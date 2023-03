Amazon hat neue Fernseher der Fire-TV-Omni-Reihe vorgestellt, die auch nach Deutschland kommen. Die Smart-TVs erscheinen in Größen zwischen 43 und 65 Zoll und haben allesamt Alexa integriert. HDR10+ und Dolby Vision IQ sind mit dabei. Zu Beginn locken große Rabatte.

Amazon Facts

Amazon: Neue Fire TV Omni für Deutschland

Amazon eine ganze Reihe neuer Smart-TVs vorgestellt. Sie verfügen je nach Modell über ein 4K-Quantum-Dot-Display mit HDR10+, HLG und Dolby Vision IQ sowie einen integrierten Umgebungslichtsensor. Die eigentliche Besonderheit der Fernseher besteht darin, dass sie Amazons Sprachassistentin Alexa mit Fernfeldmikrofonen integriert haben und sich in ein persönliches Display verwandeln können.

Die Fire TV-Omni-QLED-Serie soll in Deutschland je nach Bildgröße von 43, 50, 55 oder 65 Zoll zu Preisen ab 599,99 Euro angeboten werden. Zum Start bietet Amazon einen deutlichen Rabatt an. Das Modell mit 43 Zoll Bilddiagonale kostet zur Einführung für Vorbesteller nur 399 Euro (Quelle: Amazon). Die Lieferung erfolgt aber erst am 1. Juni 2023.

Das Ambient-TV-Feature ermöglicht es Nutzern, Widgets anzuzeigen, die verschiedene Informationen wie Kalendereinträge oder Mini-Bedienfelder für Smart-Home-Geräte anzeigen können. Die Fernseher können auch Kunstwerke, animierte Hintergründe und eigene Fotos anzeigen. Zum Start können Kunden kostenlos auf eine Sammlung von über 1.700 Fotos und kuratierten Kunstwerken zugreifen.

Mehr zum neuen Fire TV Omni im Video:

Amazons Fire TV Omni

Amazon: Fire TV 2 ab 279,99 Euro

Noch günstiger wird es bei der Serie Fire TV 2, die Amazon ab 279,99 Euro anbietet. Auch hier bezahlen Vorbesteller deutlich weniger, der Hersteller verlangt nur 189 Euro. Für diesen Preis gibt es eine Bilddiagonale von 32 Zoll und eine 720p-Auflösung. Bei einer Bildschirmgröße von 40 Zoll stehen 1080p bereit. HDR10, HLG und Dolby Digital Audio ist bei beiden mit dabei.

Bei Fernsehern der Reihe Fire TV 4 lockt eine 4K-Auflösung und eine Alexa-Sprachfernbedienung. Kunden haben die Wahl zwischen 43, 50 oder 55 Zoll. Die Preise starten bei 499,99 Euro, mit Einführungsrabatt sind es 349 Euro. Fire TV 4 und Fire TV 2 werden am 12. April 2023 veröffentlicht.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.