Lego Harry Potter: Tipps und Tricks für die ersten Schuljahre 1-4

Die spieletipps-Community hat zahlreiche Tipps zu „Lego Harry Potter – Die Jahre 1-4“ eingesendet. Wir haben sie gesichtet und die Tipps, die ihr als gut bewertet habt, zusammengefasst. Nachfolgend erklären euch spieletipps-Leser alles über rote Steine und Kisten, goldene Steine, schwarze Magie, Wappen und mehr.

Winkelgasse: Charaktere kaufen, Geschichte fortsetzen und mehr

Tipp von: jones110

Sobald ihr ein neues Spiel gestartet habt müsst ihr 3 Level gespielt haben und dann könnt ihr nach dem Level entscheiden ob ihr die Geschichte fortsetzen wollt (Hogwarts) oder in den Tropfenen Kessel gehen wollt. Wenn ihr in den Tropfenden Kessel zum ersten Mal seid. Wisst ihr bestimmt nicht: Wo die Videos nochmal zu sehen sind, ihr ein freies Spiel oder den eigenen Charakter erstellen könnt. Hier kommt eine kleine Wegbeschreibung:

Geschichte fortsetzen : Wenn ihr im Tropfenden Kessel seid, steht ihr vor der Tür, wo es nach Hogwarts geht. Hier könnt ihr die Story fortsetzen.

: Wenn ihr im Tropfenden Kessel seid, steht ihr vor der Tür, wo es nach Hogwarts geht. Hier könnt ihr die Story fortsetzen. Zwischensequenzen anschauen : Von der Tür aus müsst ihr die Treppe hoch und dort den Gang weiter. Dann zur rechten Tür und schon seid ihr im Filmraum, in dem ihr Zwischensequenzen nochmal sehen könnt – z.b. das Intro.

: Von der Tür aus müsst ihr die Treppe hoch und dort den Gang weiter. Dann zur rechten Tür und schon seid ihr im Filmraum, in dem ihr Zwischensequenzen nochmal sehen könnt – z.b. das Intro. Charakter auswählen/Freies Spiel starten: Wenn ihr von der Tür aus nach rechts geht, findet ihr eine Karte. Darauf könnt ihr Level auswählen und sie erneut spielen oder freies Spiel wählen und euch einen Charakter aussuchen.

Wenn ihr von der Tür aus nach rechts geht, findet ihr eine Karte. Darauf könnt ihr Level auswählen und sie erneut spielen oder freies Spiel wählen und euch einen Charakter aussuchen. Charaktere kaufen: Ihr geht durch die Tür heraus und gleich in den ersten Laden mit einer Schere hinein. Hier könnt ihr nun verschiedene Charaktere kaufen. Wenn ihr die Treppe hochgeht kommt ihr in einen Raum, in dem Figuren aufgehängt sind. Das sind die Figuren, die ihr bearbeiten und im Freies-Spiel-Modus spielen könnt.

Ihr geht durch die Tür heraus und gleich in den ersten Laden mit einer Schere hinein. Hier könnt ihr nun verschiedene Charaktere kaufen. Wenn ihr die Treppe hochgeht kommt ihr in einen Raum, in dem Figuren aufgehängt sind. Das sind die Figuren, die ihr bearbeiten und im Freies-Spiel-Modus spielen könnt. Goldene Steine und Cheats kaufen: Wenn ihr aus der Tür herausgeht und dann neben dem Laden mit der Schere in die Tür hineingeht, könnt ihr darin an der Theke goldene Steine kaufen. Wenn ihr eine Etage höher geht, kommt ihr zu dem Ort, an dem ihr rote Pakete (Cheats) kaufen könnt.

Wenn ihr aus der Tür herausgeht und dann neben dem Laden mit der Schere in die Tür hineingeht, könnt ihr darin an der Theke goldene Steine kaufen. Wenn ihr eine Etage höher geht, kommt ihr zu dem Ort, an dem ihr rote Pakete (Cheats) kaufen könnt. Scherzzaubersprüche kaufen und Cheats eingeben: Wenn ihr aus der Tür herausgeht und an den letzten zwei Läden vorbeigeht, kommt ihr zu dem Laden, in dem ihr Scherzzaubersprüche kaufen und Passwörter/Cheats eingeben könnt.

Wenn ihr aus der Tür herausgeht und an den letzten zwei Läden vorbeigeht, kommt ihr zu dem Laden, in dem ihr Scherzzaubersprüche kaufen und Passwörter/Cheats eingeben könnt. Bonuslevel und Leveleditor: Geht von der Tür aus heraus und geht durch die ganze Stadt bis ihr beim letzten Haus seid. Geht dort hinein und ihr findet alle Bonuslevel und den Leveleditor (Bonuslevel und Level-Editor müsst ihr natürlich freispielen und zwar indem ihr Goldsteine sammelt).

Level bauen mit dem Leveleditor

Tipp von: Voldemort99

Ihr wollt ein eigenes Level bauen, aber wisst nicht wie?

Ihr braucht zunächst 5-10 goldene Steine, die ihr bekommt, wenn ihr verschiedene Aufgaben löst, wie zum Beispiel neue Zauber lernen. Spielt das Spiel, bis ihr Zutritt zum Tropfenden Kessel bekommt (ungefähr bei Level 3). Als Letztes braucht ihr den Zauber Wingadium Leviosa.

Wenn ihr all das habt, dann geht vom Tropfenden Kessel aus die Straße an der Zaubererbank Gringotz entlang. Dort liegen Goldene Räder und Stangen. Fügt sie mit Wingadium Leviosa zusammen und betretet die Bank.

Fügt nun wieder die Goldenen Teilchen bei der ersten Tür zusammen, schliesst als Kobold die Tür auf (Mechanismus unter dem Gemälde neben der Tür) und betretet den kleinen Raum. Geht zum Rechteck, das in dem Raum liegt und drückt die Zaubertaste (NICHT DIE FLUCHTASTE) und wählt Bonuslevel aus.

Schließt das Bonuslevel ab, geht danach wieder zum Rechteck zurück und wählt das erste von vier Baututorials aus. Beendet der Reihe nach die vier Tutorials. Danach könnt ihr etwas Neues auswählen um eure eigenen Level zu bauen.

Weitere Tipps zum Bauen von Level

Tipp von: jones110

Wenn ihr Level bauen wollt, müsst ihr zu einem der Bonus-Level, das ihr schon beendet/geschafft habt. Nun könnt ihr zwischen zwei Optionen auswählen:

Bonuslevel erneut spielen oder Level bauen.

