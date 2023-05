In dem Film „Fall – Fear Reaches New Heights“ von 2022 wird die Tätowierung 143 gezeigt, aber an dieser Stelle im Film nicht erklärt. Wir helfen euch dabei, das Ende von Fall zu verstehen und verraten euch auch, ob der Turm echt ist und wo der Film gedreht wurde.

Die besten Filme Facts

Was bedeutet Hunters Tattoo 143?

Habt ihr „Fall – Fear Reaches New Heights“ mit der deutschen Synchronisation geschaut, ergibt für euch die Tätowierung auf Hunters Fuß (gespielt von Virginia Gardner) vielleicht nicht sofort Sinn. Die Zahlen beziehen sich auf die Anzahl der Buchstaben der einzelnen Wörter in der Phrase „I love you“ (siehe Bild).

Das Tattoo 143 in Fall (2022) bedeutet „Ich liebe dich“. (Bildquelle GIGA)

Das war die Art von Dan (gespielt von Mason Gooding), seiner Ehefrau Becky (gespielt von Grace Caroline Currey) „Ich liebe dich“ zu sagen. Früh im Film seht ihr das Ehepaar im Bett. Becky sagt Dan, dass sie ihn liebt und er antwortet, indem er auf ihrem Bein eine Zahlenfolge tippt.

Als Becky das Tattoo auf dem Fuß von Hunter entdeckte, erkannte sie, dass Dan und Hunter sie betrogen haben mussten. Dadurch war es ihr möglich, ihr Freundin darauf anzusprechen.

Erklärung zum Ende von „Fall – Fear Reaches New Heights“

Wie konnte Becky die ganze Zeit denken, dass Hunter immer noch bei ihr und dann plötzlich erkennen, dass sie längst gestorben ist? Die Tragödie, Dan durch einen Sturz beim Klettern zu verlieren, hat bei Becky ein Trauma verursacht. Das wird mehrfach im Film thematisiert.

In dem Moment, in dem sie Hunter hinabstürzen sah, schützte sie sich vor dieser erneuten Tragödie – sie halluzinierte, Hunter sei noch am Leben. Tagelanges Hungern und Verdursten verstärkten zusätzlich die Halluzinationen.

Nachdem Becky den Geier gegessen hat, war sie gestärkt genug, um wieder klar denken zu können. Dadurch gelang es ihr, die Situation zu erkennen und damit die tote Hunter auf den Satelliten zu sehen. Am Ende rettete Hunters Leiche Becky vor dem Tod, da sie ihr Handy in dem Leichnam vor dem Zerbrechen beim Sturz schützen konnte.

War das der Preis für Hunters Verrat? Vergleicht ihr Hunter mit Prometheus aus der griechischen Mythologie, werden euch Parallelen auffallen. Zeus fühlte sich von Prometheus verraten, weil er gegen seinen Willen der Menschheit das Feuer zurückgab.

Der Göttervater rechte sich und fesselte Prometheus an einem hohen Berg. Täglich fraß ein Raubvogel Prometheus Leber auf. Die Leber befindet sich links im Bauch des menschlichen Körpers – ungefähr dort, wo auch der Geier von Hunter gefressen hat.

Wo wurde der Film gedreht & ist der Turm im Film echt?

Der Film wurde in der Mojave-Wüste in Kalifornien gedreht. Dort existiert allerdings kein Fernseherturm dieser Größe. Es gibt einen Turm, der über 600 Meter hoch ist und KXTV/KOVR tower heißt. Dieser Turm liegt allerdings in Walnut Grove (Kalifornien), also über 800 Kilometer von der Mojave-Wüste entfernt. Er kann aber durchaus als Inspiration für den Film gedient haben.

Basiert der Film auf wahrer Begebenheit?

Es gibt im Film keine Hinweise darauf, dass „Fall – Fear Reaches New Heights“ auf wahrer Begebenheit basiert. Laut den Recherchen der Seite nationalworld.com gab es in Amerika auch keine Vorfälle dieser Art. Ein Arbeiter, solle über mehrere Stunden auf einem Sendemast gefangen gewesen sein, bekam aber schnell Hilfe.

Wo kann ich den Film Fall von 2022 streamen?

Aktuell könnt ihr „Fall – Fear Reaches New Heights“ bei Amazon Prime streamen. Über den Link gelangt ihr direkt zum Anbieter. Seid ihr euch noch unsicher, welcher Streaming-Anbieter zu euch passt? Vielleicht hilft euch dabei das folgende Quiz unserer Kollegen von kino.de.

