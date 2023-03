Postbank-Kunden müssen sich auf große Unannehmlichkeiten gefasst machen. Ab heute fallen die Geldautomaten der Bank tagelang aus. Grund ist ein IT-Umzug. Auch das Online-Banking wird zeitweise nicht funktionieren. Wir verraten, wie lange die Einschränkungen konkret andauern.

Wartungsarbeiten an der IT sind immer ärgerlich für Kunden. In der Regel dauern die Ausfälle dadurch aber nur wenige Stunden. Nicht so bei der Postbank: Ab heute müssen Postbank-Kunden tagelang auf den Zugang zu den Geldautomaten des Bankhauses und anderen Serviceleistungen verzichten.

IT-Umzug bei Postbank: Geldautomaten und Online-Banking fallen tagelang aus

Der Ausfall beginnt am heutigen Freitag, den 31. März 2023 um circa 17:30 Uhr und endet am Montag, den 3. April 2023 um circa 9 Uhr an. In dieser Zeit stehen die Geldautomaten der Postbank nicht zur Verfügung.

Wer Postbank-Kunde ist und in der Zeit Bargeld benötigt, kann laut Postbank an Geldautomaten der Cash Group Bargeld abheben. Dazu zählen unter anderem Deutsche Bank, Commerzbank oder HypoVereinsbank. Alternativ stehen auch Einzelhandel oder Tankstellen zur Verfügung. Im gleichen Zeitraum entfällt auch das Telefon-Banking.

Der Ausfall der Geldautomaten ist aber nicht das einzige, worauf sich Postbank-Kunden einstellen müssen. Zwischen Freitag, den 31. März, (circa 17:30 Uhr) bis Montag, den 3. April 2023 (circa 14:00) sind unter anderem das Online-Banking, die Postbank-App und die Finazassistent-App nicht verfügbar.

Auf einer Sonderseite informiert die Postbank über weitere Details des IT-Umzugs (Quelle: Postbank).

Neuerungen ab 1. April 2023

Nicht nur bei der Postbank ändert sich zum ersten April-Wochenende vieles, sondern auch in Deutschland insgesamt. So lässt sich unter anderem das 49-Euro-Ticket vorbestellen und es gibt für viele Menschen mehr Netto vom Brutto. Zudem wird die telefonische Krankschreibung eingestellt.