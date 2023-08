Rewe: Digitaler Kassenbon per App – so erhält man den eBon

Seit dem 1. Januar 2020 sind Händler dazu verpflichtet, einen Kassenbon auszustellen. Wer keine Papiersammlung in seinem Geldbeutel anhäufen will, aber trotzdem die Übersicht über seine Ausgaben behalten möchte, kann bei Rewe einen digitalen Kassenbon per App erhalten. Dafür muss die eBon-Funktion aktiviert werden.

Zusätzlich zur Anzeige in der App kann man sich die Rechnung nach seinem Rewe-Einkauf per E-Mail zusenden lassen und alle Einkäufe im Kundenkonto nachverfolgen.

Rewe: Digitaler Kassenbon statt Kassenzettel auf Papier

Um den digitalen Kassenbon von Rewe zu erhalten, muss man sich für die eBon-Funktion anmelden. Ein Kundenkonto bei der Supermarktkette wird vorausgesetzt (Konto hier anlegen). Zudem benötigt ihr eine Payback-Karte (Payback-Karte anlegen). Anders als zum Beispiel bei Lidl-Plus wird der Kassenbon nicht automatisch in der App zu Verfügung gestellt. Stattdessen muss man ihn für jeden Einkauf neu anfordern. Das funktioniert so:

Ladet die Rewe-App auf euer Android-Smartphone oder iPhone (Download für Android | Download für iOS). Falls noch nicht vorhanden, erstellt ein Kundenkonto. Anschließend aktiviert ihr die „eBon“-Funktion in der App. An der Kasse lasst ihr den QR-Code aus der App einscannen. Danach wird der Einkauf in der Rewe-App registriert. Ihr findet die Übersicht im Bereich „Meine Einkäufe“. Zudem könnt ihr den „eBon“ im Kundenkonto unter rewe.de einsehen und es wird eine E-Mail an das hinterlegte Konto verschickt.

Ist die App-Version des Kassenzettels aktiviert, wird kein Beleg mehr auf Papier ausgedruckt. Braucht ihr zusätzlich zur eBon-Variante auch den ausgedruckten Einkaufsbeleg, könnt ihr ihn beim Kassenpersonal anfordern. Für Produkte, die an der Kasse abgewogen werden, etwa Obst und Gemüse, wird aus rechtlichen Gründen ein separater Bon ausgedruckt. Die Funktion ist kostenlos und steht für alle Kunden mit einem Kundenkonto beim Supermarkthändler zur Verfügung.

eBon: So funktioniert der Kassenzettel in der App

Im Rewe-Account werden die Einkäufe der letzten drei Jahre gespeichert. Mit dem digitalen Kassenbon in der App geht Rewe den nächsten Schritt zum Sparen von Ressourcen. In der ersten Jahreshälfte 2023 hat man bereits das ausgedruckte Werbeprospekt eingestellt. Alle aktuellen Angebote findet man nun ebenfalls in der App.

Falls man die Funktion nicht weiter nutzen möchte, kann man den eBon im Kundenkonto unter „Meine Einkäufe“ im Bereich „Verwalten“ wieder deaktivieren. Dort lassen sich auch frühere Belege löschen.