Wenn ihr Level bauen wollt, entschiedet ihr euch natürlich für das Level-Bauen. So kommt ihr zum Editor. Leider sind schon die Sachen vorhanden die im Bonus-Level sind, die könnt ihr aber leicht löschen in dem ihr K drückt und dann auf Optionen (diese Kamera) geht. Geht dann auf den roten Pfeil. Der rote Pfeil setzt nämlich alles zurück und ihr habt eine leere Spielwiese.

Wirkung und Fundorte roter Steine

Ihr aktiviert die roten Steine, indem ihr die Eule aufsucht, die sich in der Nähe des Steins befindet. Bringt ihr den roten Stein und es wird daraufhin nach Emporium geschickt. Aktivieren könnt ihr die roten Steine unter „Extras“, wenn ihr ESC drückt. Es gibt insgesamt 20 rote Steine zu entdecken.

Singende Mandrake: In dem Gewächshaus rechts. Zuerst müsst ihr während des Kräuterkunde-Unterrichts die Tür aufschließen. Charaktermünzen finden: In dem Nebenraum des Klassenzimmers der Verzauberungen. Ihr braucht einen dunklen Zaubrer, der die Schlangensprache sprechen kann (z.B. Tom Riddle) und Griphook. Fall-Rettung: In dem Jungs-Schlafzimmer in Gryffindor-Turm. Öffnet die Truhe, die sich neben Harrys Bett befindet. Charakter-Studs finden: Im großen Saal. Sucht nach einem Truthahn, welches auf dem Tisch links liegt. Verzaubert sie und wartet, bis die Animation vorbei ist. Punktzahl 2x: In dem Turm mit dem Uhrpendel. Verschiebt die kleinen Uhren so, wie die Farbsymbole es vorgeben. Punktzahl x4: Im Slytherins Schlafraum, bei Dracos Bett. Punktzahl x6: In dem Klassenzimmer der Mooglekunde. Verzaubert den Drucker und wartet etwas ab. Punktzahl x8: Im Badezimmer der Vertrauensschüler. Repariert die Kräne und lasst das Wasser laufen. Punktzahl x10: In dem Nebentraum von Snapes Klassenzimmer. Findet 3 grüne Schlüssel, öffnet die Schlösse und repariert die Treppe. Ihr braucht entweder Griphook, Hufflepuff-Schüler oder Dumbledore. Stud-Magnet: In der Nähe des Stadions. Benutzt den Zeitumkehrer und sucht nach einem großen Eisstück in der hinteren rechten Ecke. Herzen regenerieren: Sucht den Klassenraum, wo Verteidigung gegen die Dunklen Künste unterrichtet wird. Betretet den Nebenraum mit den Zahnrädern. Besiegt nun 5 Boggarts, die aus den Truhen aufsteigen. Bonus-Herzen: In dem Klassenzimmer der Verzauberungskünste. Ihr braucht einen dunklen Zaubrer. Fall dann links im Raum durch die Bodenlücke und zerstört dann die schwarze Kugel ganz rechts im Raum. Unverwundbarkeit: In Dumbledors Büro. Nähert euch dem Phönix, um den Stein zu erhalten. Rote-Steine-Detektor: In dem verbotenen Teil der Bibliothek. Sucht nach dem Schrank in der hinteren rechten Ecke des Raumen. Ordnet die Bücher ihren Umschlagsfarben entsprechend. Hogwarts-Wappen-Detektor: Ravenclaw-Gemeinschaftszimmer. Repariert den großen Vogel und verzaubert diesen dann. Goldsteine-Detektor: Im Eulenturm. Benutzt den Zeitumkehre, geht in die 2. Etage, baut den Projektor und verzaubert diesen. Weihnacht: Hufflepuff-Schlafzimmer. Lasst den Baum wachsen und zerstört dann alle Blüten. Schnelle Magie: In dem Klassenzimmer der Verteidigung gegen die Dunklen Künste. Betretet den Raum mit einem dunklen Zauberer und zerstört dann die schwarze Kugel. Geisterstuds sammeln: Im Haupthof, zerstört die Gargoulen in der Nähe des Brunnens und sammelt die Rüstungsteile ein. Schnell graben: Beim Steinzirkel links von Hagrids Hütte. Sammelt die grauen Disks ein und macht es solange, bis 4 Blumengruppen wachsen. Zerstört dann die Blumen.

Goldene Steine finden oder freischalten

Goldener Stein in der Bibliothek

Tipp von: Blizzard92

Viele versuchen verzweifelt, den zweiten goldenen Stein, der in der Bibliothek (verbotene Abteilung) angezeigt wird, zu finden. Es gibt da aber keinen mehr! Die Anzeige ist ein Bug das Wappenfühlers. Es befindet sich dort aber auch kein Wappen. Schaltet diesen bei Optionen aus und ihr werdet sehen, der goldene Pfeil verschwindet.

Alle goldenen Steine sammeln

Insgesamt gibt es in dem Spiel 200 goldene Steine. Sie verteilen sich wie folgt:

- 24 Steine durch das Abschließen der Hauptstory

- 24 Steine durch das Abschließen der Storylevel auf der Stufe „Echter Zauberer“

- 24 Steine durch das Abschließen des Hauswappens auf jedem Level

- 50 Steine durch die hilfesuchenden Schüler (24 in Level, 26 in Hogwarts)

- 10 Steine durch die Bonuslevel in der Gringotts-Bank

- 12 Steine durch Kauf in der Winkelgasse

- 4 Steine in dem Keller von dem Tropfenden Kessel

- 15 Steine durch das Abschließen der Unterrichtslektionen in der Hauptstory

- 37 Steine verteilt in ganz Hogwarts

Nachfolgend findet ihr die Fundorte der 37 Steine, die rund um Hogwarts verteilt sind. Ihr braucht auf jeden Fall die Zaubersprüche „Wingardium Leviosa“, „Lumos“ und „Reducto“, um an alle Goldsteine zu kommen. Auch werdet ihr vielerlei verschieden Charaktere brauchen, um alle Rätsel zu lösen..

Vor dem Badezimmer der Vertrauensschüler : Holt die Kugel aus dem Labyrinth, zaubert sie an, sodass sie sich in eine Schnecke verwandelt.

