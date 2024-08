Nissan löst ein Problem, das alle Autofahrer im Sommer plagt

Die Idee an sich ist nicht neu, doch Nissan will sie auf ein unbekanntes Level heben: Temperatur regulierender Autolack. Mit ihren aktuellen Tests sollen die Japaner bereits erstaunliche Ergebnisse erreichen, wie ihr im Video über diesem Artikel seht.

5 Grad kälter: Nissan macht’s euch im Auto angenehmer

Wer im Sommer schon mal das Auto in der prallen Sonne hat stehen lassen, kennt das Problem: Im Innern wird es schnell brütend heiß und völlig unerträglich. Der japanischer Autobauer Nissan geht das Problem mit einem neuartigen Speziallack an.



Der soll bei voller Sonneneinstrahlung einen erheblichen Unterschied machen: Im direkten Vergleich erreichte Nissan an der Oberfläche von Motorhaube und Dach bis zu 12 Grad Celsius geringere Temperaturen als bei herkömmlicher Lackierung.

Anzeige

Das wirkt sich auch auf den Innenraum aus. Hier misst Nissan ganze 5 Grad kühlere Temperatur, nur dank des neuen Lacks. Den hat Nissan gemeinsam mit dem auf Strahlungskühlung spezialisierten Unternehmen Radi-Cool entwickelt.

Nissan arbeitet an einer Erfindung, die Autofahrern besonders im Sommer das Leben erleichtern soll. (© IMAGO / SOPA Images)

Anzeige

Praktisch für E-Autos: Kältelack spart Strom

Wie funktioniert das Ganze? Laut Nissans Mitteilung sind zwei Arten von Partikeln beziehungsweise deren physikalische Eigenschaften für die stark reduzierte Temperatur verantwortlich.



Eines sorgt dafür, dass die Infrarotstrahlung des Sonnenlichts reflektiert wird, ganz klassisch. Sie sorgt sonst dafür, dass die Teilchen des Lacks schwingen und Wärme erzeugt wird.



Das Besondere ist laut Nissan die zweite Art Mikrostrukturteilchen. Sie erzeugen elektromagnetische Wellen, die der Sonneneinstrahlung entgegenwirken und dafür sorgen, dass deren eigentliche Wärmeenergie abgeleitet wird.

Vom neuen Speziallack verspricht sich der Autobauer nicht nur einen Komfortgewinn. Wenn der Innenraum eines Autos weniger aufgeheizt wird, muss im Umkehrschluss im Sommer die Klimaanlage weniger arbeiten. Das spart – je nach Antriebsart – Sprit oder Strom.

Anzeige

So könnten E-Autos besonders von der Nissan-Erfindung profitieren und mehr Reichweite rausholen. Derzeit läuft die noch die einjährige Testphase am Flughafen Tokio Haneda. Ist die beendet, will Nissan auch daran arbeiten, den neuartigen Lack in mehreren Farbvarianten anzubieten.