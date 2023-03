In WWE 2K23 gibt es zahlreiche Superstars im Roster. Vor allem der Showcase-Protagonist John Cena hat zudem mehrere Versionen mit verschiedenen Outfits aus seiner Wrestling-Laufbahn, die man freischalten kann. Dabei gibt es auch eine äußerst kuriose Variante: John Cena als Action-Figur.

Kurz nach dem Release des diesjährigen Wrestling-Spiels wurde der Skin der Action-Figur von einigen Spielern entdeckt. Es zeigt den Superstar John Cena, wie man ihn von den beliebten Mattel-Figuren aus dem Handel kennt.

WWE 2K23: So sieht die Action-Figur aus

Neben der spielbaren Figur gibt es auch eine dazugehörige Karte für den „MeineFraktionen“-Spielmodus.

Wie John Cena als Kunststoff-Figur in den virtuellen Ring steigt, könnt ihr euch in verschiedenen Videos bei YouTube anschauen:

Der spielbare Charakter ist eine Marketing-Aktion. Um die John-Cena-Actionfigur in WWE 2K23 freizuschalten, muss man demnach eine echte Figur in einem Walmart in den USA kaufen. Anschließend wird der Kaufbeleg hochgeladen und ein Formular ausgefüllt. Danach soll man sich die Figur herunterladen können. Eine genaue Erklärung gibt es auf der Aktionsseite.

WWE 2K23: John Cena als Action-Figur in Deutschland freischalten?

Man muss nicht unbedingt eine John-Cena-Figur kaufen, sondern kann auch bei anderen Superstars zugreifen. Auf der Aktionsseite ist eine Liste mit teilnehmenden Figuren. Unklar ist, wie Spieler in Deutschland den spielbaren Charakter freischalten können. Die Aktion ist nur auf eine Teilnahme in den USA beschränkt. Zudem ist sie nur für Käufe zwischen dem 1.3. und 16.9.2023 verfügbar. Wer also in den kommenden Monaten in die USA reist, könnte sie sich auch als deutscher Spieler sichern. Informationen darüber, ob man die spielbare Action-Figur für WWE 2K23 nachträglich auch als DLC kaufen kann, gibt es nicht.

Nutzerberichten zufolge kann man die John-Cena-Action-Figur nur im „MeineFraktion“-Modus einsetzen und nicht in den anderen Bereichen des Spiels wie dem „Exhibtion“- oder „Universum“-Modus.

