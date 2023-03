Wenn ihr ein neues Girokonto eröffnen möchtet, lohnt sich ein Blick auf das Angebot der Consorsbank: Aktuell erhaltet ihr 50 Euro Bonus für die Eröffnung des Kontos. Wir haben uns die Konditionen genau angesehen und verraten, für wen sich ein Kontowechsel lohnt.

Consorsbank: Modernes Girokonto mit 50 € Bonus

Mit dem Girokonto bei der Consorsbank bekommt ihr ein besonders modernes Girokonto mit vielen Komfortfunktionen sowie Apple Pay und Google Pay (Angebot bei Consorsbank ansehen). Die Kontoführung ist kostenlos, wenn ihr jeden Monat einen Geldeingang von mindestens 700 Euro habt. Eigenüberweisungen sind ausgeschlossen. Für jeden Monat, in dem ihr nicht den Mindestgeldeingang schafft, fallen 4 Euro Kontoführungsgebühren an. Seid ihr noch unter 28 Jahren, ist das Konto generell kostenlos.

Die 50 Euro Startguthaben bekommt ihr, wenn in den ersten sechs Monaten nach Kontoeröffnung in drei oder mehr Monaten jeweils mindestens 1.500 Euro von einer Fremdbank auf dem Konto eingegangen sind. Die Prämie wird vier bis sechs Wochen nach Erfüllung der Bedingungen auf das neue Girokonto ausgezahlt. Außerdem dürft in den vergangenen sechs Monaten kein Konto bei der Consorsbank besessen haben.

Kostenlos zum Girokonto dazu bekommt ihr eine Visa-Debitkarte für bargeldlose Zahlungen und Abhebungen an Geldautomaten mit Visa-Zeichen im Europäischen Wirtschaftsraum, die ihr auch für die Einrichtung von Apple Pay und Google Pay benutzen könnt. Zudem könnt ihr kostenlos bis zu 200 Euro in teilnehmenden Supermärkten abheben.

Für wen lohnt sich das Girokonto der Consorsbank?

Das Angebot der Consorsbank lohnt sich, wenn euer bisheriges Girokonto kostenpflichtig unabhängig vom Geldeingang ist oder ihr unzufrieden mit eurer jetzigen Bank seid. Die 50 Euro Startguthaben sind ein netter Bonus, zumal das Konto ab 700 Euro monatlichen Geldeingang kostenlos ist. Ihr vertraut euer Geld übrigens keiner kleinen Bank an, denn die Consorsbank gehört zur französischen Großbank BNP Paribas, die alleine in Deutschland etwa 1,5 Millionen Kunden betreut.

Welche Banken sonst noch kostenlose Girokonten anbieten – mit und ohne Gehaltseingang – haben wir euch in dieser Übersicht zusammengefasst:

