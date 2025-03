Fallout 4: Cait finden & Beziehung verbessern

In Fallout 4 könnt ihr viele verschiedene Menschen und Kreaturen für eure Sache rekrutieren, so wie die drogenabhängige, aber schlagfertige Cait. Wollt ihr sie an eurer Seite sehen oder womöglich sogar eine Romanze mit ihr eingehen? In diesem Guide findet ihr alles Wissenswerte zu Cait von ihrem Fundort bis zu ihren Stärken und Schwächen als Kampfbegleiterin.

Welche Folgen übermäßiger Drogenkonsum in Form von Chems in Fallout 4 hat, seht ihr am Beispiel von Begleiterin Cait. Zwar ist sie Kampf überaus stark, hat aber immer wieder aufgrund ihres übermäßigen Psycho-Konsums gesundheitliche Probleme. Wie ihr sie zu eurem Companion macht und sie von ihrer Abhängigkeit befreien könnt, erfahrt ihr im Folgenden.

Cait finden und rekrutieren

Um Cait als Companion freizuschalten, geht wie folgt vor:

Betretet die Combat Zone im Zentrum von Boston. Den genauen Standort könnt ihr über ein Gespräch in Diamond City aufschnappen. Hier werden Schaukämpfe zur Belustigung von Raider-Gangs betrieben. Der Star der Arena ist dabei Cait. Tötet alle Raider in dem Gebiet und sprecht mit dem Kampfveranstalter Tommy Lonegan. Er bittet euch, auf Cait aufzupassen, während er die Arena wieder aufbaut. Fortan steht euch Cait als Begleiterin zur Verfügung.

Tommy Lonegan muss das Chaos aufräumen, das ihr verursacht habt. Deswegen sollt ihr euch solange um Cait kümmern (© Screenshot GIGA)

Caits Quest „Hilfe unter Freunden“ lösen

Um Caits persönliche Quest zu starten, müsst ihr zunächst eure Beziehung zu ihr durch die unten stehenden positiven Aktionen erhöhen. In einem Gespräch wird sie euch dann ihre Chem-Abhängigkeit gestehen. Sie erwähnt ebenfalls Vault 95, wo es eine Möglichkeit gibt, sie von ihrer Abhängigkeit zu befreien. Geht anschließend wie folgt vor.

Begebt euch mit Cait zu Vault 95 im Südosten. Kämpft euch euren Weg durch den Vault. Dabei trefft ihr auf Gunner, Kampfroboter und Geschütztürme. Geht weiter bis ihr zum Clean Room kommt. Jetzt müsst ihr nur noch Cait im Gespräch überzeugen, die Entgiftung durchzuführen.

Im Nahkampf hat Cait einiges drauf (© Screenshot GIGA)

Caits Stärken und Schwächen

Cait ist eine erfahrene Arenakämpferin und hat ihre Stärken vor allem im unbewaffneten Kampf oder mit Nahkampfwaffen. Zudem kann sie Schlösser knacken. Seid ihr also in diesem Perk selbst nicht so begabt, kann sie euch dort aushelfen und Zugang zu verschlossen Bereichen verschaffen oder Safes knacken. Bis ihr ihre Quest erfüllt habt, hat sie jedoch mit gesundheitlichen Problemen aufgrund ihres Drogenkonsums zu kämpfen.

Caits Beziehung verbessern

Cait hat ein feuriges Temperament und besitzt eine eher anarchische Weltanschauung. Sie denkt eher an sich und schätzt eine selbstsüchtige Verhaltensweise auch bei euch. Diplomatie ist ebenfalls nicht so ihr Ding und deshalb ist sie bei der gewaltsamen Durchsetzung von Zielen immer auf eurer Seite.

Mit selbstlosem oder diplomatischem Verhalten sammelt ihr bei Cait keine Bonuspunkte. Vermeidet also friedliche Problemlösungen oder nehmt keine unbezahlten Aufträge an, wenn ihr bei ihr Bonuspunkte sammeln wollt. Eine Übersicht über die positiven und negativen Auswirkungen spezieller Einzelaktionen entnehmt ihr der folgenden Tabelle:

Aktion Auswirkung auf die Beziehung Chem-Abhängigkeit ➕➖ (vor bzw. nach ihrer Quest) Chems verwenden ➕➖ (vor bzw. nach ihrer Quest) Einen Gegenstand spenden ➕➖ (vor bzw. nach ihrer Quest) Alkohol trinken ➕ Kannibalismus ➖ Einen nicht-feindlichen NPC töten ➖ Schloss knacken ➕ Fremdes Schloss knacken ➕ Taschendiebstahl ➕ Ohne Klamotten herumlaufen ➕

Romanze mit Cait starten

Habt ihr die Nebenquest „Hilfe unter Freunden“ von Cait vollendet und den Beziehungslevel ans Maximum gebracht, könnt ihr sie in einem Gespräch auch umwerben und eine Beziehung eingehen. Dabei helfen euch beim Flirten ein hoher Charisma-Wert und der Perk „Ladykiller“.

Durch Erfüllung ihrer Quest, sammelt ihr Bonuspunkte bei Cait und ändert auch ihre Einstellung zu Drogen (© Screenshot GIGA)

Als Belohnung für die maximale Beziehungsstufe mit Cait erhaltet ihr folgenden Skill:

Trigger Rush: Befindet sich eure Gesundheit unter 25 %, regenerieren sich eure Aktionspunkte schneller.

Legt ihr euch bei maximaler Beziehung schlafen während Cait eure Begleiterin ist, leistet sie euch Gesellschaft und ihr bekommt nach dem Aufwachen folgenden Skill: „Bettgeflüster“ – ihr erhaltet +15 % Erfahrungspunkte für begrenzte Zeit.

