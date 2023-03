2023 gibt es die langersehnte Rückkehr des Wrestling-Turniers „King of the Ring“. Am gleichen Abend wird beim „Premium Live Event“ zudem das „Queen of the Ring“-Turnier abgehalten. Nachdem es lange bereits Gerüchte um eine Rückkehr des Traditions-Events gab, wurde die Veranstaltung nun auch offiziell von der WWE bestätigt.

Das King-of-the-Ring-Turnier 2023 wurde im Rahmen der Raw-Ausgabe vom 6. März erwähnt. Dort hat man auch gleich das Datum sowie den Ort der Veranstaltung bekanntgegeben.

WWE King of the Ring & Queens Crown 2023: Wann ist das Event?

„King of the Ring“ 2023 findet demnach am Samstag, den 27. Mai statt. Austragungsort ist der Jeddah Superdome in Saudi-Arabien. Die WWE arbeitet mit dem Wüstenstaat seit 2014 zusammen. Nach einigen House-Shows, die nicht im TV gezeigt wurden, gibt es seit 2018 ein Abkommen, das zunächst über 10 Jahre laufen wird und mehrere Live-Events beinhaltet.

Europäische Fans dürfen sich bei der Übertragung freuen: Die Zeitverschiebung nach Saudi-Arabien ist nicht so groß wie zu den USA. Man kann also bei King / Queen of the Ring 2023 vermutlich gemütlich einschalten, wenn es in Deutschland noch abends und nicht 2 Uhr nachts wie bei den US-Events ist. King of the Ring 2023 kann man hierzulande im Stream über das WWE Network im Live-Stream und in der Wiederholung sehen.

King of the Ring: WWE-Event kehrt 2023 zurück

Von 1993 bis 2002 wurde „King of the Ring“ als jährliche Großveranstaltung ausgetragen. Danach wurde der „König der Matte“ nur noch sporadisch gekürt. Die Matches gab es meistens im Rahmen der Weekly-Shows mit einem Finale bei einem Pay-Per-View-Event beziehungsweise „PLE“. Der amtierende „King“ ist Xavier Woods, der bei „Crown Jewel“ 2021 gekürt wurde.

Auch dieses Event fand in Saudi-Arabien statt. Davor konnten sich zahlreiche Superstars wie Owen Hart, The Rock, Bret Hart, Stone Cold Steve Austin oder Brock Lesnar den Titel sichern. Bei den Frauen gab es das „Queens Crown“-Turnier erst einmal. 2021 konnte Zelina Vega ebenfalls bei „Crown Jewel“ den Titel im Finale gegen Doudrop als „Queen of the Ring“ küren lassen.

Noch ist es zu früh, um über Teilnehmer oder die Matchcard von King of the Ring und dem „Queens Crown“-Turnier zu sprechen. Zunächst steht mit Wrestlemania 39 noch das Event-Highlight des Wrestling-Jahres an. Die weiteren WWE-Events des Jahres im Überblick.