: Holt die Kugel aus dem Labyrinth, zaubert sie an, sodass sie sich in eine Schnecke verwandelt. Zaubertränke-Klassenzimmer : Öffnet das Tor auf der rechten Seite mit drei grünen Schlüsseln. Den ersten Schlüssel kriegt ihr, indem ihr mithilfe von Polysaft euch in einen Hufflepuff-Charakter verwandelt und den Schlüssel von dem Portrait bekommt. Den zweiten Schlüssel bekommt ihr, indem ihr Wingardium Leviosa auf die linke Hand der Gargoyle hinter der Schlangenstatue zaubert. Baut aus den herausgefallenen Steinen einen Griphook-Safe und verwandelt euch dann in Griphook, um das Schloss zu öffnen. Den dritten Schlüssel bekommt ihr, in dem ihr das Puzzle in Hermiones Buch löst. Habt ihr alle 3 Schlüssel, öffnet das Tor und baut dann die Steine zusammen, sodass ihr dann mit einem erwachsenen Charakter den Sims betreten und den goldenen Stein einsammeln könnt. Hier findet ihr eine Video-Lösung von mrtwingaming

: Öffnet das Tor auf der rechten Seite mit drei grünen Schlüsseln. Den ersten Schlüssel kriegt ihr, indem ihr mithilfe von Polysaft euch in einen Hufflepuff-Charakter verwandelt und den Schlüssel von dem Portrait bekommt. Den zweiten Schlüssel bekommt ihr, indem ihr Wingardium Leviosa auf die linke Hand der Gargoyle hinter der Schlangenstatue zaubert. Baut aus den herausgefallenen Steinen einen Griphook-Safe und verwandelt euch dann in Griphook, um das Schloss zu öffnen. Den dritten Schlüssel bekommt ihr, in dem ihr das Puzzle in Hermiones Buch löst. Habt ihr alle 3 Schlüssel, öffnet das Tor und baut dann die Steine zusammen, sodass ihr dann mit einem erwachsenen Charakter den Sims betreten und den goldenen Stein einsammeln könnt. Hier findet ihr eine Video-Lösung von mrtwingaming Klassenzimmer-Flur : In dem Flur zwischen den zwei Klassenzimmern für die Verteidigung gegen die dunklen Künste seht ihr auf der Wand ein riesiges H. Zaubert das „H“ zusammen, zerstört das Metallschild und geht mit Krummbein durch das „Labyrinth“.

: In dem Flur zwischen den zwei Klassenzimmern für die Verteidigung gegen die dunklen Künste seht ihr auf der Wand ein riesiges H. Zaubert das „H“ zusammen, zerstört das Metallschild und geht mit Krummbein durch das „Labyrinth“. Im Klassenraum von Madeye Moody im vierten Jahr: Zerstört alle sieben Metallgegenstände (Reducto muss bekannt sein).

Zerstört alle sieben Metallgegenstände (Reducto muss bekannt sein). Im ersten Klassenraum „Verteidigung gegen die dunklen Künste“ (oben die erste Tür): Öffnet das Metalltor mit dunkler Magie und geht hinein. Macht im nächsten Raum alle Irrwichte kaputt.

(oben die erste Tür): Öffnet das Metalltor mit dunkler Magie und geht hinein. Macht im nächsten Raum alle Irrwichte kaputt. Verwandlungs-Klassenzimmer #1 : Betretet mit jedem eurer aktiven Charaktere den Sta9rtpunkt und verwandelt zwei Attrappen in Tiere. Habt ihr das 3 Mal á 2 Tiere gemacht, wird der Goldstein erscheinen.

: Betretet mit jedem eurer aktiven Charaktere den Sta9rtpunkt und verwandelt zwei Attrappen in Tiere. Habt ihr das 3 Mal á 2 Tiere gemacht, wird der Goldstein erscheinen. Verwandlungs-Klassenzimmer #2 : Hier müsst ihr wieder Attrappen in Tiere verwandeln. Dafür müssen die verwandelten Tiere auch in die dementsprechenden Käfige. Habt ihr das 3 Mal geschafft, erscheint der Goldstein.

: Hier müsst ihr wieder Attrappen in Tiere verwandeln. Dafür müssen die verwandelten Tiere auch in die dementsprechenden Käfige. Habt ihr das 3 Mal geschafft, erscheint der Goldstein. Im Innenhof vor dem großen Uhrpendel: Wendet schwarze Magie auf die Attrappe links von dem Pendel an und sammelt mit dem Besen alle blauen und goldenen Studs der Reihe nach ein.

Wendet schwarze Magie auf die Attrappe links von dem Pendel an und sammelt mit dem Besen alle blauen und goldenen Studs der Reihe nach ein. Uhrenturm: Klettert auf den Sims und schlagt auf das Portrait auf der rechten Wand ein. Es erscheint ein purpurnes Zahnrad, welches ihr nun auf der Wand platziert. Benutzt jetzt Harry oder Voldemort (einen Charakter, der Parsel spricht) und interagiert mit der Schlange auf der linken Wand.

Klettert auf den Sims und schlagt auf das Portrait auf der rechten Wand ein. Es erscheint ein purpurnes Zahnrad, welches ihr nun auf der Wand platziert. Benutzt jetzt Harry oder Voldemort (einen Charakter, der Parsel spricht) und interagiert mit der Schlange auf der linken Wand. Im Glockenturm: Benutzt den Zeitumkehrer, baut die Zeiger der Uhr zusammen und stellt sie richtig ein.

Benutzt den Zeitumkehrer, baut die Zeiger der Uhr zusammen und stellt sie richtig ein. Eulerei : Sucht das Portrait, welches sich oberhalb der Treppe auf der linken Wand befindet, daneben sollte eine kleine pinke Feder sein. Benutzt Wingardium Leviosa auf der Feder, baut die erscheinenden Klötze zusammen und ihr bekommt den Goldstein.

: Sucht das Portrait, welches sich oberhalb der Treppe auf der linken Wand befindet, daneben sollte eine kleine pinke Feder sein. Benutzt Wingardium Leviosa auf der Feder, baut die erscheinenden Klötze zusammen und ihr bekommt den Goldstein. Auf dem Besenflugplatz vor dem Gewächshaus : Sprengt das Schloss der Truhe mithilfe von Reducto und fliegt dann mit dem Besen durch alle Ringe hindurch.

: Sprengt das Schloss der Truhe mithilfe von Reducto und fliegt dann mit dem Besen durch alle Ringe hindurch. Gewächshaus : Der Goldstein liegt oberhalb des Schrankes mit den Ohrenschützern.

: Der Goldstein liegt oberhalb des Schrankes mit den Ohrenschützern. Eingangshalle : Zündet alle 6 Kerzen an.

