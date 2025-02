Fallout 4: Die Quest „Ab in die Anstalt“ abschließen

Es ist so weit: Die Quest „Ab in die Anstalt“ beginnt. Ihr habt es in das Institut geschafft und könnt den Machenschaften der Organisation auf den Grund gehen. Doch es ist nicht alles so einfach, wie erwartet – daher hilft euch unsere Lösung zu dieser Fallout-4-Quest, die richtige Entscheidung zu treffen.

Das Treffen mit Shaun

Akt 2 von Fallout 4 neigt sich dem Ende. Ihr habt erfolgreich den Signalfänger gebaut und es zu dem geheimnisvollen Aufenthaltsort des Instituts geschafft. Dabei ist das Hauptquartier kein kleines Verlies, sondern eine regelrechte Stadt, die sich über drei Etagen erstreckt.

Tipp: In der Konsole direkt am Eingang zum Institut findet ihr ein Holoband, was ihr unbedingt mitnehmen solltet, wenn ihr später in den Quests der drei anderen Fraktionen vorankommen wollt.

Sobald ihr im Institut ankommt, werdet ihr von einer unbekannten Stimme aus den Lautsprechern willkommen geheißen. Ihr sollt nun der Stimme folgen und gelangt schließlich über einen Aufzug zu einem Raum, wo ihr ein Kind vorfindet. Könnte das Shaun sein? Er sieht ihm schließlich verdammt ähnlich aus, wenn man Kellogs Erinnerungen trauen darf. Nach einer Weile betritt eine weitere Person den Raum, vermeintlich der Vater des Kindes, und es stellt sich heraus, dass das Kind ein Synth ist.

Jetzt erfahrt ihr, dass der Mann der von euch gesuchte Shaun und der Direktor des Instituts ist. Er erklärt euch über die Ereignisse von damals und über euer Überleben auf. Nun könnt ihr euch entscheiden, ob ihr euch dem Institut und Shaun anschließen oder über das Angebot noch nachdenken wollt. So oder so könnt ihr frei durch das Institut laufen und euch alles genauer angucken. Solltet ihr jedoch das Angebot direkt ablehnen, werdet ihr aber aus dem Institut geschmissen.

Hinweis: Denkt dran, das Comic „Unglaublich überwältigende Geschichte“ einzusammeln, welches sich bei einem Balkon befindet – solltet ihr keine Freundschaft mit dem Institut schließen wollen, kommt ihr später nur mit Mühen an das Comicheft dran.

Folgt der Stimme und schaut euch dabei das Institut genauer an. (© Screenshot GIGA)

Netterweise werdet ihr jetzt als Freund des Instituts gesehen und braucht keine Gefahr mehr durch die Synths zu fürchten. In dem Institut gibt es einige Personen, mit denen ihr sprechen könnt:

Justin Ayo befindet sich im SRB-Institut. Bittet ihn darum, euch zu vertrauen.

befindet sich im SRB-Institut. Bittet ihn darum, euch zu vertrauen. Sucht nach einem gewissen Doktor Clayton Holdren. Er befindet sich im Institut für Bioscience.

Er befindet sich im Institut für Bioscience. Sprecht mit Allie Filmore in der Hauptwartehalle.

in der Hauptwartehalle. Madison Li, die euren Pip-Boy um ein praktisches Relais erweitert, welches Teleportation zum Institut ermöglicht. Ihr findet sie im Institut für Fortgeschrittene Systeme.

Shaun anschließen oder nicht: Was sind die Konsequenzen?

Jede Fraktion besitzt sympathische Charaktere, also lasst euch Zeit bei der Entscheidung (© Screenshot GIGA)

Die Entscheidung, die ihr im Institut trefft, ist schwerwiegend für den weiteren Handlungsverlauf. Solltet ihr das Angebot von Shaun ausschlagen, müsst ihr das Institut sofort verlassen und könnt im Akt 3 die Storyline von einer anderen Fraktion verfolgen. Wenn ihr das Angebot annehmt, dürft ihr bleiben.

Diese Möglichkeiten solltet ihr bei der Entscheidung bedenken:

Ihr solltet mit dem Institut zusammenarbeiten wenn...

wenn... ...Ihr danach mit Railroad zusammenarbeiten wollt. ...Ihr der Stählernen Bruderschaft beitreten wollt (damit ihr Zugang zu Dr. Li behaltet).

Ihr solltet hingegen dem Institut eine Abfuhr geben wenn...

wenn... ...Ihr mit den Minutemen zusammenarbeiten wollt.



Nun seid ihr mitten im Akt 3 und dürft viele verschiedene Entscheidungen treffen. Ihr könnt euch zum Beispiel zur Stählernen Bruderschaft, zu den Minutemen oder zu Railroad begeben. Oder möchtet ihr womöglich erst das Max-Level erreichen, bevor ihr euch den Gefahren stellt? Ihr solltet auf jeden Fall sicherstellen, dass ihr für das Finale entsprechend ausgerüstet seid und euch beispielsweise eine starke Waffe craftet oder eure Rüstung mit dem ballistischen Gewebe ausstattet.

In einem separaten Guide haben wir zudem für euch alle möglichen Enden aufgeführt, damit ihr eine informierte Entscheidung treffen könnt, klickt hierfür auf den nachfolgenden Link: Fallout 4 – alle Enden

