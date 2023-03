Redfall erweitert das Erfolgskonzept von „Immersive Sims“ um eine Open World und bietet dadurch so viel Entscheidungsfreiheit wie nie zuvor. Wir durften das Spiel bereits selbst ausprobieren.

Fans von Immersive Sims bekommen schon in wenigen Wochen Nachschub, den Genre-Urgestein Harvey Smith meldet sich mit seinem neuesten Projekt zurück. Der Entwickler hat bereits am legendären System Shock mitgearbeitet und war später verantwortlich für Meilensteine wie Deus Ex und Dishonored.

Der wichtigste Reiz all dieser Spiele war schon immer die Entscheidungsfreiheit, denn ob ihr die Missionen schleichend, mit Waffengewalt, Magie oder auf völlig andere Art und Weise löst, hängt ganz allein von eurer Kreativität ab. Diese Vielfalt wird in Smiths neuestem Spiel noch größer, denn mit Redfall wagt sich das Team von Arkane erstmals an eine Open World.

Blutsauger aus dem Labor statt aus dem Sarg

In Redfall erkundet ihr eine gleichnamige Insel, die von der Außenwelt abgeschnitten und von Vampiren überrannt wurde. Statt auf alte Mythen und Legenden zurückzugehen, wurden die Vampire in Redfall allerdings durch wissenschaftliche Experimente erzeugt.

Im offiziellen Trailer könnt ihr euch ein Bild von Redfall machen:

Einige dieser Wissenschaftler, denen auf der Suche nach ewigen Leben kein Preis zu hoch war, herrschen jetzt als Vampirgötter über die Insel. Daraus ergibt sich die bekannte Open-World-Formel, die Anführer und deren Handlanger jedes Gebietes auszuschalten und so Schritt für Schritt die Kontrolle über die Insel zurückzuerobern.

Wie und in welcher Reihenfolge ihr das macht, ist ganz euch überlassen. Insgesamt stehen vier unterschiedliche Charaktere zur Auswahl, damit ihr euch ganz auf euren Lieblingsspielstil spezialisieren könnt. Und das Beste: Redfall ist auch im Koop spielbar!

Wir durften Redfall bereits für ein paar Stunden ausprobieren und verraten euch in den nächsten Tagen unsere Eindrücke. Schaut als morgen wieder vorbei!

Redfall erscheint am 2. Mai 2023 für PC und Xbox Series. Am selben Tag ist das Spiel außerdem im Game Pass enthalten.