: Zündet alle 6 Kerzen an. In der Bibliothek (hinter dem „Alters-Bann-Kreis“): Zaubert alle drei Zauberhüte an. Den ersten Hut bekommt ihr von den Pixies in der linken Ecke. Den zweiten Hut erreicht ihr, indem ihr mithilfe des gelben Buches auf den Sims springt. Nehmt ein paar Ohrenschützer an euch, bevor ihr herunterspringt. Auf der rechten Seite findet ihr ein rotes Buch – greift es mit Magie an. Benutzt darauf Wingardium Leviosa und baut aus den erscheinenden Teilen eine Treppe zusammen. Platziert die Alraune in dem zugehörigen Topf und ihr erreicht so den letzten Hut.

(hinter dem „Alters-Bann-Kreis“): Zaubert alle drei Zauberhüte an. Den ersten Hut bekommt ihr von den Pixies in der linken Ecke. Den zweiten Hut erreicht ihr, indem ihr mithilfe des gelben Buches auf den Sims springt. Nehmt ein paar Ohrenschützer an euch, bevor ihr herunterspringt. Auf der rechten Seite findet ihr ein rotes Buch – greift es mit Magie an. Benutzt darauf Wingardium Leviosa und baut aus den erscheinenden Teilen eine Treppe zusammen. Platziert die Alraune in dem zugehörigen Topf und ihr erreicht so den letzten Hut. Verzauberungs-Klassenzimmer #1 : Öffnet die Geheimtür mit Griphook, geht mit Harry (für einen roten Kasten braucht man Parsel) und Snape rein und holt am Ende den goldenen Stein aus dem Käfig.

: Öffnet die Geheimtür mit Griphook, geht mit Harry (für einen roten Kasten braucht man Parsel) und Snape rein und holt am Ende den goldenen Stein aus dem Käfig. Verzauberungs-Klassenzimmer #2 : Öffnet die Geheimtür mit dem Sprengzauber, baut den Drachen zusammen, nachdem ihr den roten Kasten geholt habt (mit dunkler Magie), springt ihm auf den Kopf und fliegt nach oben. Über der Geheimtür ist der goldene Stein.

: Öffnet die Geheimtür mit dem Sprengzauber, baut den Drachen zusammen, nachdem ihr den roten Kasten geholt habt (mit dunkler Magie), springt ihm auf den Kopf und fliegt nach oben. Über der Geheimtür ist der goldene Stein. In der Halle vor der großen Halle : Zaubert alle 4 großen Wappen an.

: Zaubert alle 4 großen Wappen an. In der großen Halle : Füllt sechs Gläser mit Kürbissaft und lasst sie anstoßen.

: Füllt sechs Gläser mit Kürbissaft und lasst sie anstoßen. Im Treppenhaus : Zaubert den Ball durch alle Quidditch-Bilder.

: Zaubert den Ball durch alle Quidditch-Bilder. In Dumbledores Büro : Öffnet die Kiste mit dem Metallschloss mithilfe von Reducto.

: Öffnet die Kiste mit dem Metallschloss mithilfe von Reducto. Im Treppenhaus in dem Raum für Mugglekunde (unter Dumbledores Büro): Befreit dort alle drei Hasen. Der erste Hase ist in dem Fernseher zu eurer Rechten. Zaubert es viermal an, damit der Haus herauskommt. Der zweite Hase ist auf der rechten Seite in dem Portrait neben der Tür. Zaubert das Bild an, um einen Brief zu bekommen. Legt danach den Brief in den Briefkasten, um den zweiten Hasen hervorzulocken. Den dritten Hasen findet ihr, indem ihr drei Möbelteile aufeinanderstapelt, und zwar dort, wo der Boden lila ist. Springt dann auf das Buchregal und zaubert die Box, die sich darauf befindet, an.

(unter Dumbledores Büro): Befreit dort alle drei Hasen. Der erste Hase ist in dem Fernseher zu eurer Rechten. Zaubert es viermal an, damit der Haus herauskommt. Der zweite Hase ist auf der rechten Seite in dem Portrait neben der Tür. Zaubert das Bild an, um einen Brief zu bekommen. Legt danach den Brief in den Briefkasten, um den zweiten Hasen hervorzulocken. Den dritten Hasen findet ihr, indem ihr drei Möbelteile aufeinanderstapelt, und zwar dort, wo der Boden lila ist. Springt dann auf das Buchregal und zaubert die Box, die sich darauf befindet, an. Vor dem Gryffindor-Gemeinschaftsraum im Flur : Zaubert alle 5 Wappen an den Wänden an.

: Zaubert alle 5 Wappen an den Wänden an. Gryffindor-Schlafraum : Zaubert alle 4 Himmelbetten an.

: Zaubert alle 4 Himmelbetten an. Gryffindor-Schlafraum (Zeitumkehrer) : Aktiviert den Zeitumkehrer und springt auf die Truhe links neben der mit dem silbernen Schloss.

: Aktiviert den Zeitumkehrer und springt auf die Truhe links neben der mit dem silbernen Schloss. Im Ravenclaw-Gemeinschaftsraum : Zaubert die 5 gelbe Bücher an. Buch #1 findet ihr in der Nähe des schlafenden Kindes. Zaubert das Teil, auf dem das Buch springt, an, und benutzt dann Wingardium Leviosa, um das Buch zurück in das Regal zu verfrachten. Buch #2 ist in einer herumzappelnden Kiste. Zaubert es an und ihr werdet das Buch finden. Buch #3 ist bereits im Regal – ihr müsst es nur einmal anhauen. Buch #4 ist im anderen Raum neben dem zweiten Bett. Zaubert es an, um an das Buch zu kommen. Buch #5 ist auch da – das könnt ihr anzaubern, während das Bett in der Luft schwebt.

: Zaubert die 5 gelbe Bücher an. Buch #1 findet ihr in der Nähe des schlafenden Kindes. Zaubert das Teil, auf dem das Buch springt, an, und benutzt dann Wingardium Leviosa, um das Buch zurück in das Regal zu verfrachten. Buch #2 ist in einer herumzappelnden Kiste. Zaubert es an und ihr werdet das Buch finden. Buch #3 ist bereits im Regal – ihr müsst es nur einmal anhauen. Buch #4 ist im anderen Raum neben dem zweiten Bett. Zaubert es an, um an das Buch zu kommen. Buch #5 ist auch da – das könnt ihr anzaubern, während das Bett in der Luft schwebt. Im Hufflepuff-Gemeinschaftsraum : Öffnet das Metallschloss mit Reducto und zaubert die Torte mit Wingaridum Leviosa an, um sie dem Portrait zu geben.

