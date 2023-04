Im Chat und sozialen Medien wie Instagram oder TikTok stößt man immer wieder auf seltsame Ausdrücke. So könnt ihr möglicherweise „awh“ lesen, ohne es zu verstehen. Was bedeutet dieses „awh“?

Anders als viele andere 3-Buchstaben-Wörter in der Online-Sprache handelt es sich bei „awh“ im Chat nicht um eine Abkürzung. Stattdessen handelt es sich um einen onomatopoetischen Ausdruck, also um ein Wort, das ein Geräusch imitiert.

Das bedeutet „awh“ im Chat

Man muss das Wort auf Englisch lesen. „Awh“ ist die englische Schreibweise des deutschen Gefühlsausdrucks „oh“. Dabei sollte man sich das „o“ lang gesprochen vorstellen. Manchmal wird es auch „aww“ geschrieben. Es kann in verschiedenen Situationen verwendet werden, zum Beispiel, wenn man etwas sehr süß, niedlich oder schön findet. Auch bei einer Überraschung kann man es nutzen. Es leitet meistens eine Aussage ein. So kann es in etwa verwendet werden:

„Hier ist ein Bild von meinem neuen Haustier“ – „Awh dieser Hund ist so cute.“

„Kennst du schon den kleinen Kevin?“ – „Awh, so ein niedliches Baby.“

„Awh, eine neue System-of-a-Down-Tour wurde angekündigt?“.

„Awh, vielen Dank für die Blumen!“

Je nach Kontext kann es auch ein Ausdruck von Trauer sein:

„Awh schade, dass du es nicht zu meiner Hochzeit schaffst :(“

Weitere Beispiele aus Twitter:

„awh“, „aww“ & mehr: Ausdruck der Freude

„Awh“ ist also eine Möglichkeit, um seine Gefühle und Emotionen in Textform auszudrücken. Ähnlich können auch Ausdrücke wie „yay“, „yaaasss“ oder „yh“ verwendet werden. Wenn ihr euch besonders doll freut, könnt ihr auch „siuuuu“ verwenden. Es sind also kurze Wörter, die zusätzlich zu Smileys und Emojis Emotionen im Mimik-losen Chat ermöglichen. Das Gegenteil von „awh“ ist „meh“.

Weitere Begriffe aus der Netzkultur erklären wir im Video. Wisst ihr, was „Bratan“ oder „Cringe“ heißen?

