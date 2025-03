Fallout 4: Skill-Tree verstehen und die besten Perks wählen

In Fallout 4 sollte die Charaktererstellung durch das durchdachte und umfangreiche Skill-System des postapokalyptischen Rollenspiels gut geplant werden. Das SPECIAL-System bietet 70 Basis-Perks, die in mehreren Rängen verfügbar sind und somit insgesamt 270 verschiedene Fähigkeiten in den Talentbäumen ermöglichen. Wir präsentieren euch alle Perks von Fallout 4 mit ihren jeweiligen Anforderungen und Rängen. Zusätzlich bringt das neue DLC „Far Harbor“ 7 weitere Ränge mit sich.

Mit der Charaktererstellung und dem Verteilen eurer Attributspunkte legt ihr schon direkt im Prolog des Rollenspiels los. So dürft ihr zu Beginn 21 Punkte auf eure SPECIAL-Attribute verteilen und bestimmt so auch, wie schnell ihr Zugang zu den 70 Perks bekommt. Bethesda zeigt euch im folgenden Video, wie das Skill-System in Fallout 4 funktioniert.

Charaktersystem Fallout 4

So funktioniert das Skill-System in Fallout 4

Perks verdient ihr euch wie schon in Fallout 3 und Fallout: New Vegas mittels des S.P.E.C.I.A.L.-Systems, bei dem ihr durch Levelaufstiege verdiente Attributspunkte in die Werte Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit und Glück steckt. Dabei schalten sich manche Perks erst frei, wenn ihr einen bestimmten Attributswert erreicht habt.

Die Perks besitzen zudem mehrere Ränge, die wiederum neue Fähigkeiten in Bezug auf den Perk freischalten. Beispielsweise müsst ihr „Lokaler Anführer“ erst auf Rang 2 bringen, bevor ihr Läden und Arbeitsstationen in eurer Werkstatt-Siedlung errichten dürft. Insgesamt könnt ihr so über 270 verschiedene Fähigkeiten entwickeln.

Beachtet bei den Talentbäumen, dass ihr die Perks mit höherem Level nur durch entsprechend hohe Attribute freischaltet. So schaltet ihr in der Sparte „Stärke“ den Perk „Erste Liga“ mit einem Stärke-Wert von 2 frei, während „Ab durch die Mitte“ erst mit einer Stärke von 10 ausgebildet werden kann.

Die Qual der Wahl. 21 Punkte dürft ihr zu Beginn auf eure Attribute verteilen (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Alle Perks und Ränge freischalten

Levelaufstiege verdient ihr euch wie in anderen Ablegern der Serie über Erfahrungspunkte. Jedoch gibt es keine Levelbegrenzung mehr. Ihr könnt also auch über Level 50 hinweg aufsteigen und immer mehr Perks freischalten. Fähigkeitenpunkte könnt ihr sowohl zur Steigerung eines Attributs verwenden als auch dafür Perks im Rang weiterzuentwickeln.

So verursacht der Beweglichkeits-Skill „Revolverheld“ auf Rang 1 20 % mehr Schaden mit Pistolen. Steckt ihr noch mehr Punkte in den Perk, steigt zudem die Reichweite, ihr könnt Gegner entwaffnen oder gar Körperteile mit euren Schüssen verkrüppeln.

Durch das Sammeln verschiedener Magazine wie etwa die Comics von Grognak verdient ihr euch Rangaufstiege (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Besonders cool ist auch, dass ihr Skills nicht nur durch Levelaufstiege bekommt, sondern auch durch Zeitschriften, die in der Spielwelt verstreut sind. Findet ihr etwa 10 Ausgaben der Comic-Reihe „Grognak der Barbar“, gibt euch das einen zusätzlichen Rang auf den Skill „Barbar“, der euren Nahkampfschaden erhöht.

In der folgenden Übersicht stellen wir euch alle Perks genauer vor. Los geht's auf der nächsten Seite mit dem Stärke-Talentbaum.