: Öffnet das Metallschloss mit Reducto und zaubert die Torte mit Wingaridum Leviosa an, um sie dem Portrait zu geben. Im Slytherin-Schlafraum : Sucht nach einer schwarzen Kiste in der Nähe des zweiten Bettes von links. Zaubert es an, damit mitten im Raum ein Wassersprudel erscheint. Daraufhin wird der Goldstein erscheinen.

: Sucht nach einer schwarzen Kiste in der Nähe des zweiten Bettes von links. Zaubert es an, damit mitten im Raum ein Wassersprudel erscheint. Daraufhin wird der Goldstein erscheinen. Im Raum hinter dem Zaubertränke-Klassenzimmer : Ihr müsst zuerst die Alraunen im Unterricht bezwungen haben.

: Ihr müsst zuerst die Alraunen im Unterricht bezwungen haben. Winkelgasse (Eulen-Emporium) : Zerstört den Käfig hinten im Laden, neben den Eulen. Baut dann die Teile in einen Besen zusammen und setzt euch darauf. Fegt nun damit alle Eulen-Abfälle zusammen, bis ein Stein erscheint.

: Zerstört den Käfig hinten im Laden, neben den Eulen. Baut dann die Teile in einen Besen zusammen und setzt euch darauf. Fegt nun damit alle Eulen-Abfälle zusammen, bis ein Stein erscheint. Borgin & Burkes: Direkt nach dem Eintreten findet ihr den Goldstein hinter der Theke.

Direkt nach dem Eintreten findet ihr den Goldstein hinter der Theke. Hagrids Garten: Euer Ziel besteht darin, einen Salzstreuer zu bauen, um so die Nacktschnecken zu bekämpfen. Benutzt Wingardium Leviosa auf dem Kessel vor euch. Danach müsst ihr ein Tier dazu bringen, auf einer Stelle in der rechten oberen Ecke vom Garten zu graben, um mehr Teile von dem Salzstreuer zu bekommen. Zerstört danach die drei Kürbisse hinten im Garten. Nehmt die Saat, die dabei herauskommt, und pflanzt sie. Gießt sie mithilfe von Wingardium Leviosa und einer Kanne in der Nähe. Ein weiteres Bauteil findet ihr, indem ihr auf der rechten Seite des Gartens einen Maulwurf findet. Zaubert es immer wieder an, bis es ein Bauteil ausspuckt. Sucht nun nach dem Picknickkorb und zaubert es an. Zaubert dann die Picknickdecke an. Nun solltet ihr alle für den Salzstreuer notwendigen Teile zusammenhaben.

Euer Ziel besteht darin, einen Salzstreuer zu bauen, um so die Nacktschnecken zu bekämpfen. Benutzt Wingardium Leviosa auf dem Kessel vor euch. Danach müsst ihr ein Tier dazu bringen, auf einer Stelle in der rechten oberen Ecke vom Garten zu graben, um mehr Teile von dem Salzstreuer zu bekommen. Zerstört danach die drei Kürbisse hinten im Garten. Nehmt die Saat, die dabei herauskommt, und pflanzt sie. Gießt sie mithilfe von Wingardium Leviosa und einer Kanne in der Nähe. Ein weiteres Bauteil findet ihr, indem ihr auf der rechten Seite des Gartens einen Maulwurf findet. Zaubert es immer wieder an, bis es ein Bauteil ausspuckt. Sucht nun nach dem Picknickkorb und zaubert es an. Zaubert dann die Picknickdecke an. Nun solltet ihr alle für den Salzstreuer notwendigen Teile zusammenhaben. Hagrids Garten (Zeitumkehrer) : Grabt mit einem Tier die Stelle auf, wo Hagrid steht, um den Kopf einer Vogelscheuche zu finden. Platziert den Kopf auf der Vogelscheuche. Grabt nun den Boden vor der Vogelscheuche auf und zerstört die Kürbisse, die dabei zum Vorschein kommen. Baut den nun erschienenen Hebel zusammen und benutzt ihn. Die Vogelscheuche wird nun ausflippen und randalieren. Baut die Teile zusammen, die sie hinterlässt, und platziert das Ei von Norbert in dem Vehikel, was ihr zusammengebaut habt.

: Grabt mit einem Tier die Stelle auf, wo Hagrid steht, um den Kopf einer Vogelscheuche zu finden. Platziert den Kopf auf der Vogelscheuche. Grabt nun den Boden vor der Vogelscheuche auf und zerstört die Kürbisse, die dabei zum Vorschein kommen. Baut den nun erschienenen Hebel zusammen und benutzt ihn. Die Vogelscheuche wird nun ausflippen und randalieren. Baut die Teile zusammen, die sie hinterlässt, und platziert das Ei von Norbert in dem Vehikel, was ihr zusammengebaut habt. Quidditch-Feld : Nutzt die Bank vor dem Zelt, um auf ihn zu klettern. Geht nach links und benutzt Wingardium Leviosa, um einen roten Ball freizumachen.

: Nutzt die Bank vor dem Zelt, um auf ihn zu klettern. Geht nach links und benutzt Wingardium Leviosa, um einen roten Ball freizumachen. Quidditch-Feld (Zeitumkehrer) : Grabt mit einem Tier die Stelle neben der Bühne auf. Baut die Klötze zusammen, bis ein Podium erscheint und sucht nach dem Buch, was dort steht. Platziert das Buch auf dem Podium, zaubert es an, bis die Instrumente erklingen. Irgendwann erscheint dann der Goldstein.

: Grabt mit einem Tier die Stelle neben der Bühne auf. Baut die Klötze zusammen, bis ein Podium erscheint und sucht nach dem Buch, was dort steht. Platziert das Buch auf dem Podium, zaubert es an, bis die Instrumente erklingen. Irgendwann erscheint dann der Goldstein. Der See : Sucht nach der Angelrute, die in der Nähe des Sees liegt. Benutzt sie, um mit Wingardium Leviosa einige Bauklötze aus dem See zu fischen, aus denen ihr Frösche zusammenbauen könnt. Die Frösche springen daraufhin ins Wasser und Pflanzen kommen hervor. Springt auf einen Frosch und schwimmt durch die Pflanzen, so wie sie erscheinen.

