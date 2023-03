The Witcher 3 ist noch lange nicht das Ende der Spiele in der Welt der Hexer und Monster. CD Projekt hat dafür gleich mehrere neue Projekte angekündigt. Eines von ihnen steht jetzt jedoch vor Problemen. Fans müssen sich wohl auf eine lange Wartezeit einstellen.

The Witcher 3: Wild Hunt Facts

Ärger bei CD Projekt: Was wird aus dem Hexer-Game

CD Projekt hat schon genaue Pläne für die Zukunft des The-Witcher-Universums. Eines der angekündigten Spiele trägt bisher nur den mysteriösen Namen „Project Sirius“. Ein Bericht des Publishers deutet nun jedoch an, dass wir außer diesem Namen noch eine ganze Weile lang nichts von dem The-Witcher-Spiel sehen werden.

Genauer gesagt spricht CD Projekt von den Kosten, die Project Sirius bisher verursacht hat. Weiterhin seien der Umfang und das kommerzielle Potenzial des ursprünglichen Konzepts von Projekt Sirius bewertet worden. Es gebe außerdem laufende Arbeiten an der Formulierung eines neuen Rahmens für das Projekt (Quelle: CD Projekt).

Doch was genau bedeutet das jetzt für das neue The-Witcher-Spiel? Es klingt ganz so, als würde CD Projekt die Entwicklung von Project Sirius noch einmal von vorn beginnen – oder sie wollen zumindest das Konzept gehörig umkrempeln. In jedem Fall wird es für die Fans bedeuten, dass sie länger warten müssen.

The Witcher 3: Wild Hunt gibt es inzwischen auch auf PS5 und Xbox Series X|S:

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition | Next-Gen-Update-Trailer

Was über Project Sirius bekannt ist

Project Sirius gehört zu den fünf neuen Spielen im The-Witcher-Universum, die CD Projekt im vergangenen Jahr angekündigt hat. Entwickelt wird es jedoch nicht von CD Projekt Red, sondern von Molasses Flood. Die Informationen sind aktuell noch dünn, allerdings soll sich Project Sirius deutlich von den bisherigen Hexer-Games unterscheiden und sowohl etwas für Singleplayer- als auch für Multiplayer-Fans bieten. Zumindest war dies das alte Konzept, das jetzt natürlich schon ganz anders aussehen könnte.

Unsere Kollegen von spieletipps haben so ihre Zweifel, ob CD Projekt so viele Spiele überhaupt entwickeln und managen kann. Schließlich war es vor allem Zeitdruck, der den Launch von Cyberpunk 2077 zu einem solchen Desaster werden ließ.