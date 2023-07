„Deutschland sucht den Superstar“ stand bereits kurz vor dem Aus, geht aber nach dem großen Erfolg 2023 weiter. Falls ihr ein Teil der nächsten Ausgabe der Casting-Show werden wollt, könnt ihr euch als Kandidat bei „DSDS“ bewerben.

Die erste Bewerbungsphase läuft bereits. Die Bewerbung läuft über das Webangebot der Produktionsfirma „UFA“. Hier könnt ihr euch anmelden.

Bei DSDS bewerben per Formular

In das Bewerbungsformular müsst ihr eure Daten eintragen. Damit die Produzierenden einen ersten Eindruck von euch bekommen und ihr eine Chance bekommt, eingeladen zu werden, sollt ihr einen Video-Link einfügen, der euch beim Singen zeigt. Dabei kann es sich zum Beispiel um ein Video handeln, das ihr bei YouTube hochgeladen habt. Auch freigegebene Dropbox-Links können hier aber eingefügt werden, wenn ihr eure Sangeskunst noch nicht öffentlich präsentiert habt. Für weitere Eindrücke von euch wünschen sich die Casting-Verantwortlichen, dass ihr Links zu euren sozialen Auftritten bei TikTok, Facebook, YouTube und Instagram einfügt. Ein Foto solltet ihr ebenfalls zur Bewerbung hinzufügen.

Diese Jury-Mitglieder warten darauf, von euch zu hören:

Bei DSDS 2024 mitmachen: Voraussetzungen & so gehts

2024 geht „DSDS“ in seine 21. Staffel. Für das kommende Jahr hat man eine Änderung angekündigt: Nach oben hin wird es keine Altersgrenze mehr geben. Ganz gleich also, ob ihr 18, 28 oder 80 seid, ihr könnt euch für die Teilnahme bei DSDS 2024 bewerben und Deutschland zeigen, dass ihr der neue Musik-Star seid. Eine Anmeldung ist mindestens ab 16 Jahren möglich. Minderjährige benötigen für die Bewerbung die Erlaubnis der Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten. Wer sich bewerben will, darf noch keinen Plattenvertrag oder Management-Vertrag haben. Zudem werden ein deutscher Wohnsitz und eine Arbeitserlaubnis in Deutschland benötigt.

Falls eure Angaben die Vorab-Jury überzeugen, werdet ihr entweder für einen Casting-Termin vor Ort oder ein Online-Casting eingeladen. Erst nach diesem Vorabtermin wird entschieden, ob ihr auch vor der Kamera vorsingen dürft und gegebenenfalls ein Teil der neuen DSDS-Folgen 2024 sein werdet. Einen Ausstrahlungstermin für die neue Staffel bei RTL gibt es noch nicht, wie gewohnt dürften die ersten Casting-Folgen aber wieder Anfang Januar im TV gezeigt werden.

Im Online-Angebot von RTL+ könnt ihr euch noch einmal alte Folgen von DSDS anschauen und abgucken, was es benötigt, um der neue Superstar am Mikrofon zu werden beziehungsweise wann man es mit einer Bewerbung lieber sein lassen sollte.