: Sucht nach der Angelrute, die in der Nähe des Sees liegt. Benutzt sie, um mit Wingardium Leviosa einige Bauklötze aus dem See zu fischen, aus denen ihr Frösche zusammenbauen könnt. Die Frösche springen daraufhin ins Wasser und Pflanzen kommen hervor. Springt auf einen Frosch und schwimmt durch die Pflanzen, so wie sie erscheinen. Auf dem Hügel vor Hagrids Hütte: Ihr müsst alle drei Steine mit den Besen sauber gemacht haben. Dafür braucht ihr Lumos und Wingardium Leviosa.

Keller und Nokturngasse schon in Jahr 1 betreten

Tipp von: Fred03

Im Tropfenden Kessel gibt es das silberne Schloss, das den Keller verschließt und in der Winkelgasse gibt es das sliberne Tor, hinter dem die Nokturngasse liegt. Silberne Genstände können eigentlich erst zerstört werden, wenn man in Jahr 4 „Reducto“ lernt.

Ihr könnt da aber auch schon früher hinein. Sobald Harry in Jahr 1 den Tarnumhang bekommen hat, geht ihr in den großen Raum, in dem links eine Treppe zur Verteidigung gegen die dunklen Künste führt. Lauft geradeaus die Treppe herunter, die zu den Zaubertränken führt und nehmt dann rechts die Treppe, die von einem Slytherin versperrt wird.

Unter dem Tarnumhang kommt ihr an dem Slytherin-Schüler vorbei. Geht dann durch die Tür, die vor euch ist. Dort lernt ihr „Verwandlungskunst“, wodurch ihr andere Charaktere in Ratten oder Kröten verwandeln könnt. Geht nun zurück in die Winkelgasse. Dort laufen einige Charaktere herum, auf die ihr noch nicht wechseln könnt.

Verwandelt nun Professor Quirrel (der mit dem violetten Turban) mit „Verwandlungskunst“ in eine Kröte oder Ratte und schon könnt ihr auf die ihn wechseln. Wartet einfach, bis ihr euch zurückverwandelt habt, dann könnt ihr mit Professor Quirrel „Reducto“ einsetzen, um in den Keller und in die Nokturngasse zu kommen.

In der Nokturngasse könnt ihr einen goldenen Stein und die Charaktere „Igor Karkaroff“, „Gerissener Zauberer“ und „Der blutige Baron“ freischalten.

Keller des Tropfenden Kessels und Nokturngasse

Tipp von: junic

Wenn ihr die silbernen Gegenstände zerstören könnt, solltet ihr zum Tropfenden Kessel zurückgehen und das Vorhängeschloss neben dem Eingang zur Winkelgasse zerstören. Geht dann durch die Falltür. Dahinter findet ihr für jedes Jahr einen Haufen, den ihr mit genügend goldenen Steinen zusammenbauen könnt. Was dann passiert, sollt ihr selbst herausfinden.

In der Winkelgasse (nicht das Level) gibt es am Rand ein silbernes Tor. Wenn ihr den Zerstörungszauber verwenden könnt, geht dorthin und zerstört es. Dahinter gibt es zum Beispiel einen Charaktertoken oder einen Laden in dem ihr nichts kaufen könnt. Habt ihr 200 goldene Steine zusammen, könnt ihr dort etwas aufbauen. Was dann passiert, sollt ihr aber auch hier selbst herausfinden.

Professor Sprout unbedingt kaufen – warum?

Tipp von: flut

Sobald ihr die Gelegenheit dazu habt, kauft euch Professor Sprout, die Pflanzenkundelehrerin. Ihr fragt euch, wieso?

Sie hat automatisch Kopfhörer um, also sie ist unempfindlich gegen Alraunen. Sie ist eine der wenigen Personen, die alle Zaubersprüche beherrscht, abgesehen von einem speziellen grünem Zauberspruch. Sie kann relativ gut fliegen, deshalb kann man sie auch für Besenaufgaben verwenden. Mit der Schaufel, die sie auf dem Rücken hat, kann sie wie ein Haustier Objekte ausgraben. Sie kann ein wenig weiter als die anderen Charaktere springen. im Vergleich zu ihren speziellen Fähigkeiten ist sie noch recht billig zu kaufen (Preis-Leistungs-Verhältnis).

Tipps im Kampf gegen bestimmte Gegner

Rotköpfige Zwerge vom Erdreich schneller besiegen

Tipp von: little-bird21

Wenn ihr im verbotenen Wald oder beim See hinter Hogwarts seid, kommen dort Zwerge aus der Erde und greifen euch gnadenlos an. Hier ein Tipp, wie ihr sie schneller loswerdet: Benutzt zuerst den Stupor-Zauber, um sie zu lähmen. Zeichnet dafür einen Kreis um euren Avatar. Dann müsst ihr schnell sein und sofort den Reducto-Zauber anwenden. Zeichnet schnell eine Linie vom Avatar zum Zwerg. Damit habt ihr den Zwerg besiegt. Dies gilt übrigens auch für andere Feinde.

Und wenn ihr genug rote Steine habt, kauft euch im Raum der Wünsche die Fähigkeit „Ein Treffer tötet“ und aktiviert sie. Dann braucht ihr nur einmal den Reducto-Zauber bei Feinden anzuwenden und schon habt ihr sie besiegt.

Die beissenden Bücher

Tipp von: flut

Im erstem Level von Jahr 4 und in Jahr 1 in der Bibliothek gibt es ja die beissenden Bücher. Die sind schwer zu überwinden, wenn man nicht weiß, wie man sie besiegen kann. Ihr müsst euch, entweder mit dem Tarnumhang oder mit einem Zaubertrank, dem Buch unsichtbar nähern. Wenn ihr beim Buch seid, drückt die Taste, mit der ihr in Fahrzeuge einsteigt. Der Charakter stürzt sich auf das Buch und besiegt es.

Schwarzmagier ohne dunkle Magie finden

Professor Snape

Tipp von: flut

Eigentlich könnt ihr bei Lego Harry Potter Jahre 1-4 erst recht richtig gut vorankommen, wenn ihr einen dunklen Magier habt. Leider ist es oft so, dass ihr erst dann einen bekommt, wenn ihr etwas mit dunkler Magie macht. Anders ist es bei Professor Snape.

Um ihn zu bekommen, benötigt ihr alle Zaubersprüche. Er ist im Raum rechts von dem Zimmer, indem man den Alterstrank erlernt. Beachtet auch, dass ihr für diesen Raum Griphok und einen Hufflepuffle-Charakater braucht, sonst könnt ihr die Hindernisse nicht überwinden.

