Ubisoft hat Shooter-Fans mit einem neuen Patch überrascht: Der Publisher spendiert den PS5- und Xbox-Versionen von Far Cry 5 fünf Jahre nach dem Release jetzt ein kostenloses Grafik-Upgrade.

Far Cry Facts

Ubisoft macht Shooter-Fans eine Freude und verpasst dem mittlerweile fünf Jahre alten Far Cry 5 ein kostenloses Next-Gen-Upgrade. Der Publisher hat einem Patch veröffentlicht, der 60 FPS auf der Xbox Series X|S und PS5 ermöglicht – und plant darüber hinaus noch ein weiteres Far-Cry-Event.

Far Cry 5: Ubisoft veröffentlicht Next-Gen-Upgrade

Am 16. März 2023 hat Ubisoft Far Cry 5 ein Upgrade für die PS5 und Xbox Series X spendiert. Der Shooter und alle DLCs laufen jetzt in flüssigen 60 FPS auf den Next-Gen-Konsolen. Auch was die Auflösung angeht, hat sich etwas getan: Auf der Xbox Series X könnt ihr das Spiel jetzt in 4K-Auflösung mit 3.840 × 2.160 Pixeln zocken, während die PS5 den Shooter in einer hochskalierten Auflösung von 2.880 × 1.620 Pixeln darstellt.

In Far Cry 5 müsst ihr euch in der Open World von Hope County einer Weltuntergangssekte und ihrem fanatischen Anführer Joseph Seed entgegenstellen. Um die kleine Gemeinde vor dem Kult zu retten, könnt ihr in klassischer Far-Cry-Manier auf diverse Fahrzeuge und Waffen zurückgreifen. Ebenfalls könnt ihr NPCs und Tiere rekrutieren oder das Spiel zusammen mit einem Freund im Koop-Modus zocken. Zwar erfindet Far Cry 5 die bekannte Shooter-Formel nicht neu, doch in unserem Test konnte das Spiel dennoch überzeugen.

Testet Ubisoft-Shooter am Gratis-Wochenende aus

Das Grafik-Upgrade ist nicht das einzige Highlight für Far-Cry-Fans – Ubisoft hat ebenfalls angekündigt, dass Far Cry 5 am kommenden Wochenende vom 23. bis zum 27. März kostenlos spielbar sein wird. Ihr könnt den Shooter also in seiner neuen 60‑FPS-Pracht ausprobieren, bevor ihr euch zum Kauf entscheidet. Falls ihr es bis dahin allerdings nicht mehr abwarten könnt, findet ihr Far Cry 5 aktuell sowohl auf Steam als auch im PlayStation-Store um satte 85 Prozent im Preis reduziert. Alternativ gibt’s den Shooter auch bei Amazon für alle Plattformen sehr günstig.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Far Cry 5 an:

Far Cry 5: Launch-Trailer - Ubisoft

