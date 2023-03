WWE NXT ist die Nachwuchsliga des weltweit größten Wrestling-Unternehmens WWE. Hier sieht man die Superstars von Morgen und den einen oder anderen Akteur von Raw- und Smackdown-Star als Gast. Wrestling-Fans in Deutschland dürfen sich freuen. Bald gibt es die wöchentlichen Shows von NXT im Free-TV zu sehen.

WWE Facts

Schon jetzt zeigt ProSieben Maxx die Weekly-Shows Smackdown und Raw. Bald finden auch die NXT-Übertragungen den Weg zum Free-TV-Sender.

So kann man WWE NXT im Stream in Deutschland sehen

Die NXT-Shows gibt es jeweils donnerstags ab 20:00 Uhr bei ProSieben Maxx zu sehen. Damit gibt es die deutsche TV-Ausstrahlung zwei Tage nach der Live-Übertragung in den USA. Los geht es mit der ersten Ausgabe am 6. April 2023. Im Anschluss an die TV-Übertragung wird ProSieben Maxx die NXT-Shows im Stream in der Mediathek bereitstellen. Bereits jetzt könnt ihr dort die jüngsten Folgen von Raw und Smackdown anschauen und euch somit auf Wrestlemania 39 einstimmen.

Seit Mitte März gibt es auch das neue WWE-Spiel für PlayStation 4/5 sowie Xbox zu kaufen:

WWE 2K23 [Playstation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.03.2023 13:55 Uhr

Bei WWE NXT könnt ihr zusehen, wie sich die nächsten WWE-Superstars entwickeln. Neben Rookies und Debütanten gibt es auch Besuche gestandener WWE-Helden. Sein Debüt hatte die erste NXT-Show im Februar 2010. Seitdem haben bereits zahlreiche Superstars den Sprung in das Hauptroster der WWE geschafft, darunter der ehemalige WWE-Champion Daniel Bryan und der amtierende Intercontinental-Titelträger Gunther. Imperium, bestehend aus Gunther, Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci wenden sich mit der Ankündigung zur NXT-Ausstrahlung an die deutschen Fans:

Bereits vor der NXT-Ausstrahlung seht ihr am Mittwochabend bei ProSieben Maxx ab 22:00 Uhr die jeweils aktuelle Raw-Ausgabe. Samstags folgt nur einen Tag nach der Live-Premiere die Smackdown-Folge. Als Kommentatoren sind bei ProSieben Maxx Sebastian Hackl, Holger Böschen, Manu Thiele und Walandi Tsanti zu hören. Flo Hauser stößt mit der NXT-Ankündigung zum deutschen WWE-Team bei ProSieben Maxx hinzu.

WWE NXT im Stream in Deutschland sehen: Hier gibt es ganze Shows online

Eine weitere Überraschung für Wrestling-Fans: Am Montag, den 3. April zeigt ProSieben Maxx die Großveranstaltung „Stand & Deliver“. Es handelt sich um die „kleine“ Version von Wrestlemania mit den Superstars aus dem NXT-Kader. Unter anderem gibt es ein Singles-Match zwischen Grayson Waller und Johnny Gargano zu sehen. Deutsche Wrestling-Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Ilja Dragunov freuen, der hierzulande unter anderem bei WXW in den Ring gestiegen ist. „Stand & Deliver“ findet am Wrestlemania-Samstag statt und wird zwei Tage später ab 22:00 Uhr im deutschen Fernsehen gezeigt.

Wer ein WWE-Network-Abonnement hat, kann die NXT-Shows live im Stream sowie anschließend mit einer einwöchigen Verzögerung als Wiederholung abrufen. „Stand & Deliver“ gibt es im WWE-Streaming-Angebot ebenfalls live sowie in der Wiederholung mit US-amerikanischem Kommentar.