Tom Riddle und Griphook finden

Tipp von: ReaperXD

Toms Token findet ihr in einer Kiste im Jahr 2, in dem Level „Der Basilisk“. Diese Kiste müsst ihr mit Griphook öffnen, denn nur Kobolde können diese Art von Truhen öffnen.

Griphook befreit ihr mit „Reducto“ im ersten Level aus einer der zwei Kisten hinter dem Tor in Gringotts. Anschließend müsst ihr dem Basilisken vier seiner fünf Leben nehmen, denn Tom wird verhindern, dass ihr an die Kiste kommt! Sobald ihr sie öffnet, erhaltet ihr Tom Riddles Token.

Lucius Malfoy

Tipp von: Fred03

Ihr könnt im Level „Folge den Spinnen“ an der Stelle, an der ihr gegen Aragog kämpft, vorne eine Schatztruhe finden. Sie ist mit einem silbernen Schloss verschlossen. Wenn ihr sie öffnet schaltet ihr Lucius Malfoy frei. Den Zauber zum Öffnen der Kiste erhaltet ihr im Laufe der Story automatisch.

Übrigens: Wie ihr Lord Voldemort freischalten werdet, erklären wir euch in dem etwas längerem verlinkten Artikel.

Schnell ca. 3.000.000 Studs farmen

Tipp von: krone

Wenn ihr viele Studs haben wollt, dann kauft alle Multiplikatoren. Ihr müsst sie alle gleichzeitig aktivieren. Geht anschließend in die Winkelgasse und geht zur Gringotts-Bank. Dort öffnet ihr das erste Tor und wählt „Bonuslevel spielen“ aus. Jetzt könnt ihr in diesem Level ganz viele Studs sammeln und mit dem Multiplikator x3840 bekommt ihr am Ende des Bonuslevels sehr viele davon.

Tipp von: Poggle

In der Anleitung steht, es gibt drei Arten von Münzen (Studs): Silberne im Wert von 10, goldene im Wert von 100 und blaue im Wert von 1.000. Es wird aber nicht erwähnt, dass es auch violette Studs im Wert von 10.000 gibt. Achtet also darauf, denn die violetten Suds lassen sich leicht mit den blauen verwechseln.

Tipps zum Charaktereditor

Ihr wollt wissen, wo ihr euren eigenen Charakter erstellen könnt? Geht in die Winkelgasse, ins Geschäft „Madam Malkins Gewänder“. Geht hinein und dann links, neben den Umkleidekabinen, die Treppe herauf. Wenn ihr durch die Tür gegangen seid, geht auf eines der Felder. Jetzt könnt ihr euch einen Charakter aussuchen, den ihr bearbeiten wollt.

Beachtet dabei einige Besonderheiten. Zum Beispiel, wenn der Charakter, den ihr bearbeiten wollt, eine Brille hat, dann wird euer eigener Charakter auch eine Brille haben. Ihr könnt diese Brille beim Bearbeiten nicht entfernen. Dasselbe gilt natürlich auch für Gewänder. Beim Gewand könnt ihr zwar die Farbe ändern, es aber nicht entfernen.

Jetzt könnt ihr Haare/Hut, Bauch, Arme, Hände, Gesicht, Hautfarbe, Gürtel, Name und Code eures Charakters auswählen. Welche Fähigkeiten der Charakter besitzt, könnt ihr nicht auswählen. Er wird folgende Zauber können:

Expelliarmus (+ alle die ihr gekauft habt)

Wingardium Leviosa (+ Accio, falls gekauft)

Lumos Solem

Immobilus

Reddiculus

Reducto

Im Spezialfeld wird der Charakter nichts haben, weder Expecto Patronum noch dunkle Macht (+ Crucio).

Merkt euch anschliessend noch den Buchstaben und Namen eures Charakters, damit ihr auf der Charakterliste wisst, welcher es ist.

Fundorte der Wappen

Slytherin-Wappen

Tipp von: 19chrissi91

Das Slytherin-Wappen im Level „Verhexter Besen“ (Jahr 1-Level 3) findet ihr über der Treppe die ihr dort selbst aus Lego-Steinen erbauen müsst. Das Wappen ist da, wo der gelbe Stein herunterfällt, also ganz oben.

Folgt der Treppe und geht den Weg ganz normal weiter, bis zu dem Punkt, an dem euch ein Slytherin-Schüler nicht durch eine Tür gehen lassen will. Unter dem Schüler befindet sich ein Gemälde, das euch dabei hilft, euch diesen lästigen Jungen vom Hals zu schaffen.

Geht noch nicht durch die Tür. Da stehen noch ein paar Kisten, die ihr sprengen solltet und dahinter ist eine art Wand oder Gitter. Ihr müsst außenrum springen um auf die andere Seite des Gitters zu gelangen. Es kann sein, dass ihr ein paar mal abrutscht und abstürzt. Bleibt dran!

Lauft dann dort den Weg weiter. Ihr werdet wieder an ein paar Kisten gelangen. Sprengt sie weg. Eine dieser Kisten ist nur mit „Wingadium-Leviosa“ zu öffnen. Darin befindet sich eurer heiß begehrtes „Slytherin-Wappen“.

Hufflepuff-Wappen

Tipp von: 19chrissi91

In Level 2 des Jahres 4, „Drachen“, scheint es sehr schwer, das Hufflepuff-Wappen zu finden. Als erstes kommt ihr an einem Drachen vorbei, dem ihr sein Ei wiedergeben müsst. Der nächste Drache ist der, der nicht schlafen kann und dem ihr deshalb mithilfe des Xylophones zum Einschlafen bringen solltet. Die richtigen Töne gibt er euch selbst vor. Wenn er dann schläft haut mit dem Schlägel ca. 4 bis 5 Mal auf die gelbe Taste und siehe da, links neben euch erscheint nun das gelbe Hufflepuff-Wappen.

Besondere Tätigkeiten der Charaktere

Tipp von: Lena76

Es gibt einige Personen in Lego Harry Potter – Die Jahre 1-4, die etwas Bestimmtes können, was andere nicht können. Hier einen kleinen Überblick:

Böse Zauberer: Rote Magie (einige Dinge können geöffnet werden, was Zauberer ohne rote Magie nicht können).

Rote Magie (einige Dinge können geöffnet werden, was Zauberer ohne rote Magie nicht können). Hermine, McGonaggle: Nur sie können den Zeitumkehrer verwenden (vor Uhren die Zeit verändern).

Nur sie können den Zeitumkehrer verwenden (vor Uhren die Zeit verändern). Hermine: Hat Krummbein, der, wie Rons Ratte, durch Rohre klettern kann.

