeWitt (Rachels Hochzeit; La La Land) wird die Rolle der Daphne verkörpern, Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead; Watchmen: Die Wächter) als Joe Kessler und Elliot Knight (Die Farbe aus dem All; American Gothic) als Colin auftreten.

Anzeige

Episodenliste – The Boys S4

Folge Titel Premiere 1 (25) TBA 13.6.2024 2 (26) TBA 13.6.2024 3 (27) TBA 13.6.2024 4 (28) TBA 20.6.2024 5 (29) TBA 27.6.2024 6 (30) TBA 4.7.2024 7 (31) TBA 11.7.2024 8 (32) TBA 18.7.2024

Noch mehr The Boys

Das Boys-Univserum wird immer größer. Neben der Hauptserie gibt es mit „Gen V“ (bei Amazon anschauen) und der Cartoon-Serie „Diabolical“ (bei Amazon anschauen) bereits 2 Spin-Offs. Die zweite Staffel von Gen V ist ebenfalls offiziell angekündigt worden. Dazu ist mit „The Boys: Mexico“ noch ein weiterer Ableger in der Mache, der die Welt der Superhelden-Parodie nochmals vergrößern wird.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.