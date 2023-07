Videos kann man auch über X (ehemlas Twitter) mit Freunden und Followern teilen. Einen einfachen Download-Button gibt es aber nicht. Wer sich die Videoclips von Freunden, Stars und anderen Twitter-Nutzern beziehungsweise X-Nutzern sichern will, kann das aber ganz einfach mit externen Mitteln.

X-Videos herunterladen

Mit dem folgenden Trick könnt ihr die bei X hochgeladenen Videos problemlos downloaden. Die meisten Add-ons für den Video-Download im Browser beißen sich an dem Videoplayer von X (ehemals Twitter) die Zähne aus und auch beliebte und bekannte Plattformen wie convert2mp3 kommen mit den Videoinhalten des Mikrobloggingdienstes nicht zurecht. Für diesen Fall muss also eine Seite her, die sich speziell mit X (ehemals Twitter) und dem Player des Netzwerkes auseinandersetzt.

Wir empfehlen dabei einen der folgenden Dienste: ssstwitter.com, twitterdownloader.com oder. Die beiden Video-Downloader funktionieren dabei nach einem ähnlichen Prinzip.

Öffnet in einem neuen Tab X und sucht das Video heraus, das ihr herunterladen wollt. Klickt den Tweet an und kopiert daraufhin die URL aus eurer Adresszeile im Browser. Surft einen der empfohlenen Twitter-Video-Downloader an und fügt die URL dort in das dafür vorgesehene Feld ein. Drückt nun die [Enter]-Taste oder wahlweise den Download-Button. Nach einer kurzen Konvertierung solltet ihr die Download-Optionen erhalten (Auflösung und Format). Klickt bei der entsprechenden Qualität auf „Download“, in der ihr das Video auf der Fesplatte abspeichern wollt.

Falls sich das Video automatisch in einem neuen Tab öffnet, statt heruntergeladen zu werden, geht wie folgt vor:

Geht zurück auf den Tab des X-Downloaders und macht einen Rechtsklick auf den entsprechenden Download-Button. Nun wählt ihr im Kontextmenü eures Browsers entweder „Link speichern unter...“ beziehungsweise „Ziel speichern unter...“ aus, um die Datei auf die Festplatte zu bannen.

Längere Videos oder Live-Streams werden häufig über YouTube in die Twitter-Nachricht eingebunden. Für diese und über andere Video-Plattformen eingebundenen Videos, müsst ihr einen anderen passenden Dienst verwenden.

