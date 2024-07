Netflix und Amazon geschlagen: Diese Serie auf Disney+ wird von allen gefeiert

Der Siegeszug von Shōgun hat einen neuen Meilenstein erreicht. So wurde die Serie jetzt für 25 Emmys nominiert. Dagegen haben die Eigenproduktionen von Netflix und Amazon Prime Video keine Chance. Wir verraten euch, warum Shogun so beliebt ist.

Disney+ triumphiert: Shōgun schlägt Fallout und The Crown

Für Serienfans führt in diesem Jahr kein Weg an Shōgun vorbei. Die Serie von FX und Hulu läuft hierzulande auf Disney+ und hat seit ihrem Release im Februar 2024 die Herzen der Fachpresse und Zuschauer im Sturm erobert.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Shōgun ansehen:

Shogun - Trailer Deutsch

Dafür spricht auch der absurd hohe Kritiker-Score von 99 Prozent Zustimmung auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes. Bei den Usern sind hingegen 91 Prozent begeistert. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Die neueste Meldung zementiert den Status von Shōgun als Meisterwerk. Demnach ist die Serie für 25 Emmys nominiert – mehr als jede andere Serie in diesem Jahr.

Zum Vergleich: Fallout von Amazon Prime Video war ebenfalls ein Hit und Kritikerliebling, kommt aber nur auf 17 Nominierungen. Die Netflix-Serie The Crown freut sich indessen über 18 mögliche Emmys.

Alle Kategorien und Nominierte könnt ihr euch übrigens auf der offiziellen Webseite der Emmys ansehen.

Dem Erfolg sei Dank: Shōgun erhält eine zweite Staffel

Der unheimliche Erfolg von Shōgun hat übrigens bereits erste Früchte getragen. So wurde die Serie vor Kurzem um eine zweite Staffel verlängert. Was insofern ungewöhnlich ist, da Shōgun auf einem berühmten Roman basiert und die erste Staffel die Vorlage komplett adaptiert hat.

Die zweite Season wird also eine komplett neue Geschichte erzählen. Shōgun wurde auch schon einmal als Serie umgesetzt und zwar 1980 mit Richard Chamberlain in der Hauptrolle. Mehr dazu in diesem Artikel:

Wer indessen noch gar keinen Kontakt zu der Serie hatte, aber zum Beispiel das Videospiel Ghost of Tsushima geliebt hat, der sollte sich den Artikel unserer Kollegin Lucie Rank durchlesen (Warum Fans von „Ghost of Tsushima“ unbedingt „Shōgun“ sehen müssen). Danach schließt ihr vermutlich direkt ein Abo bei Disney+ ab.

