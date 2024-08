Gefahr für alle Autofahrer: TÜV warnt vor dreisten Fälschungen

Wer ein Auto besitzt, muss regelmäßig zur Hauptuntersuchung. Daran führt kein Weg vorbei – zumindest kein legaler. Denn Fake-Plaketten finden sich inzwischen online in großen Mengen. Vor der Gefahr warnt der TÜV selbst.

TÜV-Plaketten: Immer mehr Fakes im Umlauf

Wer ein Auto besitzt, kennt den Weg zum TÜV genau, der – für die meisten Autofahrer – alle zwei Jahre ansteht. Denn wenn wieder die Hauptuntersuchung (HU) fällig ist, kommt niemand an einem Termin in der Werkstatt des Vertrauens vorbei.



So ist zumindest der Plan, der jedoch inzwischen längst nicht mehr immer aufgeht. So gibt es über diverse Online-Plattformen gefälschte HU-Plaketten zu kaufen. Darüber berichtete zuerst die Bild. Demnach gibt es viele Anbieter, die ihre Plaketten-Fakes als Scherzartikel anbieten, aber auch solche, denen es offenbar damit ernst ist.



Es sollen Plaketten für aktuelle Jahrgänge bis 2027 verfügbar sein. 2027 ist das nächste Jahr, bis zu dem auch echte Plaketten gültig sind. Allein ein Verkäufer auf eBay soll fast 1.000 Plaketten verkauft haben.

Das Problem: Sowohl Verkäufer als auch Kunden machen sich strafbar, egal ob als Scherzartikel deklariert oder nicht. Wie t-online berichtet, handelt es sich bei der TÜV-Plakette um eine „amtliche Prüfungsbestätigung“, die entsprechend auch nur von berechtigten Prüfern vergeben werden darf.

TÜV warnt vor unerkannten Schrott-Autos

Wer sich damit erwischen lässt, muss damit rechnen, als Kunde wegen Urkundenfälschung belangt zu werden. Verkäufer machen sich wegen Beihilfe zur Urkundenfälschung schuldig. Laut t-online stehen auf beide Vergehen Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen. Dann ist auch der vermeintliche Kostenvorteil zunichte, den man mit der umgangenen HU spart.



Das ist allerdings nicht das einzige Problem: Denn die eigentliche Gefahr stellen die Autos und ihre Fahrer dar, die mit nicht mehr verkehrssicheren Fahrzeugen im Straßenverkehr unterwegs sind. Dem TÜV-Verband zufolge könnten sogar Wagen mit stark abgenutzten oder defekten Bremsen dank der Fake-Plaketten unerkannt fahren und so alle anderen Verkehrsteilnehmer gefährden.

