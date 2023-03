Apple bietet jetzt eine ganz neue Einkaufsmöglichkeit rund um iPhones an. Interessenten können sich im Online-Shop per Video direkt mit einem Experten verbinden lassen, um ausstehende Fragen zu klären. Zu Beginn wird der Service nur in den USA angeboten.

iPhone-Kauf per Video mit Apple-Experten

Apple hat den Start seines neuen Service-Programms „Shop With a Specialist Over Video“ bekannt gegeben. Hier werden Kunden beim Kauf eines iPhones im Online-Shop von Apple mit einem Spezialisten per Live-Video verbunden. Mit dem neuen Service können sich Kunden zum Beispiel über die neuesten iPhone-Modelle und -Funktionen informieren. Auch lassen sich mögliche Finanzierungsfragen klären oder der Wechsel von Android zu iOS erläutern.

Laut Apple ist der Video-Chat nur in den USA verfügbar. Kunden haben täglich von 7 bis 19 Uhr die Möglichkeit, sich von einem Experten beraten zu lassen. Die Spezialisten sehen die Kunden dabei nicht. Apple verspricht, dass die Videositzung „sicher und geschützt“ ist (Quelle: Apple).

So sieht das Live-Shopping bei Apple aus:

iPhone-Kauf per Video mit Unterstützung von Apple-Experten. (Bildquelle: Apple

Der neue Video-Chat rund um iPhones wird zusätzlich angeboten. Bisherige Möglichkeiten wie Text-Chat oder Telefonate stehen weiter rund um die Uhr zur Verfügung.

Laut Karen Rasmussen, Leiterin von Apple Retail Online, werden Kunden „dort abgeholt, wo sie sind“. Apple würde ständig an Innovationen arbeiten, um Kunden ein „noch individuelleres Erlebnis“ bieten zu können. Das neue Live-Shopping-Erlebnis sei dabei ein „außergewöhnlicher Service“.

Mehr zu aktuellen iPhones seht ihr im Video:

iPhone-Live-Shopping nur in den USA

Außerhalb der USA ist das Programm „Shop With a Specialist Over Video“ nicht verfügbar. In der Ankündigung weist Apple nicht darauf hin, ob und wann es in anderen Ländern angeboten wird.

Der schwedische Zahlungsanbieter Klarna ist da schon einen Schritt weiter. Hier steht das Online-Shopping per Live-Video seit Mai 2022 auch in Deutschland zur Verfügung.

