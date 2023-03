Es geht mit großen Schritten auf das größte Wrestling-Event des Jahres zu. Wrestlemania 39 steht an. Welche Matches sind bereits bestätigt, wann wird die Veranstaltung übertragen und wie kann man von Deutschland aus beim WWE-Spektakel im Stream einschalten?

Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es 2023 wieder die doppelte Ladung Wrestlemania-Action. Der „Premium Live Event“ wird am Samstag, den 1. April und Sonntag, den 2. April an zwei Tagen veranstaltet. 2023 wird das Event in Inglewood, Kalifornien ausgetragen. Es läuft unter dem Motto „Wrestlemania Goes Hollywood“. In Deutschland könnt ihr im Wrestlemania-Live-Stream über das „WWE Network“ bei der Übertragung einschalten. Einige Wochen vor dem Wrestlemania-Wochenende stehen auch schon zahlreiche Matches für beide Abende fest.

Wrestlemania 39: Matchcard im Überblick – wer kämpft gegen wen?

„The Miz“ ist der Host des Events und wird durch beide Abende führen. Bereits jetzt stehen einige Matches auf der Matchcard für die Flaggschiff-Veranstaltung:

WWE Undisputed Universal Championship : Roman Reigns (mit Paul Heyman) vs. Cody Rhodes

: Roman Reigns (mit Paul Heyman) vs. Cody Rhodes WWE Smackdowns Womens Championship : Charlotte Flair vs. Rhea Ripley

: Charlotte Flair vs. Rhea Ripley WWE Raw Womens Championship : Bianca Belair vs. Asuka

: Bianca Belair vs. Asuka Brock Lesnar vs. Omos (mit MVP)

Intercontinental Championship : Gunther vs. Sheamus, Drew McIntyre, Kofi Kingston, Karrion Kross oder LA Knight

: Gunther vs. Sheamus, Drew McIntyre, Kofi Kingston, Karrion Kross oder LA Knight WWE United States Championship : Austin Theory vs. John Cena

: Austin Theory vs. John Cena Seth „Freakin“ Rollins vs. Logan Paul

Trish Stratus, Lita & Becky Lynch vs. Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai & Iyo Sky)

An welchen Tagen die Matches jeweils ausgetragen werden, steht noch nicht fest. Der Main-Event dürfte das Match zwischen Roman Reigns und Cody Rhodes sein.

Wrestlemania 39: Übertragung in Deutschland sehen – wann & wo?

In Deutschland läuft Wrestlemania 39 in der Nacht von Samstag, 1. April 2023 auf Sonntag, 2. April sowie von Sonntag, 2. April auf Montag, 3. April. Die Startzeit ist jeweils 2:00 Uhr. Bei YouTube könnt ihr bereits eine Stunde vorher zur kostenlosen Kick-Off-Show einschalten. Im WWE Network steht die Übertragung sowohl im Live-Stream als auch in der Wiederholung zum Abruf bereit.

Das Highlight des Abends ist das Aufeinandertreffen von Roman Reigns und Cody Rhodes. Reigns ist inzwischen über 900 Tage WWE-Titelträger. Mit Spannung wird erwartet, ob der Royal-Rumble-Sieger und AEW-Rückkehrer Cody Rhodes den Undisputed-Champion besiegen kann oder ob Reigns die 1000 Tage vollmacht.

Auch die beiden Damen-Titel stehen auf dem Spiel. Charlotte Flair muss sich gegen die Rumble-Siegerin bei den Frauen, Rhea Ripley behaupten, während Bianca Belair ihren Raw-Titel gegen Asuka verteidigen will. Die Midcard-Titles werden anders als bei früheren „PLEs“ ebenfalls auf der Matchcard stehen. Gunther muss einen Titel gegen einen noch unbekannten Kontrahenten verteidigen. Wer gegen den Österreicher aus dem „Imperium“-Stable antreten wird, wird in der Smackdown-Ausgabe vom 10. März ermittelt. Dort treffen Kofi Kingston, Sheamus, Drew McIntyre, LA Knight und Karrion Kross aufeinander.

Wrestlemania 39: Der „Super Bowl“ des Wrestlings im Überblick

Ein lange erhofftes Comeback von The Rock ist für diese Wrestlemania nahezu ausgeschlossen. Mit John Cena kehrt aber eine andere Legende in den Ring zurück. Der mittlerweile ebenfalls erfolgreiche Schauspieler bekommt es mit Austin Theory zu tun und hat in dem Match die Chance, sich den United-States-Titel zu sichern.

Ein Wiedersehen gibt es zudem mit dem YouTube-Star Logan Paul, der zuletzt immer wieder für Aufsehen im WWE-Ring sorgte, etwa durch seinen spektakulären Spot mit Ricochet beim Royal-Rumble-Match im Januar.

Auf Brock Lesnar dürfen sich Wrestling-Fans ebenfalls freuen. „The Beast“ steigt in den Ring gegen den Hühnen Omos. Die Matchcard ist noch bei weitem nicht komplett. Es bahnt sich zudem noch ein Aufeinandertreffen von Bobby Lashley und Bray Wyatt an. Für die Tag-Team-Champions The Usos steht noch kein Match auf dem Plan. Gut möglich, dass die Bloodline-Story mit einem Titelkampf gegen Kevin Owens und Sami Zayn abgeschlossen wird.

Der offizielle Theme-Song ist „Less Than Zero“ und stammt von The Weeknd. Das Lied könnt ihr euch hier anhören:

Traditionell wird bei Wrestlemania „America The Beautiful“ vorgetragen. Am Samstag wird die Hymne von „Becky G“ gesungen.

Wrestlemania 39: Hall of Fame – wer kommt rein?

Vor Wrestlemania findet am Freitag, den 31. März noch die Hall-of-Fame-Zeremonie statt. Wer in die Ruhmeshalle eingeführt wird, steht noch nicht fest. Batista ist ein heißer Kandidat auf einen Platz in der Liste, in der alle großen WWE-Namen der Vergangenheit gesammelt sind. Snoop Dogg soll den diesjährigen Prominentenplatz einnehmen. Im vergangenen Jahr wurden The Undertaker, Vader, Queen Sharmell sowie die Steiner Brothers Rick und Scott Teil der WWE Hall of Fame. Die Übertragung der Zeremonie gibt es genauso wie Wrestlemania 39 im Live-Stream über das WWE Network.

