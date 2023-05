In WWE 2K23 wird es wieder einige Locker-Codes geben. Diese gebt ihr im „MeineFraktion“-Modus ein, um kostenlose Kartenpakete freizuschalten. Die Codes werden in den kommenden Monaten von 2K veröffentlicht. Welche Codes gibt es bereits?

Die meisten Codes sind nur zeitlich begrenzt verfügbar. Ihr solltet also nicht zu lange warten, um sie einzulösen. Die Option zur Eingabe findet ihr Menü im „MeineFraktion“-Spielmodus. Zum Backlash-Wochenende gibt es einen neuen Code. Wie schon der Wrestlemania-Code ist die Einlösung zeitlich beschränkt. Ihr habt nur bis zum 9. Mai Zeit, euch das Backlash-Paket zu sichern. Enthalten sind neben einem „Danger Zone“- und einem „Superstar Series 1 Deluxe Pack“ auch MeineFraktion-Karten von Sami Zayn und Kevin Owens.

WWE 2K23: Locker Codes eingeben & kostenlose Packs erhalten

Zum Release des Spiels sind bereits mehrere Spind-Codes bekannt. Der erste Code wird angezeigt, sobald ihr das Tutorial mit Xavier Woods hinter euch bringt. Diese Codes gibt es:

Code Was wird freigeschaltet? UPUPDOWNDOWN Emerald Tyler Breeze (Manager) NEWDAYROCKS Emerald Xavier Woods (Manager) AUSTIN316ESB Emerald Stone Cold Steve Austin (ggf. zeitlich beschränkt verfügbar) EVENSTRONGER23 3000 MFP und 3 Superstar Packs (Superstar Series 1) WWE2K23MANIA Wrestlemania Deluxe Packs, 2× Superstars Series I Basic Packs, 3000 MFP (abgelaufen) BACKLASHKOSAMI Sami Zayn & Kevin Owens MyFaction-Karten, Superstar Series 1 Deluxe Pack, 1 Danger Zone Pack (läuft bis zum 9. Mai)

Bislang ist noch kein Code abgelaufen. Sie sind also noch alle gültig. Die Liste wird in den kommenden Wochen aktualisiert, sobald neue Spind-Codes bekanntgegeben werden.

In den kommenden Wochen und Monaten werden neue Codes meistens im offiziellen Twitter-Kanal von WWE 2K23 veröffentlicht. Haltet also ein Auge auf dem Kanal, um über neue freischaltbare Inhalte für den „MeineFraktion“-Modus informiert zu bleiben. Beim letzten Spiel gab es neue Codes vor allem an Wochenenden, an denen die WWE-Premium-Live-Events wie Wrestlemania ausgetragen wurden. Beachtet, dass diese Event-Codes meistens nur zeitlich begrenzt einlösbar waren.

WWE 2K23: Diese Spindcodes für „MeineFraktion“ gibt es

Mit den bisher verfügbaren Codes schaltet ihr neue Manager-Karten für eure Fraktionen frei. Weitere kostenlose Pakete gibt es, wenn ihr den Spielmodus das erste Mal startet. Dann bekommt ihr einige Basis-Karten, um die Matches zu bestreiten. Wer die „Deluxe Edition“ oder die „Icon Edition“ bestellt, bekommt weitere kostenlose Pakete, die per PSN- oder Xbox-Live-Code eingelöst werden können. Vorbesteller erhalten darüber hinaus eine Karte, mit der man den Rapper „Bad Bunny“ zu seiner Fraktion hinzufügen kann.