Hat Krummbein, der, wie Rons Ratte, durch Rohre klettern kann. Ron: Rons Ratte (siehe Hermine und Krummbein).

Rons Ratte (siehe Hermine und Krummbein). Harry: Nur er kann den Tarnumhang benutzen, und sich somit unsichtbar machen.

Nur er kann den Tarnumhang benutzen, und sich somit unsichtbar machen. Harry & ältere Personen: Fliegen (z.B. Hermine kann nicht auf dem Besen fliegen bzw. nicht so gut).

Main Executable Problem, Lösungsvorschlag

Tipp von: MrWaaahoo

Viele PC Spieler haben bei Lego Harry Potter – Die Jahre 1-4 das Problem, dass das Spiel unmittelbar nach dem Start abstürzt (häufig Windows-7-Nutzer, gerade bei der 64-Bit-Version). Die folgenden Schritte sind für Windows-7-Nutzer. Vista/XP-Nutzer haben unter Umständen andere Pfade, können es aber natürlich auch anwenden.

Ich empfehle nach jedem Schritt einen Versuch das Spiel zu starten und nur zum nächsten Schritt zu gehen falls der vorherige nicht geholfen hat. Löscht das Spiel über die Systemsteuerung und installiert es erneut, vielen Spielern hat dieser Schritt schon geholfen, endlich in den Genuss des Spiels zu kommen.

Startet das Spiel nicht über den Desktop oder einen Shortcut, sondern geht immer auf „Computer“ und startet das Spiel über euer DVD Laufwerk. Die Disc muss ohnehin immer im Laufwerk liegen, wenn ihr spielen wollt. Öffnet euren Sound Manager (oder auch Lautstärke-Mixer genannt) und stellt als Standardformat überall wo es möglich ist folgende Werte ein: 16 Bits, 44100 Hz (CD-Qualität)

Soundtechnische einbußen konnte ich dadurch nicht bemerken, aber es war zwingend nötig diese Werte einzustellen, damit das Spiel startet. Öffnet die Systemsteuerung, wählt Hardware und Sound und dann Sound. Hier müsst ihr mit einem Linksklick auf die Lautsprecher gehen und auf „Deaktivierte Geräte anzeigen“ klicken.

Nun unter „Aufnahme“ den „Stereomix“ aktivieren. Das behebt zum Beispiel auch bei BioShock den teilweise auftretenden Sound-Bug, hat aber ansonsten keine Nachteile und kann somit bedenkenlos aktiviert werden.

Falls ihr es nicht ohnehin schon habt, installiert Games for Windows auf eurem Computer. Ob es eine Wirkung hat kann ich nicht sagen, ob es unbedingt nötig ist weiß ich auch nicht, deshalb steht es hier als letzter Schritt.

Sollten diese Schritte nicht helfen bleibt wohl nur noch der Gang zum Händler um das Spiel umzutauschen. Oder man versucht es noch auf eigene Faust, vielleicht gibt es noch Lösungen, die ich hier nicht genannt habe.

Bugs: Problem-Behebungen

Bug in Buch 3, Kapitel 6

Tipp von: philthebest

In dem Level „Der dunkle Turm“ stecken viele bei den zwei Statuen fest. Wenn man eine von ihnen anschießt, kann es passieren, dass das Spiel hängen bleibt. In dem Fall müsst ihr den zweiten Spieler anschalten und zu den Statuen laufen. Der erste Spieler belibt ganz am Anfang.

Lösung: Ihr müsst mit dem zweiten Spieler eine Statue anschießen und sofort den zweiten Spieler ausschalten, sodass man nur noch den ersten Spieler sieht und spielen kann. Schaltet dann den zweiten Spieler wieder an, wenn er in eure Richtung läuft und lauft wieder zu den Statuen. Bei der anderen Statue müsst ihr das gleiche machen. Und nicht verzweifeln, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert.

Bug in Buch 4, Kapitel 2 (Die Drachen)

Tipp von: HarryP4

Wenn man beim dritten Drachen angelangt ist, sollte er normalerweise mit einem Podest nach oben fahren, er fällt aber immer wieder hindurch.

Lösung: Ihr müsst das Spiel erstmal komplett wieder beenden. Sodass ihr wieder auf eurem normalen Desktopbildschirm angelangt seid. Dann startet ihr das Spiel erneut und geht direkt in das Level hinein. Spielt bis zu dem dritten Drachen und jetzt müsste der Drache auf dem Podest bleiben.

Er wackelt anfangs zwar sehr und es sieht so aus als ob er wieder hindurchfallen würde aber dennoch müsste er letztendlich oben bleiben. Bei meinem ersten Spielstand hat es auch nicht funktioniert jedoch bei meinem zweiten, nachdem ich es erneut anfangen musste.

Bugs im Bonuslevel 10

Tipp von: HarryP4

Die Charaktere fallen durch die Plattformen/Flosse links, obwohl sie eigentlich drauf bleiben sollten, um auf die andere Seite zu kommen.

Lösung: Auch hier müsst ihr das Spiel nocheinmal komplett beenden wie beim Tipp davor. Wenn ihr direkt nach dem erneuten Start des Spiels in die Gringott-Bank geht, um das Level wieder zu betreten, müsste der Charakter auf der Plattform stehen bleiben. Bei mir war es leider so, dass wenn einer von beiden gestorben ist, es nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, ihr müsst genau darauf achten, nicht neben die Plattform zu springen und im Treibsand zu landen.

Bugs bei der Zeitumkehrerfähigkeit

Tipp von: HarryP4

Wenn ihr diese Fähigkeit nutzt, kann es vorkommen, dass der Bildschirm weiß wird. LÖSUNG: Das Spiel wieder komplett beenden und neu starten. Dann dürfte es funktionieren.

wird. LÖSUNG: Das Spiel wieder komplett beenden und neu starten. Dann dürfte es funktionieren. Der Bildschirm kann aber auch schwarz werden und man sieht nicht mehr wo man hintritt. LÖSUNG: Die ganze Zeit durchgehend mit den dafür eingestellten Tasten (normalerweise Pfeil oben/unten) durchscrollen und so jede gefühlte Millisekunde die Zauber ändern. Wenn ihr damit aufhört wird der Bildschirm wieder schwarz.

Alle hier aufgelisteten Lösungen haben bei mir bisher funktioniert. Bei manchen Problemen musste ich einen neuen Spielstand anlegen, aber spätestens dann hat es geklappt. Wenn auch wirklich gar nichts mehr geht, ist ein neuer Spielstand auch die einzige Lösung.