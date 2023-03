Nicht jede Konsole von Nintendo ist ein gigantischer Erfolg! Die Wii U war ein kolossaler Flop. Trotzdem erhält die totgeglaubte Konsole immer noch neue Spiele. Wir erklären euch, was es mit dem vermutlich letzten Wii-U-Spiel auf sich hat.

Nintendo Facts

Die Wii U verabschiedet sich mit einem Horrorspiel

Die Wii U spielt spätestens seit dem Release der Switch im Jahr 2017 keine Rolle mehr für Nintendo. So wirklich tot ist die Konsole aber trotzdem nicht – zumindest noch nicht!

Denn im Februar diesen Jahres ist noch ein letztes Spiel für die gefloppte Konsole erschienen: Silver Falls White Inside Its Umbra, ein Horror-Survival-Spiel.

Und hierbei handelt es sich um keinen billigen Trash, sondern offenbar um eine kleine Genre-Perle, die derzeit überraschend viel Aufmerksamkeit auf Reddit bekommt:

Wie ihr auf dem Foto unschwer erkennen könnt, nutzt das Horrorspiel den Tablet-artigen Controller der Wii U, um ein Smartphone zu simulieren. Eine ziemlich coole Idee!

Das Konzept kommt bei der Community sogar so gut an, dass sich einige Reddit-User eine Umsetzung für die Switch wünschen. Was aber wohl ein Wunschtraum bleiben wird.

Silver Falls ist nur für kurze Zeit erhältlich

Auf die Frage, ob sich das Spiel lohnt, hat der Ersteller des Threads übrigens folgendes geantwortet:

„Wenn man nichts gegen Low-Budget-Horrorspiele hat, ist es ziemlich gut. Ich bin noch nicht so weit gekommen, um eine faire Bewertung abgeben zu können, aber ich finde es einfach toll, wie cool das Gamepad in diesem Spiel eingesetzt wird. Es ist ein cooles Erlebnis.“ (Reddit-User SonicEchoes)

Falls ihr jetzt übrigens selbst Lust auf das ungewöhnliche Spiel bekommen habt und im Besitz einer Wii U seid, dann müssen wir euch leider enttäuschen. Silver Falls White Inside Its Umbra ist nur im nordamerikanischen eShop erschienen und wird selbst da nur noch zwei Wochen zur Verfügung stehen.

Lesetipp Schnappt euch jetzt schnell zwei Games kostenlos im Nintendo eShop

Immerhin stellt Nintendo den Service für die Wii U und den 3DS am 27. März 2023 endgültig ein. Danach ist es nicht mehr möglich über diese Konsolen etwas digital einzukaufen!