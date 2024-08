Konkurrenz für Longlegs: Neuer Horrorfilm verstört Kritiker nachhaltig

Seht euch den verstörenden Trailer zu Cuckoo an!

Neues Futter für Horrorfans: Mit Cuckoo gibt es einen weiteren heißen Anwärter für den besten Horrorfilm des Jahres. Muss sich Longlegs jetzt Sorgen machen?

Cuckoo ist der neue Stern am Horror-Himmel

Horrorfilme haben derzeit einen echten Lauf. Erst kam Longlegs, dann Oddity und jetzt Cuckoo. Alle drei Filme haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen ihre Zuschauer ordentlich schocken, gruseln und verstören.



Cuckoo sticht allerdings heraus, denn die deutsch-amerikanische Koproduktion spielt in den Alpen und fühlt sich auch darüber hinaus etwas anders an. Checkt hierfür am besten den Trailer ab, den wir ganz oben verlinkt haben.

Bei der internationalen Presse schneidet Cuckoo jedenfalls richtig gut ab. 82 Prozent aller Kritiker würden den Horrorfilm mit Hunter Schafer (Euphoria) in der Hauptrolle bedenkenlos weiterempfehlen (Quelle: Rotten Tomatoes).



Einige Pressestimmen in der Übersicht:

Cuckoo ist in jeder Hinsicht unkonventionell und unvorhersehbar, bis hin zu seinem unterhaltsam albernen Finale. (Quelle: Bloody Disgusting

Eine energiegeladene, ausgefallene Mischung aus stilvoller Atmosphäre und reproduktivem Horror der alten Schule. (Quelle: Variety

Niemand erfindet hier das Rad neu. Dennoch ist Cuckoo dank seiner engagierten Darbietungen und seines trockenen Humors eine erfrischende Rückkehr zum kultigen Horror der Achtzigerjahre. (Quelle: PopMatters

User-Wertungen gibt es indessen noch nicht, da der Film in den USA erst am 09. August startet. Deutsche Horrorfans müssen sich sogar bis zum 29. August gedulden, um Cuckoo im Kino sehen zu können.

2024 ist ein tolles Jahr für Horrorfilme

Das Horrorjahr 2024 ist für Genre-Fans auf jeden Fall ein echter Knaller. Während viele Horrorfilme eher schlecht als recht sind, sind dieses Jahr gleich mehrere Streifen dabei, die das Zeug zum Kultfilm haben.



Mit Alien: Romulus und Terrifier 3 starten in den nächsten Wochen und Monaten außerdem noch zwei weitere Kandidaten für den Titel „bester Horrorfilm des Jahres“.