Gratis für Prime-Kunden: Amazon schenkt euch eine unterschätzte GTA-Alternative

Mafia 2 wird unterschätzt!

Ich habe Mafia 2 sowohl in seiner Classic-Version als auch die Definitive Edition durchgespielt und hatte beide Male großen Spaß an 2Ks GTA-Alternative. Das liegt vor allem an den Charakteren der Hauptgeschichte, die mir ans Herz gewachsen sind. Ich fiebere jedes Mal mit, wenn Vito in Schwierigkeiten gerät – sei es nun aus blinder Loyalität oder überheblichem Leichtsinn.

Dass die Spielwelt abseits der Story nicht viel zu bieten hat, kann ich gut verschmerzen. Sie dient in Mafia 2 ganz klar als bloße Kulisse – die Geschichte ist der eigentliche Star des Spiels! Wer damit kein Problem hat, sollte dem Open-World-Abenteuer meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Chance geben – denn Mafia 2 wird von vielen zu Unrecht unterschätzt.