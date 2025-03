Fallout 4: Schnell leveln – so erreicht ihr fix Max-Level

Als wäre Leveln nicht lästig genug: Fallout 4 testet eure Geduld und verlangt von euch, dass ihr Level 264 erreicht, wenn ihr alle Perks haben wollt. Dank einer wiederholbaren Quest von den Minutemen könnt ihr das allerdings in einer absehbaren Zeit schaffen. Erfahrt hier, welche Levelmöglichkeiten es gibt und wie ihr die Minutemen-Quest für das Leveln freischaltet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Gibt es einen Max Level?

In Fallout 4 gibt es keinen Max Level und ihr könnt theoretisch unbegrenzt leveln. Die fehlende Levelbegrenzung in Fallout 4 lässt euch über Stufe 50 hinaus Erfahrungspunkte sammeln und sorgt dafür, dass ihr nach und nach alle Perks erlernen könnt. Dafür müsst ihr allerdings bis auf Level 264 aufsteigen. Damit ihr möglichst schnell XP farmen könnt, seht ihr bei uns eine Methode, wie ihr dank einer wiederholbaren Quest 20.000 Erfahrungspunkte in einer Stunde sammeln könnt.

XP farmen und schnell leveln

Für diese Methode müsst ihr euch der Stählernen Bruderschaft angeschlossen haben und dürft euch natürlich nicht mit ihnen verfeindet haben. Nur dann könnt ihr bei Proktor Quinlan auf dem Luftschiff die wiederholbare Quest „Lernkurve“ annehmen. Zudem braucht ihr ein Scharfschützengewehr mit weitreichender Zielfernrohr-Modifikation. Geht anschließend wie folgt vor:

Die Quest schickt euch, eine Person zu verteidigen. Ihr könnt die Zielperson allerdings mit dem Scharfschützengewehr vom Luftschiff aus eliminieren und so ebenfalls die Quest abschließen. Geht dazu als Erstes auf das Luftdeck der Prydwen in den hinteren Bereich. Dabei müsst ihr schleichen und darauf achten, dass euch der Ritter neben dem Eingang zur Prydwen nicht entdeckt. Nehmt die Zielperson auf dem Flughafengelände ins Visier und achtet darauf, dass ihr in Deckung seid, bevor ihr abdrückt. Bleibt nach dem Abschuss noch so lange in der Hocke, bis die Quest aktualisiert wird. Ansonsten kann euch der Ritter eventuell noch entdecken und die Quest scheitert. Geht nun zurück und berichtet Quinlan. Ihr erhaltet die vollen XP und könnt die Mission direkt wiederholen.

Anzeige

Je nach eurem Intelligenzwert bekommt ihr dabei eine unterschiedlich hohe Anzahl an Erfahrungspunkten. Alternativ könnt ihr auch einen Fatman nutzen und euch direkt unter den Ritter stellen. Er wird euch nicht entdecken und durch den Flächenschaden könnt ihr noch mehr Feinde erledigen und zusätzliche XP erhalten.

Anzeige

Ein Video der Methode seht ihr auch im folgenden Video des YouTube-Kanals PS5Trophies:

Level 50 in 30 Minuten

Mit dieser schnellsten Methode erreicht ihr Level 50 in ungefähr 30 Minuten. In 12 Stunden könnt ihr es mit dieser Methode sogar auf Level 264 schaffen. Das ist der Punkt, an dem ihr alle Perks im Spiel erlernen könnt. Tut dafür einfach Folgendes:

Ihr benötigt Ausgaben der Zeitschrift Picket Fences, um Statuen in euren Siedlungen bauen zu können. Geht dann zu Arturo auf den Marktplatz in Diamond City und kauft Ladungen von Kupfer bei ihm. Schlaft dazwischen immer 48 Stunden, damit Arturos Vorräte aufgefüllt werden. Tut dies, bis ihr fünf Ladungen Kupfer im Inventar habt. Nun müsst ihr die Ladungen per Glitch verdoppeln. Geht dazu zu einer beliebigen Werkstatt, in der sich keine Items befinden. Auch ihr dürft keinen weiteren Schrott im Inventar haben, bis auf die Ladungen Kupfer. An der Werkstatt lagert ihr nun mit der entsprechenden Taste all euren Schrott und nehmt ihn mit der entsprechenden Taste direkt wieder, bevor sich das Fenster schließt. Ihr müsst die Tasten also fast gleichzeitig drücken. Macht dies solange, bis ihr ungefähr 30.000 Kupfer habt. Baut nun Statuen unter dem Punkt „Dekorationen“ in eurem Werkstatt-Menü. Tut dies solange, bis eure Siedlung am Maximum angelangt ist. Dies seht ihr an dem Balken rechts oben im Bild. Verwertet eine Statue und baut sie direkt wieder auf. Dies wiederholt ihr nun solange, bis ihr den gewünschten Level erreicht habt.

Anzeige

Je nach eurem Intelligenzwert bekommt ihr für jede erbaute Statue um die 30 Erfahrungspunkte. Ein Video der ganzen Methode seht ihr auch noch einmal im folgenden Video des YouTube-Kanals PS4Trophies.

Quiz: Wie gut kennt ihr Fallout?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.