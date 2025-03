Ted 3: Kommt noch ein dritter Teil?

Mit Ted gelang Seth MacFarlane ein echter Überraschungshit. Thunder-Buddies müssen für immer zusammenhalten! Die Idee war witzig, die Storyline klasse und obendrauf gab es noch ein Wiedersehen mit der Science-Fiction Legende Flash Gordon. Ted 2 hat demgegenüber nicht ganz so überzeugen können, vielleicht auch wegen des juristischen Schwerpunktes. Ted 3 könnte nun alles wieder ins Lot bringen, aber wird es einen dritten Teil geben?

Ted 3? So geht es weiter

Ted 2 erschien 2015 in den Kinos. Zu einem dritten Teil gibt es keine richtigen Pläne. Bereits bevor Ted 2 in den Kinos anlief, hat man eine Fortsetzung ins Auge gefasst und öffentlich besprochen. Nachdem sich der Film aber an den Kinokassen eher nicht so gut durchsetzen konnte, wurde es still um Ted 3.

Stattdessen wurde 2024 eine Prequel-Serie veröffentlicht, die die frühen Jahre von Ted und seinem besten Freund John beleuchtet. Diese Serie erfreute sich großer Beliebtheit und wurde zum meistgesehenen Original des Streaming-Anbieters Peacock. In Deutschland wurde die Serie ab Februar 2025 auf ProSieben ausgestrahlt. Hier könnt ihr die Serie streamen:

Ted 3: Sehnt sich jemand nach einem neuen Film?

Der erste Film erschien 2012 und war mit einem weltweiten Einspielergebnis von rund 550 Millionen US-Dollar ein großer Erfolg. Die Fortsetzung, "Ted 2", folgte 2015, konnte jedoch mit etwa 216 Millionen US-Dollar nicht an den finanziellen Erfolg des Originals anknüpfen (Quelle: Kino.de). Seth MacFarlane, der Schöpfer der Reihe und Stimme von Ted, hat in der Vergangenheit mehrfach betont, dass er für einen dritten Teil offen sei, sofern ein entsprechendes Interesse des Publikums besteht.

Obwohl die Serie erfolgreich ist, gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass ein dritter Film in Planung ist. Die Zukunft von „Ted“ scheint sich momentan eher im Serienformat abzuspielen. Fans sollten daher keine offizielle Bestätigung für „Ted 3“ erwarten. Eine zweite Staffel ist bereits bestätigt.

Bei YouTube gibt es zwar einige angebliche Trailer zu Ted 3. Bei diesen Videos handelt es sich aber lediglich um Fan-Arbeiten ohne einen Bezug zum Produktions-Team.

Macht ein neuer Ted-Film überhaupt Sinn? Nach dem ganzen juristischen Hickhack des zweiten Teils, ist es Ted ja dann doch noch gelungen mit seiner Frau ein Kind zu adoptieren. Das heißt, in Ted 3 würde es vermutlich um Familienleben gehen und darum, wie Ted mit seiner Vaterrolle zurecht kommt. Darin steckt natürlich eine ganze Menge humoristisches Potenzial, die Frage ist aber dennoch, ob die Zuschauer daran überhaupt noch interessiert sind. Martin Maciej

